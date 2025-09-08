9:1-Schützenfest von Wäschenbeuren, 6:5 des FC Ellwangen in Unterzahl

TSV Wernau – TSV Wendlingen 4:0

Ein Auftakt nach Maß für Wernau: Nils Gelewski brachte die Gastgeber schon in der 7. Minute in Führung. Alexander Huszta (26.) und Maurice Bastasic (28.) sorgten mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Florin Köck setzte in der 62. Minute den Schlusspunkt zum souveränen 4:0-Heimsieg.

TV Hochdorf – TB Ruit 1:5

Vor 60 Zuschauern glänzte Jannik Ehrmeier mit einem Viererpack. Er traf in der 21., 43., 45. und 73. Minute. Zwar glich Manuel Lepski in der 27. Minute zwischenzeitlich aus, doch Hochdorf konnte dem Tempo der Gäste nicht standhalten. Hariz Dzaferi erzielte in der 69. Minute das 4:1, bevor Ehrmeier erneut zuschlug und das 5:1 perfekt machte.

SC Altbach – ASV Aichwald 1:0

In einer ausgeglichenen Partie machte ein später Treffer den Unterschied. Emre Yildirim traf in der 75. Minute und bescherte Altbach den knappen 1:0-Heimsieg.

VfB Reichenbach/Fils – TSV Deizisau 2:0

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Moritz Gutmann den VfB in der 50. Minute in Führung. Ibrahim Himaj erhöhte in der 82. Minute und machte den 2:0-Sieg gegen Deizisau perfekt.

SG Eintracht Sirnau – FV Plochingen II 3:0

Die Gastgeber zeigten eine konzentrierte Leistung. Jonas Weißenborn traf direkt nach der Pause in der 48. Minute, ehe Laurin Gschwendtner in der 83. Minute nachlegte. Kurz vor dem Schlusspfiff setzte Weißenborn mit seinem zweiten Treffer (89.) den 3:0-Endstand.

TV Unterboihingen – TV Nellingen 1:0

Ein frühes Tor entschied die Partie. Randy-Daniel Mrozik erzielte in der 23. Minute das Tor des Tages. Unterboihingen brachte die knappe Führung über die Zeit und feierte einen wichtigen Heimsieg.

TSV Notzingen – VfB Oberesslingen/Zell 4:2

Ein furioser Start: Marian Ropertz traf in der 2. und 15. Minute doppelt, ehe Kevin Wolff in der 21. Minute auf 3:0 erhöhte. Yasin Kaya verkürzte in der 29. Minute, doch Elias Panknin stellte in der 43. Minute den alten Abstand wieder her. Patrik Leovac sorgte in der 50. Minute für das 4:2, das gleichzeitig den Endstand markierte.

TSG Esslingen – FV Spfr Neuhausen II 5:1

Ein Blitzstart für die Gäste: Vincent Markl traf in der 1. Minute. Doch Esslingen antwortete mit Wut im Bauch: Enes Coskun glich in der 31. Minute aus und verwandelte kurz vor der Pause einen Foulelfmeter (45.+3). Nach der Pause trafen Resul Tunc (52.), Mario Russ (62.) und Stephen Opare (82.) und machten den 5:1-Heimsieg perfekt.