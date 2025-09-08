 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
9:1-Schützenfest von Wäschenbeuren, 6:5 des FC Ellwangen in Unterzahl

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Neckar/Fils und Ostwürttemberg los?

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga A1:

TSV Wernau – TSV Wendlingen 4:0
Ein Auftakt nach Maß für Wernau: Nils Gelewski brachte die Gastgeber schon in der 7. Minute in Führung. Alexander Huszta (26.) und Maurice Bastasic (28.) sorgten mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Florin Köck setzte in der 62. Minute den Schlusspunkt zum souveränen 4:0-Heimsieg.

TV Hochdorf – TB Ruit 1:5
Vor 60 Zuschauern glänzte Jannik Ehrmeier mit einem Viererpack. Er traf in der 21., 43., 45. und 73. Minute. Zwar glich Manuel Lepski in der 27. Minute zwischenzeitlich aus, doch Hochdorf konnte dem Tempo der Gäste nicht standhalten. Hariz Dzaferi erzielte in der 69. Minute das 4:1, bevor Ehrmeier erneut zuschlug und das 5:1 perfekt machte.

SC Altbach – ASV Aichwald 1:0
In einer ausgeglichenen Partie machte ein später Treffer den Unterschied. Emre Yildirim traf in der 75. Minute und bescherte Altbach den knappen 1:0-Heimsieg.

VfB Reichenbach/Fils – TSV Deizisau 2:0
Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Moritz Gutmann den VfB in der 50. Minute in Führung. Ibrahim Himaj erhöhte in der 82. Minute und machte den 2:0-Sieg gegen Deizisau perfekt.

SG Eintracht Sirnau – FV Plochingen II 3:0
Die Gastgeber zeigten eine konzentrierte Leistung. Jonas Weißenborn traf direkt nach der Pause in der 48. Minute, ehe Laurin Gschwendtner in der 83. Minute nachlegte. Kurz vor dem Schlusspfiff setzte Weißenborn mit seinem zweiten Treffer (89.) den 3:0-Endstand.

TV Unterboihingen – TV Nellingen 1:0
Ein frühes Tor entschied die Partie. Randy-Daniel Mrozik erzielte in der 23. Minute das Tor des Tages. Unterboihingen brachte die knappe Führung über die Zeit und feierte einen wichtigen Heimsieg.

TSV Notzingen – VfB Oberesslingen/Zell 4:2
Ein furioser Start: Marian Ropertz traf in der 2. und 15. Minute doppelt, ehe Kevin Wolff in der 21. Minute auf 3:0 erhöhte. Yasin Kaya verkürzte in der 29. Minute, doch Elias Panknin stellte in der 43. Minute den alten Abstand wieder her. Patrik Leovac sorgte in der 50. Minute für das 4:2, das gleichzeitig den Endstand markierte.

TSG Esslingen – FV Spfr Neuhausen II 5:1
Ein Blitzstart für die Gäste: Vincent Markl traf in der 1. Minute. Doch Esslingen antwortete mit Wut im Bauch: Enes Coskun glich in der 31. Minute aus und verwandelte kurz vor der Pause einen Foulelfmeter (45.+3). Nach der Pause trafen Resul Tunc (52.), Mario Russ (62.) und Stephen Opare (82.) und machten den 5:1-Heimsieg perfekt.

Kreisliga A2:

SF Dettingen/Teck – SGM Owen Unterlenningen 2:0
Die Gastgeber setzten sich durch. Oguzhan Ileli brachte Dettingen in der 36. Minute in Führung. In der Schlussminute sorgte Gabriel Müller mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung.

TSV Neckartailfingen – SGM Höllbach 3:2
Ein Spiel voller Spannung und Wendungen! Nico Lubich (5.) und Luca Sequenzia (18.) brachten Höllbach früh mit 2:0 in Führung. Alexandros Koroutzidis verkürzte in der 40. Minute, ehe Robin Plachy per Foulelfmeter in der 45. Minute den Ausgleich erzielte. In der 63. Minute war es erneut Plachy, der mit seinem Treffer das Spiel endgültig drehte und Neckartailfingen den 3:2-Sieg sicherte.

TSV Oberensingen II – TV Bempflingen 3:1
Die Gäste gingen durch Jonathan Baun in der 32. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Francklin Saindina aus. Elbasan Emerllahu brachte die Hausherren noch vor der Pause in der 41. Minute auf die Siegerstraße. Luca Soloperto machte in der 82. Minute alles klar.

TSV Altdorf – AC Catania Kirchheim 4:2
Ein Offensivspektakel mit einem Dreierpack von Marlon Kaiser! Er traf in der 11. und 15. Minute zur frühen 2:0-Führung, ehe Santiago Potenza (20.) und Jeremy Sunda (22.) für Catania ausglichen. Nach der Pause schlug Kaiser erneut zu (56.), bevor Pascal Sprenger in der 58. Minute den 4:2-Endstand markierte.

TV Neidlingen – VfB Neuffen 1:2
Der VfB Neuffen ging durch Tim Sternemann früh in Führung (6.). Ein Eigentor von Jona Schüttler brachte Neidlingen in der 15. Minute zurück ins Spiel. Doch in der 74. Minute sorgte Felix Hummel für den entscheidenden Treffer zum 2:1-Auswärtssieg.

FV 09 Nürtingen – TSV Linsenhofen 3:1
Die Gäste erwischten den besseren Start: Pascal Schwickert traf in der 5. Minute. Cedric Schmid glich jedoch schnell aus (11.). Nach der Pause brachte Eymen Gündogdu Nürtingen in der 56. Minute in Führung. Tarik Serour machte in der 86. Minute mit dem 3:1 den Deckel drauf.

TSV Harthausen – FC Kirchheim/Teck 3:0
Eine klare Sache für Harthausen: Tizian Rossricker erzielte in der 13. Minute das 1:0, Rohat Altintas legte in der 30. Minute nach. Alessio Palmieri sorgte in der 77. Minute mit dem 3:0 für einen souveränen Heimsieg.

Kreisliga A3:

SV Ebersbach/Fils II – TSV Eschenbach 1:2
Die Hausherren erwischten den besseren Start nach der Pause, als Robin Steinborn in der 48. Minute das 1:0 erzielte. Doch Eschenbach antwortete: Felix Eisele glich in der 60. Minute aus, ehe Hansjörg Aust in der 70. Minute den Siegtreffer für die Gäste markierte.

FTSV Kuchen – 1. FC Rechberghausen 3:2
Vor 50 Zuschauern legte Kuchen los wie die Feuerwehr: Michael Planinsek (8.) und Johannes Zaremba (12.) trafen früh. Simon Fadda brachte die Gäste in der 26. Minute zurück. In einer dramatischen Schlussphase erhöhte Vincent Biegert in der Nachspielzeit (90.+1) auf 3:1, ehe Denny Fuchs in der 90.+4 Minute noch einmal verkürzte. Am Ende blieb es beim knappen Heimsieg.

SSV Göppingen – SC Uhingen 2:4
Uhingen legte los mit viel Offensivpower: Pietro Licata (15.), Mesut Soylu (35.) und Fabio Borriello (58.) sorgten für eine komfortable Führung. Özcan Toklucu verkürzte in der 63. Minute, doch Burak Aksoy stellte in der 83. Minute den alten Abstand wieder her. Toklucu traf noch einmal in der Nachspielzeit (90.+1).

TSV Wäschenbeuren – TSGV Albershausen 9:1
Ein echtes Schützenfest! Lucas Außerlechner (15.) und Lukas Fuchs (16.) stellten früh auf 2:0, ehe Sven Lechleitner in der 23. Minute nachlegte. Alexander Söll verkürzte in der 35. Minute, doch Fuchs traf noch vor der Pause zum 4:1 (45.). Nach dem Wechsel ging es weiter: Außerlechner (65.), Maximilian Richter (72.), Luca Klopfer (75.) und Alexander Spiegele mit einem Doppelpack (78., 90.) bauten den Kantersieg aus. Bitter für Lechleitner: Er scheiterte in der 80. Minute per Handelfmeter an Keeper Dominik Schreiber.

SG Bad Überkingen/SSV Hausen – VfR Süßen 5:0
Bereits in der 8. Minute schwächte sich Süßen durch eine Rote Karte für Dimitrios Michailidis. Bad Überkingen/Hausen nutzte die Überzahl konsequent: Philipp Keller traf in der 9. Minute und erhöhte per Strafstoß in der 24. Minute. Sascha Reinhard (26.), Tobias Rasch (37.) und Aziz Heidari (71.) machten das 5:0 perfekt.

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – TSV Ottenbach 3:3
Ein packendes Duell vor 150 Zuschauern! Paul Hofmann brachte Ottenbach in der 39. Minute in Führung, doch Sven Ullrich glich per Foulelfmeter (42.) aus. Leo-Fabrice Kovacic (44.) drehte die Partie noch vor der Pause. Niklas Nitschke traf in der 52. Minute ebenfalls vom Punkt zum 2:2. Julian Rittel brachte die Gastgeber in der 64. Minute erneut nach vorne, doch in der 90.+5 Minute gelang Marius Raindl der späte Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Kovacic noch Gelb-Rot (95.).

KSG Eislingen – TV Deggingen 2:2
Die Gäste gingen früh durch Julian Maurer per Foulelfmeter in Führung (5.). Elias Kirec glich in der 20. Minute aus, ehe Timo-Heiko Webinger in der 50. Minute für Eislingen traf. Doch erneut Maurer (75.) sorgte für den 2:2-Endstand.

SV Croatia 2012 Geislingen – TV Altenstadt 3:0
Vor 412 Zuschauern überzeugte Croatia mit einem klaren Sieg. Robert Kljajić brachte die Gastgeber in der 36. Minute in Front. In der Schlussphase machten Toni Maticevic (80.) und Luka Blaz (88.) alles klar. Ein starker Auftritt der Geislinger.

Bezirk Ostwürttemberg

Kreisliga A1:

SG Bettringen II – FC Schechingen 0:2
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit entschieden die Gäste die Partie nach dem Seitenwechsel. Fabian Heinrich traf in der 52. Minute zum 1:0, ehe Aron Abele in der 66. Minute den 2:0-Endstand besorgte.

SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – TSV Großdeinbach 0:3
Großdeinbach zeigte eine starke zweite Hälfte. Elvan Beyer brachte die Gäste in der 48. Minute in Führung. Kevin Lukesch erhöhte nach zehn Minuten (58.), und David Schüler sorgte in der 73. Minute mit dem 3:0 für die Entscheidung.

TSV Mutlangen – FC Spraitbach 2:3
Ein turbulentes Duell mit vielen Höhepunkten. Gezim Zymeri brachte Mutlangen früh in der 7. Minute in Führung. Doch Jona Maletic glich in der 29. Minute aus. Jannic Maletic verwandelte in der 56. Minute einen Handelfmeter und legte in der 76. Minute nach. Egzon Zejnulahi brachte Mutlangen mit einem Foulelfmeter in der 85. Minute noch einmal heran, doch Spraitbach rettete den Sieg.

TV Straßdorf – TV Heuchlingen 1:1
Beide Teams teilten sich die Punkte. Max Berghaus brachte Straßdorf in der 11. Minute in Führung. Doch Nico Waidmann glich bereits in der 37. Minute aus. Danach blieb es beim Remis.

TSV Waldhausen – SGM Lautern-Essingen 0:6
Die Gäste dominierten die Partie nach Belieben. Uwe Sonnleitner traf früh (9.) und nach der Pause erneut (49., 82.). Julian Kern erhöhte mit einem Doppelpack (45., 68.). Patrick Weber setzte in der 78. Minute den Schlusspunkt zum 6:0-Kantersieg.

TV Herlikofen – TSV Heubach 1:2
Serhat Sari brachte Heubach in der 11. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Marlon Großmann für die Gastgeber aus (44.). In der 66. Minute war es erneut Sari, der den 2:1-Auswärtssieg für Heubach perfekt machte.

SV Hussenhofen – 1. FC Eschach 3:2
Ein spannendes Duell mit großem Kampfgeist. Mike Werner traf in der 5. und 47. Minute zur 2:0-Führung für Hussenhofen. Pascal Gosolitsch brachte Eschach mit zwei Elfmetern (55., 62.) zurück ins Spiel. Doch Armin Hurem erzielte in der 79. Minute den Siegtreffer. In der 84. Minute schwächte sich Eschach durch eine Rote Karte gegen Mathias Brenner.

TSB Schwäbisch Gmünd – 1. FC Stern Mögglingen 3:3
Vor 125 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Spiel. Ibrahim Cakmak brachte Mögglingen in der 5. Minute in Führung. Nicolas Wark glich in der 56. Minute aus. Leon Blum traf in der 62. Minute zum 2:1 für die Gäste, doch Caner Kiraz stellte in der 74. Minute wieder den Gleichstand her. In der 86. Minute brachte Alexander Buchmann den TSB erstmals in Front. Doch in der Nachspielzeit schlug Elber Can Celik in der 90.+5 Minute zurück. Kurz vor Schluss sah Albert Barlla noch Gelb-Rot (87.).

Kreisliga A2:

SC Unterschneidheim – FV Viktoria Wasseralfingen 1:2
Die Gäste erwischten den besseren Start: Jonas Höcherl brachte Wasseralfingen in der 10. Minute in Führung. Nicolas Wünsch glich nur neun Minuten später aus, doch Adrian Sladic sorgte in der 67. Minute für den Siegtreffer. Unterschneidheim schwächte sich zudem durch zwei Gelb-Rote Karten: Maximilian Kuhnhaus (72.) und Leo Seckler (88.) mussten vorzeitig vom Platz.

Sportfreunde Rosenberg – FC Ellwangen 5:6
Ein wahres Torfestival mit dramatischem Ende! Kadir Ciraci (4., 27.), Fabian Mayr (9.), Kerim Ciraci (35.) und Julian Schubert (41.) schossen Ellwangen früh mit 5:1 in Front. Für Rosenberg traf Roman Schiele bereits in der 13. Minute, ehe Dominik Hirschle (56.) und Dominik De Gruyter per Elfmeter (61.) verkürzten. Schiele legte in der 72. Minute nach, De Gruyter glich in der 88. Minute zum 5:5 aus. Doch in der Nachspielzeit sorgte Efendi Erol (90.+3) für den umjubelten 6:5-Auswärtssieg. Ellwangen schwächte sich zwischenzeitlich mit zwei Gelb-Roten Karten gegen Mayr (33.) und Kerim Ciraci (59.).

SV Jagstzell – FSV Zöbingen 3:2
Max Rettenmeier verwandelte in der 15. Minute einen Strafstoß zur Führung, doch Hannes Hirsch glich fünf Minuten später aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf erneut Rettenmeier zum 2:1. Gabriel Gruber stellte in der 53. Minute per Handelfmeter den Ausgleich her, ehe Antonio Saveski in der 75. Minute den 3:2-Siegtreffer für Jagstzell erzielte.

SV Pfahlheim – SGM Fachsenfeld/Dewangen 5:1
Ein starker Auftritt der Gastgeber! Bruno Wohlfrom brachte Pfahlheim in der 2. Minute früh in Führung. Daniel Rembold glich zwar in der 6. Minute aus, doch danach spielte nur noch Pfahlheim: Robin Parnitzke (23.), Wohlfrom per Foulelfmeter (54.) und erneut Wohlfrom (89.) bauten den Vorsprung aus. In der Nachspielzeit setzte Marko Stock (90.) den Schlusspunkt.

SG Eigenzell-Ellenberg – SV Lauchheim 2:1
Vor 200 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Match. Denis Eisemann traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) zur Führung, die Felix Beck in der 56. Minute ausglich. Doch in der 90.+1 Minute sorgte Simon Lechner mit dem späten Siegtreffer für ausgelassenen Jubel bei den Hausherren.

TSG Abtsgmünd – FC Röhlingen 1:2
Clemens Schmid brachte Abtsgmünd in der 24. Minute in Front, doch Raphael Junker glich nur zwei Minuten später aus. In der 67. Minute war es erneut Junker, der Röhlingen in Führung schoss. Kurz darauf sah Tom Häfele (69.) die Rote Karte, und auch Christoph Schäfer (82.) musste mit Gelb-Rot vom Feld. Trotzdem brachten die Gäste den knappen Sieg über die Zeit.

TSV Westhausen – TSV Adelmannsfelden 2:2
Tobias King brachte Westhausen früh in der 10. Minute in Führung. Johannes Sturm glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) aus. Nach der Pause traf Adrian Schmid per Foulelfmeter (65.) zur Führung für Adelmannsfelden. Doch in der letzten Minute sicherte Niklas Borst (90.) den Gastgebern einen Punkt.

SV Kerkingen – SGM Rindelbach/Neunheim 6:2
Ein furioser Beginn der Hausherren: Michael Bühler traf in der 1. und 11. Minute doppelt. Mathis Geist verkürzte zwar in der 15. Minute, doch nach der Pause baute Kerkingen die Führung aus. Manuel Müller (67.) und Daniel Deissler (69.) erhöhten auf 4:1. Robin Schips traf in der 74. Minute zum 4:2, ehe Adrian Leib (82.) und Ralph Hollndonner (90.+1) das halbe Dutzend vollmachten.

Kreisliga A3:

FV Sontheim/Brenz II – TSG Giengen 1:0
Vor 150 Zuschauern sicherte ein früher Treffer den knappen Heimsieg. Timo Mühlberger erzielte in der 32. Minute das Tor des Tages. Giengen drückte auf den Ausgleich, doch Sontheim brachte die Führung über die Zeit.

TV Steinheim – VfL Gerstetten 1:1
Die Gastgeber gingen durch Benjamin Wiest in der 13. Minute in Führung und hielten lange die Null. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit schlug Adrian Seibold für Gerstetten zu und rettete seinem Team noch einen Punkt.

TKSV Giengen – Albsport Heidenheim 2:3
Die Gäste dominierten die zweite Halbzeit: Reiner Fiehl (65.), Valon Mehani (70.) und Bleon Berisha (78.) sorgten für eine klare 3:0-Führung. Doch Maswud Abubakar machte es mit seinen Treffern in der 84. und 90. Minute noch einmal spannend. Am Ende reichte es knapp für Albsport Heidenheim.

SGM Königsbronn/Oberkochen – SGM Niederstotzingen/Rammingen 1:4
Tizian Cariati brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung. Nach der Roten Karte gegen Pascal Härringer wegen einer Notbremse (36.) kippte das Spiel. Tim Rekittke (29.) hatte zuvor schon ausgeglichen. Nach der Pause traf Jonas Hiller (51.), ehe Manuel Mailänder mit einem Doppelpack (71., 88.) den Sieg perfekt machte. Pech hatte Maximilian Holz, der in der 45. Minute einen Strafstoß vergab.

SC Hermaringen – Türkspor Heidenheim 0:4
Die Gäste ließen keine Zweifel aufkommen. Okan Akcay traf in der 14. Minute, Amir Werner erhöhte in der 25. Minute. Denis Enes Werner verwandelte in der 62. Minute einen Handelfmeter, ehe erneut Amir Werner in der 84. Minute zum 4:0-Endstand traf.

Sportfreunde Fleinheim – SV Söhnstetten 0:4
Ein klarer Auswärtssieg für Söhnstetten. Luis Schmid traf in der 26. und 48. Minute doppelt. Alexander Schmid erhöhte kurz darauf (51.), und Lars Schmidt setzte in der 83. Minute per Foulelfmeter den Schlusspunkt.

TSV Gussenstadt – FC Härtsfeld 1:4
Härtsfeld legte los wie die Feuerwehr: Markus Wachter (7.), Dennis Mikolin (14.) und Tobias Wachter (22.) trafen früh. Jakob Fink verkürzte in der 48. Minute, doch Muhamed Mehonic stellte in der 90. Minute den 4:1-Endstand her.

SGM Herbrechtingen Bolheim – SV Bissingen 2:2
Martin Sachs brachte die Gäste schon in der 4. Minute in Führung. Luis Widmaier glich in der 53. Minute aus, und Lukas Prem drehte in der 80. Minute das Spiel. Doch erneut Sachs schlug nur vier Minuten später (84.) zu und rettete Bissingen einen Punkt.

Aufrufe: 08.9.2025, 21:00 Uhr
redAutor