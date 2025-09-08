9:1-Schützenfest von Wäschenbeuren, 6:5 des FC Ellwangen in Unterzahl

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
SG Bettringen II – FC Schechingen 0:2
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit entschieden die Gäste die Partie nach dem Seitenwechsel. Fabian Heinrich traf in der 52. Minute zum 1:0, ehe Aron Abele in der 66. Minute den 2:0-Endstand besorgte.
SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – TSV Großdeinbach 0:3
Großdeinbach zeigte eine starke zweite Hälfte. Elvan Beyer brachte die Gäste in der 48. Minute in Führung. Kevin Lukesch erhöhte nach zehn Minuten (58.), und David Schüler sorgte in der 73. Minute mit dem 3:0 für die Entscheidung.
TSV Mutlangen – FC Spraitbach 2:3
Ein turbulentes Duell mit vielen Höhepunkten. Gezim Zymeri brachte Mutlangen früh in der 7. Minute in Führung. Doch Jona Maletic glich in der 29. Minute aus. Jannic Maletic verwandelte in der 56. Minute einen Handelfmeter und legte in der 76. Minute nach. Egzon Zejnulahi brachte Mutlangen mit einem Foulelfmeter in der 85. Minute noch einmal heran, doch Spraitbach rettete den Sieg.
TV Straßdorf – TV Heuchlingen 1:1
Beide Teams teilten sich die Punkte. Max Berghaus brachte Straßdorf in der 11. Minute in Führung. Doch Nico Waidmann glich bereits in der 37. Minute aus. Danach blieb es beim Remis.
TSV Waldhausen – SGM Lautern-Essingen 0:6
Die Gäste dominierten die Partie nach Belieben. Uwe Sonnleitner traf früh (9.) und nach der Pause erneut (49., 82.). Julian Kern erhöhte mit einem Doppelpack (45., 68.). Patrick Weber setzte in der 78. Minute den Schlusspunkt zum 6:0-Kantersieg.
TV Herlikofen – TSV Heubach 1:2
Serhat Sari brachte Heubach in der 11. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Marlon Großmann für die Gastgeber aus (44.). In der 66. Minute war es erneut Sari, der den 2:1-Auswärtssieg für Heubach perfekt machte.
SV Hussenhofen – 1. FC Eschach 3:2
Ein spannendes Duell mit großem Kampfgeist. Mike Werner traf in der 5. und 47. Minute zur 2:0-Führung für Hussenhofen. Pascal Gosolitsch brachte Eschach mit zwei Elfmetern (55., 62.) zurück ins Spiel. Doch Armin Hurem erzielte in der 79. Minute den Siegtreffer. In der 84. Minute schwächte sich Eschach durch eine Rote Karte gegen Mathias Brenner.
TSB Schwäbisch Gmünd – 1. FC Stern Mögglingen 3:3
Vor 125 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Spiel. Ibrahim Cakmak brachte Mögglingen in der 5. Minute in Führung. Nicolas Wark glich in der 56. Minute aus. Leon Blum traf in der 62. Minute zum 2:1 für die Gäste, doch Caner Kiraz stellte in der 74. Minute wieder den Gleichstand her. In der 86. Minute brachte Alexander Buchmann den TSB erstmals in Front. Doch in der Nachspielzeit schlug Elber Can Celik in der 90.+5 Minute zurück. Kurz vor Schluss sah Albert Barlla noch Gelb-Rot (87.).
Kreisliga A2:
SC Unterschneidheim – FV Viktoria Wasseralfingen 1:2
Die Gäste erwischten den besseren Start: Jonas Höcherl brachte Wasseralfingen in der 10. Minute in Führung. Nicolas Wünsch glich nur neun Minuten später aus, doch Adrian Sladic sorgte in der 67. Minute für den Siegtreffer. Unterschneidheim schwächte sich zudem durch zwei Gelb-Rote Karten: Maximilian Kuhnhaus (72.) und Leo Seckler (88.) mussten vorzeitig vom Platz.
Sportfreunde Rosenberg – FC Ellwangen 5:6
Ein wahres Torfestival mit dramatischem Ende! Kadir Ciraci (4., 27.), Fabian Mayr (9.), Kerim Ciraci (35.) und Julian Schubert (41.) schossen Ellwangen früh mit 5:1 in Front. Für Rosenberg traf Roman Schiele bereits in der 13. Minute, ehe Dominik Hirschle (56.) und Dominik De Gruyter per Elfmeter (61.) verkürzten. Schiele legte in der 72. Minute nach, De Gruyter glich in der 88. Minute zum 5:5 aus. Doch in der Nachspielzeit sorgte Efendi Erol (90.+3) für den umjubelten 6:5-Auswärtssieg. Ellwangen schwächte sich zwischenzeitlich mit zwei Gelb-Roten Karten gegen Mayr (33.) und Kerim Ciraci (59.).
SV Jagstzell – FSV Zöbingen 3:2
Max Rettenmeier verwandelte in der 15. Minute einen Strafstoß zur Führung, doch Hannes Hirsch glich fünf Minuten später aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf erneut Rettenmeier zum 2:1. Gabriel Gruber stellte in der 53. Minute per Handelfmeter den Ausgleich her, ehe Antonio Saveski in der 75. Minute den 3:2-Siegtreffer für Jagstzell erzielte.
SV Pfahlheim – SGM Fachsenfeld/Dewangen 5:1
Ein starker Auftritt der Gastgeber! Bruno Wohlfrom brachte Pfahlheim in der 2. Minute früh in Führung. Daniel Rembold glich zwar in der 6. Minute aus, doch danach spielte nur noch Pfahlheim: Robin Parnitzke (23.), Wohlfrom per Foulelfmeter (54.) und erneut Wohlfrom (89.) bauten den Vorsprung aus. In der Nachspielzeit setzte Marko Stock (90.) den Schlusspunkt.
SG Eigenzell-Ellenberg – SV Lauchheim 2:1
Vor 200 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Match. Denis Eisemann traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) zur Führung, die Felix Beck in der 56. Minute ausglich. Doch in der 90.+1 Minute sorgte Simon Lechner mit dem späten Siegtreffer für ausgelassenen Jubel bei den Hausherren.
TSG Abtsgmünd – FC Röhlingen 1:2
Clemens Schmid brachte Abtsgmünd in der 24. Minute in Front, doch Raphael Junker glich nur zwei Minuten später aus. In der 67. Minute war es erneut Junker, der Röhlingen in Führung schoss. Kurz darauf sah Tom Häfele (69.) die Rote Karte, und auch Christoph Schäfer (82.) musste mit Gelb-Rot vom Feld. Trotzdem brachten die Gäste den knappen Sieg über die Zeit.
TSV Westhausen – TSV Adelmannsfelden 2:2
Tobias King brachte Westhausen früh in der 10. Minute in Führung. Johannes Sturm glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) aus. Nach der Pause traf Adrian Schmid per Foulelfmeter (65.) zur Führung für Adelmannsfelden. Doch in der letzten Minute sicherte Niklas Borst (90.) den Gastgebern einen Punkt.
SV Kerkingen – SGM Rindelbach/Neunheim 6:2
Ein furioser Beginn der Hausherren: Michael Bühler traf in der 1. und 11. Minute doppelt. Mathis Geist verkürzte zwar in der 15. Minute, doch nach der Pause baute Kerkingen die Führung aus. Manuel Müller (67.) und Daniel Deissler (69.) erhöhten auf 4:1. Robin Schips traf in der 74. Minute zum 4:2, ehe Adrian Leib (82.) und Ralph Hollndonner (90.+1) das halbe Dutzend vollmachten.
