9:1-Kantersieg für Eintracht II

Jan Feth (links) schießt mit seinen zwei Treffern die SG Trebur-Astheim zum 2:1-Sieg gegen SKV Mörfelden. Archivfoto: Claus

Kreis Groß-Gerau. Jetzt können sie schon mal für die Aufstiegsrelegation planen: Rang zwei ist den Fußballern von Eintracht Rüsselsheim in der B-Liga sicher. Am Mittwoch behielten sie im Lokalderby über Dersim II deutlich mit 9:1 die Oberhand. Klassennachbar Olympia Biebesheim II musste dagegen am Dienstag eine klare 2:6-Niederlage gegen Alemannia Königstädten hinnehmen und kann den drittletzten Platz nicht mehr aus eigener Kraft abgeben.

Die Relegation war der Eintracht schon gewiss. „Wir kriegen ja noch sechs Punkte gegen Bauscheim und Kickers Mörfelden“, sagte Trainer Gino Pennino. Im vorletzten Rundeneinsatz ließ seine Mannschaft nichts anbrennen im Stadtvergleich. „Dersim hatte aber am Anfang auch seine Chancen. Doch je länger das Spiel ging, wurden wir immer dominanter“, freute sich Pennino über einen Kantersieg am Ende. Tore: 1:0, 2:0 Tezkac (18., 28), 2:1 Düzgün (32.), 3:1, 4:1 Günes (42., 52.), 5:1 El Menhali (66.), 6:1, 7:1 Frenkos (75., 80.), 8:1 Kouraji (85.), 9:1 Kherraz (88.).

„Wir mussten schon nach 20 Minuten und dann noch mal zur Pause zwei Leistungsträger auswechseln“, bedauerte Olympia-Coach Aktan Ak das verletzungsbedingte Ausscheiden von Timon Schmidt und Tim Bahlow. Nach der Halbzeit geriet seine Elf dann schnell mit 0:3 in Rückstand. „Jetzt sieht es sehr schlecht aus“, sieht Ak kaum noch Chancen auf das Erreichen des Relegationsplatzes.

Beim Tabellenvierten aus Königstädten konnte Trainer Garo Kiren seiner jungen Mannschaft „ein sehr gutes Spiel“ bescheinigen. „Wir haben noch drei Mal den Pfosten getroffen.“ Für beide Keeper, Timo Schmitt bei Biebesheim (72.) und Migel Manzanilla (82.) bei Königstädten, gab es die Rote Karte.

Jan Feth schießt SG Trebur-Astheim zum Sieg