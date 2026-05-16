 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

9:1-Kantersieg für Eintracht II

Rüsselsheim kann Aufstiegsrelegation planen +++ bei Olympia II sieht es schlecht aus

von Gabi Wesp-Lange · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Jan Feth (links) schießt mit seinen zwei Treffern die SG Trebur-Astheim zum 2:1-Sieg gegen SKV Mörfelden. Archivfoto: Claus
Jan Feth (links) schießt mit seinen zwei Treffern die SG Trebur-Astheim zum 2:1-Sieg gegen SKV Mörfelden. Archivfoto: Claus

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Kreis Groß-Gerau. Jetzt können sie schon mal für die Aufstiegsrelegation planen: Rang zwei ist den Fußballern von Eintracht Rüsselsheim in der B-Liga sicher. Am Mittwoch behielten sie im Lokalderby über Dersim II deutlich mit 9:1 die Oberhand. Klassennachbar Olympia Biebesheim II musste dagegen am Dienstag eine klare 2:6-Niederlage gegen Alemannia Königstädten hinnehmen und kann den drittletzten Platz nicht mehr aus eigener Kraft abgeben.

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Eintracht feiert Kantersieg im Stadtderby

Mi., 13.05.2026, 19:30 Uhr
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim II
9
1
Abpfiff

Die Relegation war der Eintracht schon gewiss. „Wir kriegen ja noch sechs Punkte gegen Bauscheim und Kickers Mörfelden“, sagte Trainer Gino Pennino. Im vorletzten Rundeneinsatz ließ seine Mannschaft nichts anbrennen im Stadtvergleich. „Dersim hatte aber am Anfang auch seine Chancen. Doch je länger das Spiel ging, wurden wir immer dominanter“, freute sich Pennino über einen Kantersieg am Ende. Tore: 1:0, 2:0 Tezkac (18., 28), 2:1 Düzgün (32.), 3:1, 4:1 Günes (42., 52.), 5:1 El Menhali (66.), 6:1, 7:1 Frenkos (75., 80.), 8:1 Kouraji (85.), 9:1 Kherraz (88.).

Di., 12.05.2026, 19:30 Uhr
SV Olympia Biebesheim
SV Olympia BiebesheimBiebesheim II
SV Alemannia Königstädten
SV Alemannia KönigstädtenKönigstädten
2
6
Abpfiff

„Wir mussten schon nach 20 Minuten und dann noch mal zur Pause zwei Leistungsträger auswechseln“, bedauerte Olympia-Coach Aktan Ak das verletzungsbedingte Ausscheiden von Timon Schmidt und Tim Bahlow. Nach der Halbzeit geriet seine Elf dann schnell mit 0:3 in Rückstand. „Jetzt sieht es sehr schlecht aus“, sieht Ak kaum noch Chancen auf das Erreichen des Relegationsplatzes.

Beim Tabellenvierten aus Königstädten konnte Trainer Garo Kiren seiner jungen Mannschaft „ein sehr gutes Spiel“ bescheinigen. „Wir haben noch drei Mal den Pfosten getroffen.“ Für beide Keeper, Timo Schmitt bei Biebesheim (72.) und Migel Manzanilla (82.) bei Königstädten, gab es die Rote Karte.

Jan Feth schießt SG Trebur-Astheim zum Sieg

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
SG Trebur/Astheim
SG Trebur/AstheimSG Trebur/Astheim II
SV 07 Raunheim
SV 07 RaunheimSV Raunheim
1
5
Abpfiff

Gegen den Tabellennachbarn ließ die SG freistehend drei gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit liegen, bedauerte Trainer Philipp Jöst. „Mörfelden hatte da auch Chancen. Wir haben aber insgesamt das Spiel bestimmt. Die zweite Hälfte war noch deutlicher in unserer Hand, und wir konnten durch Tore von Jan Feth in Führung gehen. Der Sieg geht daher aus meiner Sicht in Ordnung.“ Tore: 1:0 Feth, 2:0 (61., 64), 2:1 Hamim (67.).