9:1-Gala des SV Bremelau, SG Poltringen/Pfäffingen mit 7:0-Kantersieg

TuS Metzingen II – FC Engstingen 2:3

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell, das hin und her wogte. Bereits in der 14. Minute brachte Bennet Werz die Gäste aus Engstingen in Führung. Nur eine Minute später schlug Christian Petrelli zurück und stellte auf 1:1. Matti Rupp traf in der 21. Minute zum 1:2, doch Mert Dökmen glich bereits zwei Minuten später erneut aus. Das letzte Wort hatte aber wieder Bennet Werz, der in der 50. Minute das entscheidende 2:3 erzielte.

SV Hülben – FC Sonnenbühl 1:3

Der SV Hülben erwischte einen Traumstart: Christian Locher brachte sein Team bereits in der 9. Minute in Führung. Doch der FC Sonnenbühl drehte die Partie. Volodymyr Naiko glich in der 26. Minute aus, ehe Paul Raach mit einem Doppelpack in der 50. und 63. Minute den Auswärtssieg sicherstellte.

TSV Wittlingen – FC Lichtenstein 4:1

In einer temporeichen Begegnung eröffnete Ronny Ruess in der 30. Minute den Torreigen für den TSV Wittlingen. Kurz vor der Pause glich Thomas Szymanski für Lichtenstein aus. Doch in der zweiten Halbzeit legte Wittlingen nach: Patrick Baisch traf in der 77. Minute zur erneuten Führung, Moritz Krohmer verwandelte in der 89. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1 und Maurice Ruess setzte in der Nachspielzeit mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

SV Bremelau – TSG Münsingen 9:1

Ein regelrechtes Schützenfest erlebten die Zuschauer in Bremelau. Schon nach drei Minuten führten die Gastgeber durch Treffer von Fabian Franz und Matthias Schlafer mit 2:0. Oliver Holzmann (14.), Jannik Lehner (24.) und erneut Matthias Schlafer (37.) erhöhten, ehe Nico Baier (44.) den Halbzeitstand von 6:0 herstellte. Drenison Hajzeraj verkürzte kurz nach der Pause für Münsingen, doch Bremelau machte unaufhaltsam weiter. Matthias Schlafer mit weiteren Treffern in der 68. und 75. Minute sowie Nico Baier (71.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Bitter für die Gäste: Devid Rau sah in der 70. Minute die Rote Karte.

SG Steinhilben/Trochtelfingen – SV Auingen 2:2

Vor 75 Zuschauern ging es turbulent zu. Michael Baltrusch brachte Auingen früh in der 9. Minute in Führung. Christian Segovic stellte in der 19. Minute den Ausgleich her, ehe Tim Witt in der 56. Minute das 2:1 erzielte. In der 60. Minute vergab Fabian Pallas die große Chance zum Ausgleich, als er mit einem Foulelfmeter an Torwart Nick Hipp scheiterte. Doch in der Nachspielzeit schlug Auingen zurück: Tobias Dehne verwandelte in der 90.+4 Minute einen Handelfmeter zum 2:2. Danach wurde es noch dramatischer: Aurel Nuza sah in der 92. Minute die Gelb-Rote Karte, kurz darauf erwischte es auch Torschütze Tim Witt, der in der 94. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz musste.

TSV Holzelfingen – SV Würtingen 3:1

Die Gäste aus Würtingen legten früh vor: Tobias Schnitzler traf in der 10. Minute zum 0:1. Doch Holzelfingen blieb ruhig. Jerome Schnitzer verwandelte in der 45. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich und legte in der 80. Minute per erneutem Strafstoß nach. Lukas Gauß sorgte in der 90. Minute mit dem 3:1 für die Entscheidung.

FV Bad Urach – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 3:3

Ein spektakuläres Remis erlebten die Zuschauer in Bad Urach. Ou Wang traf bereits in der 10. Minute zur Führung für die Hausherren. Adrian Steinhart glich in der 30. Minute aus, ehe Timo Prieler die Gastgeber mit Treffern in der 57. und 61. Minute komfortabel mit 3:1 in Front brachte. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Jakob Schmid verkürzte in der 81. Minute, und in der Schlussminute war es erneut Adrian Steinhart, der mit seinem Treffer zum 3:3 den Auswärtspunkt rettete.