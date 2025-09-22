 2025-09-22T14:30:02.114Z

Allgemeines
9:1-Gala des SV Bremelau, SG Poltringen/Pfäffingen mit 7:0-Kantersieg

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Alb los?

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TuS Metzing.
SV Wurmlingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Alb

Kreisliga A1:

TuS Metzingen II – FC Engstingen 2:3
Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell, das hin und her wogte. Bereits in der 14. Minute brachte Bennet Werz die Gäste aus Engstingen in Führung. Nur eine Minute später schlug Christian Petrelli zurück und stellte auf 1:1. Matti Rupp traf in der 21. Minute zum 1:2, doch Mert Dökmen glich bereits zwei Minuten später erneut aus. Das letzte Wort hatte aber wieder Bennet Werz, der in der 50. Minute das entscheidende 2:3 erzielte.

SV Hülben – FC Sonnenbühl 1:3
Der SV Hülben erwischte einen Traumstart: Christian Locher brachte sein Team bereits in der 9. Minute in Führung. Doch der FC Sonnenbühl drehte die Partie. Volodymyr Naiko glich in der 26. Minute aus, ehe Paul Raach mit einem Doppelpack in der 50. und 63. Minute den Auswärtssieg sicherstellte.

TSV Wittlingen – FC Lichtenstein 4:1
In einer temporeichen Begegnung eröffnete Ronny Ruess in der 30. Minute den Torreigen für den TSV Wittlingen. Kurz vor der Pause glich Thomas Szymanski für Lichtenstein aus. Doch in der zweiten Halbzeit legte Wittlingen nach: Patrick Baisch traf in der 77. Minute zur erneuten Führung, Moritz Krohmer verwandelte in der 89. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1 und Maurice Ruess setzte in der Nachspielzeit mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

SV Bremelau – TSG Münsingen 9:1
Ein regelrechtes Schützenfest erlebten die Zuschauer in Bremelau. Schon nach drei Minuten führten die Gastgeber durch Treffer von Fabian Franz und Matthias Schlafer mit 2:0. Oliver Holzmann (14.), Jannik Lehner (24.) und erneut Matthias Schlafer (37.) erhöhten, ehe Nico Baier (44.) den Halbzeitstand von 6:0 herstellte. Drenison Hajzeraj verkürzte kurz nach der Pause für Münsingen, doch Bremelau machte unaufhaltsam weiter. Matthias Schlafer mit weiteren Treffern in der 68. und 75. Minute sowie Nico Baier (71.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Bitter für die Gäste: Devid Rau sah in der 70. Minute die Rote Karte.

SG Steinhilben/Trochtelfingen – SV Auingen 2:2
Vor 75 Zuschauern ging es turbulent zu. Michael Baltrusch brachte Auingen früh in der 9. Minute in Führung. Christian Segovic stellte in der 19. Minute den Ausgleich her, ehe Tim Witt in der 56. Minute das 2:1 erzielte. In der 60. Minute vergab Fabian Pallas die große Chance zum Ausgleich, als er mit einem Foulelfmeter an Torwart Nick Hipp scheiterte. Doch in der Nachspielzeit schlug Auingen zurück: Tobias Dehne verwandelte in der 90.+4 Minute einen Handelfmeter zum 2:2. Danach wurde es noch dramatischer: Aurel Nuza sah in der 92. Minute die Gelb-Rote Karte, kurz darauf erwischte es auch Torschütze Tim Witt, der in der 94. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz musste.

TSV Holzelfingen – SV Würtingen 3:1
Die Gäste aus Würtingen legten früh vor: Tobias Schnitzler traf in der 10. Minute zum 0:1. Doch Holzelfingen blieb ruhig. Jerome Schnitzer verwandelte in der 45. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich und legte in der 80. Minute per erneutem Strafstoß nach. Lukas Gauß sorgte in der 90. Minute mit dem 3:1 für die Entscheidung.

FV Bad Urach – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 3:3
Ein spektakuläres Remis erlebten die Zuschauer in Bad Urach. Ou Wang traf bereits in der 10. Minute zur Führung für die Hausherren. Adrian Steinhart glich in der 30. Minute aus, ehe Timo Prieler die Gastgeber mit Treffern in der 57. und 61. Minute komfortabel mit 3:1 in Front brachte. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Jakob Schmid verkürzte in der 81. Minute, und in der Schlussminute war es erneut Adrian Steinhart, der mit seinem Treffer zum 3:3 den Auswärtspunkt rettete.

Kreisliga A2:

SV Walddorf II – Anadolu SV Reutlingen 1:7
Die Partie begann vielversprechend für die Gastgeber, als Mert Demirel in der 27. Minute das 1:0 erzielte. Doch nur drei Minuten später glich Lukas Bux für Anadolu SV Reutlingen aus. Danach übernahmen die Gäste komplett die Kontrolle. Numan Pinar drehte die Partie in der 42. Minute, ehe Turgay Yazici die Abwehr von Walddorf mit einem Hattrick in der 48., 56. und 60. Minute zerlegte. Pascal Schulz (80.) und Semih Özdemir (83.) setzten die Schlusspunkte zu einem deutlichen 1:7-Auswärtserfolg.

Young Boys Reutlingen U23 II – SV Degerschlacht 3:6
Ein torreiches Spektakel bekamen die Zuschauer zu sehen. Luka Brendle brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung, doch Markus Wandrei glich sechs Minuten später aus. Kurz vor der Pause stellte Eimen Zalloumi auf 2:1 für die Young Boys. Doch nach der Pause schlug Degerschlacht zurück: Simon Schmidt traf in der 56. Minute zum 2:2, Luka Brendle legte in der 63. Minute nach. Wieder Simon Schmidt (77.) und ein Doppelpack von Tim Löffler (81., 90.+2) bauten die Führung aus. Atarikbe Rafik traf in der 85. Minute zwar noch für die Gastgeber, am Ende stand aber ein klarer 3:6-Auswärtssieg.

TSV Oferdingen – VfL Pfullingen III 6:1
Oferdingen ließ dem Gegner kaum Luft zum Atmen. Kotaiba Mawardi eröffnete in der 34. Minute, Safet Muric erhöhte in der 43. Minute auf 2:0. Kurz nach der Pause gelang Atakan Ates in der 51. Minute der Anschlusstreffer. Doch danach spielten nur noch die Hausherren: ein Eigentor von Maximilian Keller (59.) stellte den alten Abstand wieder her. Radowan Shekh Mohamad (74.), Merlin Schall (88.) und Sebastiano Alecci (89.) machten den 6:1-Kantersieg perfekt.

TuS Metzingen – SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen 5:1
Vor 200 Zuschauern übernahm der TuS Metzingen früh das Kommando. Vincent Kabisch traf in der 18. Minute zur Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Telmo Teixeira-Rebelo. Nach der Pause war es Ilias Klimatsidas, der mit einem Doppelpack in der 59. und 72. Minute die Partie endgültig entschied. Noah Mauser gelang in der 83. Minute zwar noch der Ehrentreffer für die Gäste, doch erneut Vincent Kabisch setzte in der Nachspielzeit mit dem 5:1 den Schlusspunkt. Für einen Wermutstropfen bei Metzingen sorgte die Gelb-Rote Karte gegen Mentor Duraku in der 55. Minute.

Kreisliga A3:

SV Wurmlingen – SV Wendelsheim 0:1
Lange hielt Wurmlingen das Spiel offen, verteidigte diszipliniert und ließ kaum Chancen zu. Doch kurz vor Schluss schlug der SV Wendelsheim eiskalt zu: In der 88. Minute erzielte Natthaphak Ploythabthim den entscheidenden Treffer und sicherte den Gästen einen späten Auswärtssieg.

TSV Hagelloch – Sportfreunde Dußlingen 1:2
Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Simon Horrer den TSV Hagelloch in der 48. Minute in Führung. Doch Mithat Kök drehte die Partie fast im Alleingang: Zunächst traf er in der 65. Minute zum Ausgleich, ehe er nur 13 Minuten später auch den Siegtreffer markierte. Damit entführten die Sportfreunde Dußlingen mit großem Einsatz drei Punkte.

VfB Bodelshausen – FC Rottenburg II 2:2
Vor 70 Zuschauern sahen die Fans ein intensives Unentschieden. Taylan Canpolat brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, doch Matthias Schmid verwandelte nur wenig später einen Handelfmeter sicher zum 1:1. Nach der Pause drehte Resid Zukanovic in der 63. Minute das Spiel zugunsten des VfB Bodelshausen. Doch Marcel Epple glich in der 78. Minute für Rottenburg II aus und sicherte den Gästen ein Remis.

SV Neustetten – SG Bierlingen/Frommern/Schwalldorf/Obernau 4:1
Der SV Neustetten startete furios: Bereits in der 3. Minute traf Bastian Schimpf zur Führung, die Luca Maisch in der 32. Minute ausbaute. Jannik Klein legte fünf Minuten später nach. Zwar gelang Marius Ulmer in der 53. Minute der Anschlusstreffer, doch erneut Jannik Klein stellte in der 68. Minute den 4:1-Endstand her. Neustetten dominierte über weite Strecken und siegte am Ende klar.

SG Kiebingen/Bühl – TSV Lustnau 2:2
Die Hausherren erwischten den besseren Start: Alessio Belligiano traf in der 11. Minute zum 1:0. Nach der Pause drehte Lustnau zunächst die Partie durch Treffer von Robin Oesterle (51.) und Adrian Voß (67.). Doch Alex Raidt sorgte in der 78. Minute für den verdienten Ausgleich. Der TSV Lustnau musste die Partie zudem mit nur neun Spielern beenden: Max Rinderknecht sah in der 29. Minute die Gelb-Rote Karte, Julian Kress folgte ihm in der 85. Minute ebenfalls vom Feld.

SG Poltringen/Pfäffingen – TSV Ofterdingen II 7:0
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer. Alexander Beck eröffnete in der 16. Minute, danach traf Alexander Norz doppelt (22., 29.). Moritz Batte erhöhte noch vor der Pause (41.). Nach dem Seitenwechsel setzten erneut Alexander Norz (52.), Moritz Batte (59.) und Jesse Lechner (80.) die Treffer zum deutlichen 7:0-Sieg.

SV Hirrlingen – SG Mössingen/Belsen 2:3
Die Gäste erwischten einen Traumstart: Demir Deliu brachte Mössingen/Belsen in der 22. Minute in Führung, nur zwei Minuten später legte Mansur Yildiz nach. Mit seinem zweiten Treffer in der 48. Minute baute er die Führung weiter aus. Doch Hirrlingen gab nicht auf: Maurice Cabon verkürzte in der 64. Minute, Burak Aygün brachte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 83. Minute noch einmal Spannung ins Spiel. Am Ende retteten die Gäste den knappen Auswärtserfolg über die Zeit.

