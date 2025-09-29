9:1-Gala der SG Bad Wimpfen, FC Mittelbiberach trumpft mit 6:0 auf

TGV Dürrenzimmern – VfL Brackenheim abgesagt

Die geplante Begegnung fiel aus.

Sportfreunde Lauffen II – SV Leingarten 2:4

Die Sportfreunde aus Lauffen erwischten einen Traumstart: Bereits in der 6. Minute war Daniel Leimböck zur Stelle und brachte die Hausherren in Führung. Nur drei Minuten später legte Rico Bezold nach und stellte auf 2:0 – ein Auftakt nach Maß. Doch Leingarten ließ sich nicht schocken. Florian Kopek verwandelte in der 17. Minute einen Foulelfmeter und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Johannes Werner sorgte mit dem Ausgleich in der 26. Minute endgültig für den Umschwung. Nach der Pause drehte Kopek dann richtig auf: Mit Treffern in der 61. und 89. Minute machte er seinen Hattrick perfekt und drehte die Partie endgültig zugunsten des SV Leingarten.

FSV Schwaigern II – Spvgg Heinriet 2:1

Die Zuschauer sahen einen furiosen Beginn. Schon in der 6. Minute traf Luca Tommasi für Schwaigern zur frühen Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Ben-David Pieldner, sodass die Hausherren komfortabel vorne lagen. Heinriet gab sich nicht geschlagen, und Stefan Schmidt verkürzte bereits in der 17. Minute. Trotz des schnellen Anschlusstreffers schafften es die Gäste jedoch nicht mehr, die kompakte Defensive der Gastgeber ernsthaft zu gefährden. Schwaigern brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und durfte am Ende über drei wichtige Punkte jubeln.

TSV Güglingen – GSV Eibensbach 8:1

Ein regelrechtes Schützenfest lieferten die Spieler des TSV Güglingen ab. Schon nach sechs Minuten eröffnete Konrad Reiner den Torreigen. Max Morlok erhöhte wenig später (16.), ehe Julian Schaaf in der 43. Minute den dritten Treffer nachlegte. Direkt nach der Pause machte Defrim Mustafa weiter (50.), Morlok baute mit seinem zweiten Treffer (57.) die Führung weiter aus. Lukas Lakotta trug sich in der 76. Minute ebenfalls in die Torschützenliste ein. Zwar gelang Fahri Yesilyurt in der 88. Minute der Ehrentreffer für Eibensbach, doch Reiner setzte mit zwei späten Treffern (87. und 89.) noch einmal ein deutliches Ausrufezeichen.

SC Abstatt – SV Heilbronn am Leinbach 1:3

Schon früh stellte Noah Kropp die Weichen auf Auswärtssieg: In der 7. Minute traf er zur Führung für Heilbronn. Zwar glich Enes Bayrak in der 24. Minute aus, doch noch vor der Pause schlugen die Gäste erneut zu. Erkan Yaylaci stellte in der 40. Minute die Führung wieder her, ehe Noah Kropp mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) den Endstand markierte. Nach einer intensiven ersten Halbzeit passierte im zweiten Durchgang nichts Zählbares mehr, und Heilbronn entführte verdient drei Punkte.

SV Schluchtern – SGM NordHeimHausen 3:2

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein hochdramatisches Spiel. Fabian Fuggerer brachte die Gäste schon in der 14. Minute in Führung, und Timo Sobol erhöhte per Foulelfmeter nach 30 Minuten sogar auf 0:2. Doch noch vor der Pause meldete sich der SV Schluchtern zurück: Soner Bostan verkürzte in der 45. Minute. In der 72. Minute war Bostan erneut zur Stelle und stellte den Ausgleich her. Der Jubel kannte schließlich in der 88. Minute keine Grenzen, als Enes Karabacak das 3:2 erzielte. In der Nachspielzeit sah Mercan Zeyrek von der SGM NordHeimHausen die Rote Karte – ein bitteres Ende für die Gäste, während Schluchtern ausgelassen den späten Sieg feierte.

SGM Fürfeld/Bonfeld – TSV Cleebronn 3:1

Die Gäste aus Cleebronn gingen in der 21. Minute durch Philipp Beuttner in Führung und durften zunächst vom Auswärtserfolg träumen. Doch die Gastgeber kämpften sich zurück. In der 64. Minute sorgte Hüseyincan Canakci für den Ausgleich. Als die Partie schon in die Schlussphase ging, schlugen die Hausherren eiskalt zu: Zunächst traf Yannik Neuweiler in der 87. Minute, ehe Canakci mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute den Endstand herstellte. Ein später Doppelschlag, der die SGM jubeln ließ.

TSV Talheim 1895 – SC Ilsfeld 2:2

Die Zuschauer erlebten ein packendes Wechselspiel. Chris Fackler brachte Ilsfeld in der 24. Minute in Führung, doch Julian Bertsch glich schon neun Minuten später aus. Nach der Pause brachte Maximilian Stapf die Hausherren in der 56. Minute erstmals in Front. Doch der SC Ilsfeld antwortete erneut: Torben Hierl markierte in der 75. Minute das 2:2. Am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten Remis, das beide Mannschaften hart erkämpfen mussten.