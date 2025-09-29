9:1-Gala der SG Bad Wimpfen, FC Mittelbiberach trumpft mit 6:0 auf

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Franken und Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
TGV Dürrenzimmern – VfL Brackenheim abgesagt
Die geplante Begegnung fiel aus.
Sportfreunde Lauffen II – SV Leingarten 2:4
Die Sportfreunde aus Lauffen erwischten einen Traumstart: Bereits in der 6. Minute war Daniel Leimböck zur Stelle und brachte die Hausherren in Führung. Nur drei Minuten später legte Rico Bezold nach und stellte auf 2:0 – ein Auftakt nach Maß. Doch Leingarten ließ sich nicht schocken. Florian Kopek verwandelte in der 17. Minute einen Foulelfmeter und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Johannes Werner sorgte mit dem Ausgleich in der 26. Minute endgültig für den Umschwung. Nach der Pause drehte Kopek dann richtig auf: Mit Treffern in der 61. und 89. Minute machte er seinen Hattrick perfekt und drehte die Partie endgültig zugunsten des SV Leingarten.
FSV Schwaigern II – Spvgg Heinriet 2:1
Die Zuschauer sahen einen furiosen Beginn. Schon in der 6. Minute traf Luca Tommasi für Schwaigern zur frühen Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Ben-David Pieldner, sodass die Hausherren komfortabel vorne lagen. Heinriet gab sich nicht geschlagen, und Stefan Schmidt verkürzte bereits in der 17. Minute. Trotz des schnellen Anschlusstreffers schafften es die Gäste jedoch nicht mehr, die kompakte Defensive der Gastgeber ernsthaft zu gefährden. Schwaigern brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und durfte am Ende über drei wichtige Punkte jubeln.
TSV Güglingen – GSV Eibensbach 8:1
Ein regelrechtes Schützenfest lieferten die Spieler des TSV Güglingen ab. Schon nach sechs Minuten eröffnete Konrad Reiner den Torreigen. Max Morlok erhöhte wenig später (16.), ehe Julian Schaaf in der 43. Minute den dritten Treffer nachlegte. Direkt nach der Pause machte Defrim Mustafa weiter (50.), Morlok baute mit seinem zweiten Treffer (57.) die Führung weiter aus. Lukas Lakotta trug sich in der 76. Minute ebenfalls in die Torschützenliste ein. Zwar gelang Fahri Yesilyurt in der 88. Minute der Ehrentreffer für Eibensbach, doch Reiner setzte mit zwei späten Treffern (87. und 89.) noch einmal ein deutliches Ausrufezeichen.
SC Abstatt – SV Heilbronn am Leinbach 1:3
Schon früh stellte Noah Kropp die Weichen auf Auswärtssieg: In der 7. Minute traf er zur Führung für Heilbronn. Zwar glich Enes Bayrak in der 24. Minute aus, doch noch vor der Pause schlugen die Gäste erneut zu. Erkan Yaylaci stellte in der 40. Minute die Führung wieder her, ehe Noah Kropp mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) den Endstand markierte. Nach einer intensiven ersten Halbzeit passierte im zweiten Durchgang nichts Zählbares mehr, und Heilbronn entführte verdient drei Punkte.
SV Schluchtern – SGM NordHeimHausen 3:2
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein hochdramatisches Spiel. Fabian Fuggerer brachte die Gäste schon in der 14. Minute in Führung, und Timo Sobol erhöhte per Foulelfmeter nach 30 Minuten sogar auf 0:2. Doch noch vor der Pause meldete sich der SV Schluchtern zurück: Soner Bostan verkürzte in der 45. Minute. In der 72. Minute war Bostan erneut zur Stelle und stellte den Ausgleich her. Der Jubel kannte schließlich in der 88. Minute keine Grenzen, als Enes Karabacak das 3:2 erzielte. In der Nachspielzeit sah Mercan Zeyrek von der SGM NordHeimHausen die Rote Karte – ein bitteres Ende für die Gäste, während Schluchtern ausgelassen den späten Sieg feierte.
SGM Fürfeld/Bonfeld – TSV Cleebronn 3:1
Die Gäste aus Cleebronn gingen in der 21. Minute durch Philipp Beuttner in Führung und durften zunächst vom Auswärtserfolg träumen. Doch die Gastgeber kämpften sich zurück. In der 64. Minute sorgte Hüseyincan Canakci für den Ausgleich. Als die Partie schon in die Schlussphase ging, schlugen die Hausherren eiskalt zu: Zunächst traf Yannik Neuweiler in der 87. Minute, ehe Canakci mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute den Endstand herstellte. Ein später Doppelschlag, der die SGM jubeln ließ.
TSV Talheim 1895 – SC Ilsfeld 2:2
Die Zuschauer erlebten ein packendes Wechselspiel. Chris Fackler brachte Ilsfeld in der 24. Minute in Führung, doch Julian Bertsch glich schon neun Minuten später aus. Nach der Pause brachte Maximilian Stapf die Hausherren in der 56. Minute erstmals in Front. Doch der SC Ilsfeld antwortete erneut: Torben Hierl markierte in der 75. Minute das 2:2. Am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten Remis, das beide Mannschaften hart erkämpfen mussten.
Kreisliga A2:
SV Sülzbach – SGM Neudenau/Siglingen abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
SG Bad Wimpfen – VfB Neuhütten 9:1
Vor 135 Zuschauern erlebte die SG Bad Wimpfen einen wahren Galaauftritt. Schon in der 4. Minute eröffnete Leon Wiesner das Torfestival. Ben Straub legte in der 11. Minute nach. Zwar verkürzte Patrick Köhler per Foulelfmeter in der 18. Minute auf 1:2, doch die Hoffnung währte nur kurz. Matthias Geiger stellte mit einem weiteren Strafstoß in der 33. Minute den alten Abstand wieder her. Kurz vor der Pause vergab Patrick Köhler noch einen zweiten Elfmeter, den Dirk Zimmermann im Tor der Gastgeber parierte (44.). Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch Bad Wimpfen: Maurice Gysinn (51., 70., 84.), Joshua Zwickl (54.), Alper Cöleri (61.) und Antonio Sebastiano Della Rocca (75.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Am Ende stand ein deutlicher 9:1-Erfolg, der die Überlegenheit der Hausherren unterstrich.
SC Amorbach – TSV Ellhofen 1906 1:1
In Amorbach mussten sich beide Mannschaften am Ende mit einem Unentschieden zufriedengeben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Markus Wegle die Gastgeber in der 63. Minute per Foulelfmeter in Führung. Doch die Freude hielt nicht bis zum Schluss. In der 80. Minute glich Pallace Lasjaw Copeland für den TSV Ellhofen 1906 aus und stellte damit den 1:1-Endstand her.
TSV Löwenstein – TSV Hardthausen abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.
SGM Höchstberg/Tiefenbach – TSV Weinsberg 2:2
Vor 80 Zuschauern ging der TSV Weinsberg furios in Führung. Bereits in der 2. Minute traf Luca Ehmann zum 0:1, und Jonas Frisch legte in der 34. Minute zum 0:2 nach. Doch die Gastgeber kämpften sich zurück ins Spiel. Sven Schmelcher verkürzte in der 53. Minute und sorgte mit seinem Treffer in der 90. Minute sogar noch für den umjubelten Ausgleich. Ein Spiel, das mit einem Last-Minute-Tor entschieden wurde.
TSV Heinsheim – Spvgg Möckmühl 0:2
Vor 90 Zuschauern hielt der TSV Heinsheim lange gut mit, ehe die Gäste in der Schlussphase zuschlugen. Christian Siegmann erzielte in der 73. Minute das 0:1, und Lukas Stammer machte in der 81. Minute mit dem 0:2 den Auswärtssieg perfekt. Die Spvgg Möckmühl nahm damit verdient drei Punkte mit.
SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – VfL Obereisesheim 0:2
Bereits früh sorgte Denis Tolga Gottfried für klare Verhältnisse. Mit einem Doppelschlag in der 17. und 20. Minute stellte er die Weichen für den VfL Obereisesheim auf Sieg. Die Gastgeber fanden keine Antwort mehr, und so blieb es bis zum Schlusspfiff beim 0:2.
Kreisliga A3:
TV Niederstetten – SSV Gaisbach 1:1
Vor 200 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes und kampfbetontes Spiel. Der TV Niederstetten ging früh in Führung, als Marco Döffinger in der 15. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und kamen noch vor der Pause zum Ausgleich: Matti Schmalzbauer traf in der 39. Minute zum 1:1. Nach intensiven zweiten 45 Minuten blieb es bei der Punkteteilung.
TSG Verrenberg – VfB Bad Mergentheim 0:3
Die Gäste aus Bad Mergentheim zeigten sich vor 90 Zuschauern eiskalt im Abschluss. Marvin Heinzl brachte sein Team in der 30. Minute auf Kurs, ehe Bryant Oyeleke noch vor dem Halbzeitpfiff das 0:2 nachlegte (44.). Den Schlusspunkt setzte Levi Meinczinger in der 85. Minute mit dem Treffer zum 0:3-Endstand. Damit fuhr der VfB einen souveränen Auswärtssieg ein.
SC Amrichshausen – SGM Niedernhall/Weißbach 3:3
Ein packendes Torfestival bekamen die Zuschauer in Amrichshausen geboten. Schon in der 10. Minute brachte Cedrik Preyer die Gäste in Führung. Tim Erhard sorgte in der 36. Minute für den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel traf Yannik Braun in der 57. Minute zum 1:2. Doch die Gastgeber gaben nicht auf: Mario Bürklen stellte in der 78. Minute erneut den Gleichstand her. Das Spiel blieb turbulent: Niklas Renner brachte die Gäste in der 84. Minute wieder in Front, ehe Jannik Weber in der 90. Minute das umjubelte 3:3 erzielte. Ein Ergebnis, das den offenen Schlagabtausch widerspiegelt.
TSV Dörzbach/Klepsau – SC Michelbach/Wald 1:3
Vor 200 Zuschauern starteten die Gäste aus Michelbach stark. Benjamin Ramic brachte sie bereits in der 9. Minute in Führung. Doch Simon Köder glich nur fünf Minuten später zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Qualität der Gäste durch: Niklas Meinhold erzielte in der 66. Minute das 1:2, Yanic Colasuonno machte in der 90. Minute mit dem 1:3 den Deckel drauf.
SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen – SGM Künzelsau-Ingelfingen 5:1
Vor 225 Zuschauern entwickelte sich nach frühem Rückstand ein wahres Schützenfest für die Heimelf. Zwar brachte Adrian Bartula die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung, doch Benno Schneider glich in der 26. Minute aus. Nach der Pause drehte Johannes Kohler das Spiel mit dem 2:1 in der 52. Minute. Niko Humm schraubte das Ergebnis mit zwei Treffern (70., 82.) weiter in die Höhe. Kurz vor Schluss vergaben die Gäste noch einen Foulelfmeter durch Ejmad Demaku (80.), ehe Johannes Kohler in der 90. Minute zum 5:1-Endstand traf.
1. FC Igersheim – FC Creglingen 1:1
Lange sah es nach einem Heimsieg für den 1. FC Igersheim aus. Marvin Sauer brachte die Gastgeber in der 74. Minute in Führung. Doch die Gäste gaben nicht auf und belohnten sich in der 86. Minute: Justus Gerlinger traf zum 1:1. So trennten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung.
TSV Kupferzell – SV Harthausen 1970 0:1
Eine umkämpfte Partie endete vor 60 Zuschauern mit einem knappen Auswärtssieg. Entscheidend war ein unglückliches Eigentor von Jonas Niebel in der 60. Minute, das die Gäste aus Harthausen in Front brachte. In der 66. Minute sah Johannes Heidinger vom SV Harthausen 1970 die Rote Karte, sodass die Gäste fast eine halbe Stunde in Unterzahl agieren mussten. Doch die Heimelf konnte daraus kein Kapital schlagen, sodass der knappe 0:1-Erfolg für Harthausen Bestand hatte.
SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab – SG Taubertal/Röttingen 1:6
Die Gäste lieferten vor allem im zweiten Durchgang ein Offensivfeuerwerk ab. Danny-Junior Reichert traf in der 26. Minute zum 0:1, ehe Maik Fermüller mit einem Doppelpack in der 48. und 67. Minute auf 0:3 stellte. Zwar verkürzte Erik Hähnlein in der 62. Minute noch einmal, doch dann drehten die Gäste endgültig auf: Ben Vogel traf dreimal binnen zwölf Minuten (75., 81., 87.) und machte den klaren 1:6-Auswärtserfolg perfekt. Bitter für die Hausherren: In der 74. Minute musste Yannick Vossler nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig vom Feld.
Kreisliga A1:
FC Ostrach – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 4:3
Ein wahres Spektakel sahen die Zuschauer in Ostrach. Tobias Pfender brachte die Gäste in der 22. Minute mit 0:1 in Front, doch Philipp Kaltenbach glich in der 30. Minute für die Hausherren aus. Direkt nach der Pause schlug Tomislav Kovac zu und stellte auf 1:2 (46.). Der FC Ostrach ließ sich davon nicht entmutigen: René Zimmermann verwandelte in der 56. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Andreas Zimmermann drehte die Partie in der 67. Minute zum 3:2, doch Tomislav Kovac glich nur zehn Minuten später erneut aus (77.). Den Schlusspunkt setzte Dominik Lück nur eine Minute später, als er in der 78. Minute das 4:3 erzielte. Ein emotionaler Schlagabtausch, bei dem Ostrach knapp die Nase vorn hatte.
SG Gammertingen/KFH – SG Bronnen/Neufra 4:2
Die Gastgeber legten nach einer halben Stunde vor: Ago Spahic traf in der 26. Minute zum 1:0. Kurz vor der Pause drehte sich das Spiel, als Marlon Geng in der 44. Minute den Ausgleich markierte und Marco Kunz in der 45. Minute die Gäste sogar in Führung brachte. Doch im zweiten Durchgang schlug die Stunde der Heimelf. Jonas Lau traf in der 65. Minute zum 2:2, ehe Brian Bischoff nur zwei Minuten später das Spiel drehte (67.). Alexander Sauter setzte in der 69. Minute mit dem 4:2 den Schlusspunkt in dieser turbulenten Partie.
SG Daugendorf/Unlingen – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 1:5
Die Gäste traten in Daugendorf eiskalt auf und nutzten ihre Chancen konsequent. Marius Müller brachte sein Team früh per Foulelfmeter mit 0:1 in Führung (16.), doch Markus Isele glich nur sechs Minuten später für die Heimelf aus (22.). Danach übernahmen die Gäste komplett das Kommando: Fabian Heinzelmann traf in der 28. Minute zum 1:2. Nach der Pause schlug erneut Marius Müller doppelt zu – in der 47. Minute und erneut vom Punkt in der 56. Minute zum 1:4. Maximilian Mockler machte in der 67. Minute mit dem 1:5 endgültig alles klar.
SGM SV Bolstern/SV Hochberg – FV Altheim 1:1
Es war eine umkämpfte Partie, in der lange keine Tore fielen. Erst nach knapp einer Stunde erlöste Lenny Weiß die Heimelf und traf in der 57. Minute zum 1:0. Doch die Gäste antworteten: Marco Löw besorgte in der 77. Minute den 1:1-Ausgleich, der auch bis zum Ende Bestand hatte.
SV Langenenslingen – SGM Altshausen/Ebenweiler 2:0
Die Gastgeber setzten mit einem verwandelten Foulelfmeter von Lukas Mayer früh ein Zeichen und gingen in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. In einer intensiven Begegnung machte Jonas Fischer in der 87. Minute mit dem Treffer zum 2:0 alles klar. Damit feierte der SV Langenenslingen einen Heimerfolg.
FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SG Hettingen/Inneringen 3:3
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Inzigkofen. Kevin Kille eröffnete in der 21. Minute das 1:0, doch Jan Kempf glich schon in der 28. Minute aus. Kurz vor der Pause brachte Linus-Noel Reitze die Heimelf wieder nach vorne (44.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Manuel Stroppel per Foulelfmeter in der 53. Minute auf 3:1. Doch dann folgte die schnelle Antwort der Gäste: Jan Kempf verkürzte in der 63. Minute und nur Augenblicke später traf Daniel Holzmann zum 3:3. Ein Schlagabtausch, der keinen Sieger fand.
FC Laiz – SV Braunenweiler 2:4
Vor 200 Zuschauern sah es lange nach einem umkämpften Spiel aus, doch am Ende setzte sich der SV Braunenweiler durch. Patrick Riegger traf bereits in der 8. Minute zum 0:1. Ein Eigentor von Ümit Oytun in der 32. Minute brachte die Gäste sogar mit 0:2 nach vorne. Francesco Solamo verkürzte in der 43. Minute auf 1:2, doch Matthias Roth stellte in der 63. Minute den alten Abstand wieder her. Noch einmal kam Spannung auf, als Julius Bonzheim in der 77. Minute das 2:3 erzielte. Doch Michael Eisele traf in der 79. Minute zum 2:4-Endstand und machte den Auswärtssieg perfekt.
Kreisliga A2:
SV Winterstettenstadt – SV Dürmentingen 1:4
Ein Blitzstart der Gastgeber durch Fabio Christ, der in der 2. Minute zur 1:0-Führung traf, ließ die Heimfans hoffen. Doch der SV Dürmentingen reagierte stark. Elias Madarac glich in der 21. Minute aus, ehe Rico Schlegel das Spiel in der 37. Minute drehte. Nach der Pause sorgte Dominik Schirmer mit zwei Treffern in der 60. und 73. Minute für die Entscheidung. Mit einem deutlichen 1:4-Auswärtssieg nahm Dürmentingen die Punkte mit.
SG Aepfingen/Baltringen – SV Betzenweiler 1:0
Die Partie war hart umkämpft, doch ein Treffer entschied das Spiel. Niklas Ruf erzielte bereits in der 19. Minute das Tor des Tages. Trotz aller Bemühungen der Gäste hielt die SG den knappen Vorsprung fest und feierte einen wichtigen Heimsieg.
SG Attenweiler/Oggelsbeuren – FC Mittelbiberach 0:6
Ein überragender FC Mittelbiberach ließ den Gastgebern keine Chance. Clemens Linder eröffnete in der 24. Minute, Tim Stallbaumer erhöhte neun Minuten später. Nach der Pause rollte der Mittelbiberacher Express: Manuel Schirmer (51.), Lukas Ries (54.), Benedikt Schilli (63.) und Janik Martin (75.) schraubten das Ergebnis auf 0:6. Ein deutlicher Auswärtserfolg, der keine Fragen offenließ.
SV Eintracht Seekirch – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 0:1
Eine enge Partie entschied ein einziges Tor. Kai Vogelsang erzielte in der 26. Minute den Treffer für die Gäste. Die Gastgeber mühten sich vergeblich, der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. So blieb es beim knappen, aber wertvollen 0:1-Erfolg für die SGM.
SV Schemmerhofen – FV Neufra/Donau 2:0
Kurz vor der Pause belohnten sich die Gastgeber für ihr Engagement. Kim Joel Lück verwandelte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung (45.+3). Nach dem Seitenwechsel setzte Raphael Schnell in der 78. Minute den Schlusspunkt zum 2:0-Heimsieg.
SG Laupertshauen/Maselheim – SG Warthausen/Birkenhard 4:3
Ein Torfestival mit vielen Wendungen begeisterte die Zuschauer. Die Gastgeber legten furios los: Tim Steinhauser (3.), Lukas Vogel (8.) und Christian Jörg (11.) sorgten binnen elf Minuten für ein 3:0. Doch Warthausen/Birkenhard kämpfte sich zurück: Patrick Wilpert (17.), Marco Heckenberger (38.) und Mohamed Kassem (49.) stellten auf 3:3. Am Ende war es Sebastian Müller, der in der 78. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte.
SG Alberweiler/Aßmannshardt – FC Wacker Biberach 4:2
Vor den Augen von Schiedsrichter Artur König starteten die Gastgeber mit Vollgas. Robin Mohr brachte sein Team in der 18. Minute in Führung, Hannes Mohr legte in der 30. Minute nach. Kurz darauf verwandelte Robin Mohr in der 41. Minute einen Foulelfmeter und erhöhte noch vor der Pause in der 45. Minute auf 4:0. Ein Eigentor von Kevin Schultheiß in der 55. Minute brachte Wacker Biberach zurück, und in der 90. Minute traf Tim Scherff zum 4:2-Endstand. Trotz des späten Aufbäumens blieb der Heimsieg ungefährdet.
SG Muttensweiler/Hochdorf – TSV Riedlingen II 5:0
Die Gastgeber zeigten eine geschlossene Leistung und ließen dem Gegner keine Chance. Louis Russ brachte die SG in der 12. Minute in Führung. Leo Gnandt erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Nach der Pause verwandelte Louis Russ in der 51. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0, ehe Leo Gnandt in der 58. Minute nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Luca Kaiser in der 85. Minute zum 5:0. Ein souveräner Heimerfolg.
Kreisliga A3:
SG Rot/Haslach – TSG Achstetten 0:2
Die SG Rot/Haslach hielt lange kämpferisch dagegen, doch kurz vor der Pause schlug die TSG Achstetten eiskalt zu. Lukas Schick traf in der 44. Minute zur 0:1-Führung. Nach dem Seitenwechsel suchten die Gastgeber zwar den Ausgleich, doch in der 82. Minute machte Luka Bischof mit dem Treffer zum 0:2 alles klar. Ein Auswärtssieg für Achstetten.
SV Kirchdorf/Iller – SV Burgrieden 1:0
In einem engen Spiel entschied ein Tor über den Ausgang. Tobias Göppel war in der 42. Minute zur Stelle und brachte den SV Kirchdorf/Iller in Führung. Diese knappe Führung verteidigten die Hausherren mit viel Einsatz bis zum Schlusspfiff – ein hart erkämpfter 1:0-Heimsieg.
Türkspor Biberach – Sportfreunde Schwendi 1:1
Die Gäste erwischten den besseren Start: Raphael Gaum brachte Schwendi bereits in der 11. Minute mit 0:1 in Führung. Doch nur neun Minuten später schlug Türkspor zurück. Edis Göle erzielte in der 20. Minute das 1:1, das gleichzeitig den Endstand markierte. Danach blieb es eine ausgeglichene Partie ohne weitere Treffer.
SG SV Tannheim/TSV Aitrach – SV Sulmetingen II 4:0
Die Gastgeber dominierten die Partie klar. Florian Villinger eröffnete in der 38. Minute den Torreigen. Nach der Pause legte Adrian Miller in der 63. Minute nach, ehe Christian Villinger mit einem Doppelschlag in der 65. und 71. Minute auf 4:0 erhöhte. Ein ungefährdeter Heimsieg für die SG.
SG Erlenmoos/Ochsenhausen – SV Dettingen/Iller 1:1
Vor 80 Zuschauern begann das Spiel mit einem frühen Schock für die Heimelf, denn Eren Karadeniz traf schon in der 5. Minute zum 0:1 für Dettingen. Die Gastgeber kämpften sich in die Partie zurück, und Rafael Birkle erzielte in der 63. Minute den verdienten Ausgleich. Am Ende stand ein 1:1.
FC Blau-Weiß Bellamont – SV Ellwangen 2:2
Ein packender Schlagabtausch entwickelte sich von Beginn an. Andreas Paulus brachte Ellwangen in der 5. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Daniel Reinert für Bellamont aus. In der 33. Minute stellte Levi Mahle erneut auf 1:2 für die Gäste. Doch Bellamont kam zurück: Stephan Maucher traf in der 51. Minute zum 2:2-Endstand. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell, in dem am Ende die Punkte geteilt wurden.
SV Baustetten – BSC Berkheim 4:1
Der SV Baustetten zeigte eine starke Vorstellung. Manoel Leven eröffnete in der 19. Minute, ehe Marcel Schwarzmann (28.) und Jakov Velic (41.) die Führung ausbauten. Kurz vor der Pause brachte ein Eigentor von Patrick Walter den BSC Berkheim auf 3:1 heran (43.). Doch die Gastgeber ließen nichts mehr anbrennen – erneut Manoel Leven stellte in der 55. Minute den 4:1-Endstand her.
SG Reinstetten/Hürbler II – SF Bronnen 3:4
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer. Bereits in der 2. Minute brachte Denis Wurm die Gäste in Führung. Tobias Göringer glich in der 14. Minute für die Heimelf aus. Doch Bronnen legte nach: Kevin Werner (22.), Abdul Wahab Ibrahim-Ussif (29.) und Stefan Schoenenberger (35.) erhöhten binnen kürzester Zeit auf 1:4. Noch vor der Pause verkürzte Robin Föhr auf 2:4 (45.). In der 59. Minute machte es Marco Matzkat mit dem 3:4 noch einmal spannend. Am Ende blieb es beim knappen Auswärtssieg für Bronnen.
