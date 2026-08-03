9:1! Dürnsricht ballert sich an die Tabellenspitze

Samuel Hadasch (rechts) köpfte für Ettmannsdorf II zur 1:0-Führung ein. – Foto: Thomas Schneider

Was für ein Kantersieg: Die DJK Dürnsricht-Wolfring zeigte sich am Freitagabend mal so richtig in Ballerlaune. Dank eines 9:1-Heimtriumphes über Diendorf setzt sich das Bauer-Gefolge an die Tabellenspitze der Kreisliga West – punktgleich mit dem SC Katzdorf. Dieser besiegte Schlusslicht Erzhäuser-Windmais spät und trägt ebenfalls noch eine blütenweiße Weste. Aufatmen darf der Unterbau des SV Schwandorf-Ettmannsdorf, der beim 3:0 über Schmidgaden den ersten Saisonsieg einfuhr.



Der neue Spitzenreiter DJK Dürnsricht-Wolfring netzte vor 255 Fans neun Mal ein. Der angereiste SV Diendorf konnte lediglich einen Ehrentreffer in dieser einseitigen Partie landen. Nach nur zwei Minuten gingen die Gastgeber durch Patrick Lippert in Front, Sebastian Bauer erhöhte in der vierten Minute, dann nutzte Nicholas Binder seine Chance (29.) und Sebastian Bauer erhöhte erneut (30.), das fünfte Tor erzielte Bastian Graßmann in der 42. Minute. Patrick Lippert netzte in der 52. Minute ebenfalls erneut ein. Weitere Treffer versenkten Felix Wifling (67.) und Dominik Saffert (77.), dann schob auch Patrick Lippert nochmal ein und erzielte in der 81. Minute das 9:0. Kurz vor Schluss landete Luis Lobinger (88.) noch einen Ehrentreffer in der Partie. Schiedsrichter: Luca Huttner, Robert Frank, Hannah Born







Den ersten Saisonsieg feierte der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II vor 80 Besuchern daheim gegen den 1. FC Schmidgaden. Noch in der ersten Halbzeit landete Samuel Hadasch das 1:0 (34.). Maximilian Schreiner erzielte zwei Buden in Folge (51., 90.+1.) und besiegelte die Maximalausbeute auf heimischem Terrain für Schwandorf-Ettmannsdorf II. Schiedsrichter: Lucio Lobinger, Leon Daucher, Luca Daucher







Der FC OVI-Teunz und die SG Silbersee 08 trennten sich vor 170 Zuschauern am vergangenen Wochenende mit 1:1. Manuel Löffelmann erzielte in der 22. Minute den Führungstreffer für die Hausherren, doch Stefan Müller gelang in der 30. Minute der Ausgleich, was beiden Teams jeweils einen Zähler am dritten Spieltag einbrachte. Schiedsrichter: Jonas Daiminger, Lukas Höcherl, Jaiden Dirschl.



Der FC OVI-Teunz und die SG Silbersee 08 trennten sich vor 170 Zuschauern am vergangenen Wochenende mit 1:1. Manuel Löffelmann erzielte in der 22. Minute den Führungstreffer für die Hausherren, doch Stefan Müller gelang in der 30. Minute der Ausgleich, was beiden Teams jeweils einen Zähler am dritten Spieltag einbrachte. Schiedsrichter: Jonas Daiminger, Lukas Höcherl, Jaiden Dirschl. Zum ausführlichen Spielbericht...



Mit nur einem Treffer holte sich Aufsteiger SV Trisching am Sonntag die Punkte vor 150 Besuchern beim SV Kemnath a.B. In der zehnten Spielminute netzte Philipp Magerl zur Maximalausbeute ein. Ab der 47. Minute durften die Gäste durch die rote Karte für Johannes Kohl in Unterzahl zu Ende kämpfen, doch weitere Chancen wurden in der Partie nicht verwertet. Schiedsrichter: Josef Baier, Johannes Steffens, Franz Bucher













Mit zwei späten Toren konnte sich der SC Katzdorf vor 200 Schaulustigen gegen den SV Erzhäuser-Windmais den Heimdreier sichern. Erst in der 83. Minute brachte David Weiß die Gastgeber in Front und Julian Götz besiegelte den Dreier daheim in der 88. Minute. Schiedsrichter: Markus Pongratz, Julian Popko, Cedric Dirschl.



Mit zwei späten Toren konnte sich der SC Katzdorf vor 200 Schaulustigen gegen den SV Erzhäuser-Windmais den Heimdreier sichern. Erst in der 83. Minute brachte David Weiß die Gastgeber in Front und Julian Götz besiegelte den Dreier daheim in der 88. Minute. Schiedsrichter: Markus Pongratz, Julian Popko, Cedric Dirschl. Zum ausführlichen Spielbericht...



Der TSV Detag Wernberg setzte sich vor 120 Zuschauern zu Gast beim SV Bernried durch. Florian Weiß brachte die Gäste in der 25. Minute in Front, ein Eigentor von Benno Rötzer (35.) brachte den Halbzeitstand von 2:0 für den TSV Detag Wernberg mit sich. Einen Anschlusstreffer konnte Vladimier Cech in der 61. Minute erzielen, doch Alexander Heider netzte in der Nachspielzeit (90.+1.) ebenfalls für die Gäste der Partie ein, bevor er mit gelb-rot (90.+2.) das Feld verlassen musste. Schiedsrichter: Helgo Boehlkau, Erich Krumbholz, Jürgen Hahn







Knapp sicherte sich der SV Haselbach vor 150 Heimfans gegen den TSV Stulln die Maximalausbeute. Ein Foulelflfmeter in der siebten Spielminute, dankend angenommen von Simon Straller, brachte die Hausherren in Front, doch Paul Weiß gelang in der 37. Minute der Ausgleich. Michael Schmid versenkte in der 80. Minute einen weiteren Strafstoß - diesmal wegen eines Handspiels -, was dem SVH den Dreier einbrachte. Die Nachspielzeit brachte noch eine Ampelkarte für Sebastian Meierhöfer (90.+7) vom TSV Stulln mit sich. Schiedsrichter: Hans Mayer, Daniel Hoffmann, Maurice Hoffmann