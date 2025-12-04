 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Frank Riedinger

9:1-Ausrufezeichen im Kellerduell, eine Absage und Favorit siegt

Bezirksligen in Württemberg: Übersicht auf alle Nachholspiele.

Verlinkte Inhalte

BZL Neckar/Fils
BZL Donau/Iller
BL Schwarzwald/Zoll.
FV Ploching.
RSK Essling.

In dieser Woche standen in den württembergischen Bezirksligen wieder einige Nachholspiele an.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Donau/Iller

Heute, 19:00 Uhr
FV Asch-Sonderbuch
FV Asch-SonderbuchFV Asch-S.
TSV Blaustein
TSV BlausteinBlaustein
3
1
Abpfiff

Der Favorit setzt sich durch. Die Hausherren gingen nach einer torlosen ersten Hälfte durch Tobias Wallisch (55.) per Abstauber in Führung. Nur zehn Minuten später gelang Kellerkind TSV Blaustein allerdings der schnelle Ausgleich durch Alejandro Nicolas Serban Cordos. In der Schlussphase erhöhte der FV Asch-Sonderbuch den Druck und war doch Torjäger Larsc Folcz (82.) und erneut Wallisch (85.) erfolgreich.

---

Bezirksliga Neckar/Fils

Heute, 19:30 Uhr
FV Plochingen
FV PlochingenFV Ploching.
TSV RSK Esslingen
TSV RSK EsslingenRSK Essling.
Abgesagt

Die Partie wurde abgesagt.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Heute, 19:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
4
1
Abpfiff

Die Spvgg Trossingen jubelt im Nachholspiel. Dean Savic (6.) und John Hahnkins (27.) legten zur 2:0-Pausenführung vor. Auf den Anschluss durch Yannick Frühwirt (61.) antworteten die Hausherren durch Hankins (65.) und Simon Steuer (83.).

---

Heute, 19:15 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
9
1
Abpfiff

Ein wahres Schutzenfest gab es am Abend. Ein Dreierpack durch Justin Profft (1., 15., 16.) sorgte für ein frühes 3:1, Mert Kayhan (5.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Amar Isljam (28., 49.), Maxim Schulz (70., 71.), erneut Profft (74.) und Albijan Spahija (81.) bauten die Führung zu einem deutlichen 9:1 aus.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 04.12.2025, 21:30 Uhr
Timo BabicAutor