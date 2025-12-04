9:1-Ausrufezeichen im Kellerduell, eine Absage und Favorit siegt

__________________________________________________________________________________________________



Bezirksliga Donau/Iller Heute, 19:00 Uhr FV Asch-Sonderbuch FV Asch-S. TSV Blaustein Blaustein 3 1 Abpfiff Der Favorit setzt sich durch. Die Hausherren gingen nach einer torlosen ersten Hälfte durch Tobias Wallisch (55.) per Abstauber in Führung. Nur zehn Minuten später gelang Kellerkind TSV Blaustein allerdings der schnelle Ausgleich durch Alejandro Nicolas Serban Cordos. In der Schlussphase erhöhte der FV Asch-Sonderbuch den Druck und war doch Torjäger Larsc Folcz (82.) und erneut Wallisch (85.) erfolgreich. --- Bezirksliga Neckar/Fils

Die Partie wurde abgesagt. --- Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Die Spvgg Trossingen jubelt im Nachholspiel. Dean Savic (6.) und John Hahnkins (27.) legten zur 2:0-Pausenführung vor. Auf den Anschluss durch Yannick Frühwirt (61.) antworteten die Hausherren durch Hankins (65.) und Simon Steuer (83.). ---

Ein wahres Schutzenfest gab es am Abend. Ein Dreierpack durch Justin Profft (1., 15., 16.) sorgte für ein frühes 3:1, Mert Kayhan (5.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Amar Isljam (28., 49.), Maxim Schulz (70., 71.), erneut Profft (74.) und Albijan Spahija (81.) bauten die Führung zu einem deutlichen 9:1 aus.