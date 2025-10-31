– Foto: Lennart Blömer

90.+8! Rabbi schießt Schneverdingen spät zum Ausgleich Landesliga Lüneburg: TV Jahn sichert sich dank eines späten Traumtores einen Zähler

Der SV Blau-Weiß Bornreihe schien das Maß aller Dinge in der Landesliga Lüneburg zu sein, nun blieb der einstige Tabellenführer zum vierten Mal in Folge sieglos. Der TV Jahn Schneverdingen setzte in der achten Minute der Nachspielzeit den Lucky-Punch und teilte sich mit dem Favoriten die Punkte.

Nach einem torlosen ersten Durchgang wurde es nach der Pause direkt wild. Nachdem Loris Menger die "Moorteufel" nach Vorarbeit von David Dere in Front beförderte (50.), nahm sich Schneverdingens Tiago Fava nur vier Zeigerumdrehungen Zeit, um den Ausgleich zu erzielen (54.). Allerdings erholten sich auch die Gäste schnell von diesem Nackenschlag und legten selber wieder vor. Dere trat nun selbst als Vollstrecker in Erscheinung und ließ die Blau-Weißen am Auswärtssieg schnuppern (57.).