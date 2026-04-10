90'+8! Kickers drehen wilde Partie gegen die Bayern

Die Würzburger Kickers haben im Topspiel eindrucksvoll ihre Aufstiegsambitionen untermauert. Der Tabellenzweite setzte sich in einer intensiven und bis in die Schlussphase offenen Partie gegen die Profireserve des FC Bayern München durch und das nach zwischenzeitlichem Rückstand. Die Mannschaft von Trainer Michael Schiele profitierte dabei ab der 79. Minute von einer Überzahl: Bayern-Kapitän Heinz sah nach einer Tätlichkeit die rote Karte. In der Folge erhöhten die Gastgeber spürbar den Druck und drängten auf den entscheidenden Treffer. Als sich bereits vieles auf ein Unentschieden hindeutete, fiel die Entscheidung tief in der Nachspielzeit: Nach einem Foul an Nieschalke zeigte Schiedsrichter Johannes Wagner auf den Punkt. Bonga übernahm Verantwortung und verwandelte den fälligen Strafstoß in der achten Minute der Nachspielzeit souverän.

Sebastian Neumann (Sportdirektor FC Würzburger Kickers): „Wir sind sehr glücklich über das Ergebnis und auch zufrieden mit der Art und Weise. Die Mannschaft hat die Bereitschaft und Leidenschaft auf den Platz gebracht, die wir brauchen. Am Ende war es nur ein Spiel und weitere drei Punkte. Jetzt müssen wir weiter auf dem Gaspedal bleiben.“

Im Spiel gegen den Tabellenführer sah es für die Hausherren aus Illertissen lange danach aus, als könnten sie die vollen drei Punkte einfahren. Milic brachte die Gastgeber rund 15 Minuten nach Wiederanpfiff mit 1:0 in Führung. In der Schlussphase gelang den Nürnbergern jedoch durch Eliyah Rau in der 83. Minute noch der Ausgleich. Damit bleibt der FCN an der Tabellenspitze, während die Mannschaft aus Illertissen weiterhin den vierten Platz belegt.

Thomas Hüttner (Teammanager 1. FC Nürnberg II): „Wir sind gut in die Partie reingekommen, haben dann aber durch eigene Fehler etwas den Faden verloren. Kurz vor der Halbzeit hatten wir zudem Pech bei zwei Pfostentreffern. Der Rückstand resultierte aus individuellen Fehlern, doch die Mannschaft hat anschließend alles reingehauen und ist verdient zum Ausgleich gekommen.“