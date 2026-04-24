90+8! Haching holt spät den Sieg - Augsburg gewinnt 4:0 in Buchbach

Gaaaaanz spät konnte sich Unterhaching den Dreier in Bayreuth sichern – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Der 31. Spieltag in der Regionalliga Bayern am Freitagabend hatte viermal Spannung bis zur letzten Minute zu bieten - und einmal einen deutlichen Sieg für die Fuggerstädter. Unterhaching sicherte den Dreier gegen Bayreuth in der letzten Sekunde, der Spitzenreiter aus Nürnberg tat sich sehr schwer gegen den abstiegsbedrohten Gegner aus Aschaffenburg, Die Reserve der Bayern gewann knapp mit 1:0 gegen Aubstadt, einen 0:1-Auswärtssieg holte sich SC Wacker Burghausen gegen FC Memmingen und Augsburg sicherte sich dank einem überragenden Auftritt in Buchbach einen deutlichen Auswärtserfolg und wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Einen Blitzstart erwischten die Hausherren: Bereits in der 4. Minute brachte Deniz Koc Bayreuth nach einer Ecke per wuchtigem Abschluss früh in Führung. Unterhaching schüttelte sich kurz und kam dann in der 27. Minute durch Jeroen Krupa, der sicher vom Punkt verwandelte, zum Ausgleich. Kurz vor der Pause drehten die Gäste die Partie auf ihre Seite: Nach einer Ecke köpfte Manuel Stiefler den Ball in der 45. Minute mit viel Wucht zur 2:1-Führung ein. Doch Bayreuth antwortete im zweiten Durchgang eindrucksvoll. In der 53. Minute sorgte Leon Bucher mit einem absoluten Traumtor für das 2:2 – ein sehenswerter Volley aus rund 25 Metern, bei dem der Keeper absolut chancenlos war. Als alles auf ein Remis hindeutete, fiel die Entscheidung tief in der Nachspielzeit: In der 98. Minute nahm sich Alexander Winkler aus der Distanz ein Herz und traf aus etwa 25 Metern zur umjubelten 3:2-Führung für Unterhaching. Ein packendes Spiel mit dem besseren Ende für die Gäste.

Im ersten Durchgang waren die Münchner die etwas aktivere Mannschaft und belohnten sich kurz vor der Pause: In der 41. Minute verwertete Anton Heinz eine Flanke von Michael Scott per Kopf zum Tor des Tages. Auch nach dem Seitenwechsel gab die Reserve des FC Bayern den Ton an, verpasste es jedoch, die Führung auszubauen. Aubstadt blieb dennoch gefährlich und kam zu einigen guten Möglichkeiten, konnte diese aber nicht nutzen. So blieb es am Ende beim knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg für die Gastgeber.

Die erste Hälfte verlief weitgehend ausgeglichen, ehe die Gäste kurz vor der Pause zuschlugen: In der 42. Minute verwandelte Thomas Kastanaras einen Foulelfmeter sicher zur Führung. Nach dem Seitenwechsel kam Buchbach zwar engagiert aus der Kabine, konnte seine Chancen jedoch nicht nutzen. Stattdessen legte Augsburg nach: In der 62. Minute gab es erneut Strafstoß für die Gäste – wieder trat Kastanaras an und erhöhte auf 2:0. Nur drei Minuten später spielten sich die Fuggerstädter sehenswert durch die Abwehr, Franz Bleicher vollendete zum 3:0. Zehn Minuten vor dem Ende machten die Gäste endgültig den Deckel drauf: Oliver Sorg tauchte frei im Strafraum auf und ließ sich die Chance nicht entgehen. Am Ende stand ein verdienter 4:0-Erfolg für Augsburg.

In Durchgang Eins begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, wobei die Gäste die etwas klareren Chancen hatten. Der größte Aufreger: Ein Strafstoß für Nürnberg, doch Eliyah Rau setzte den Ball nur an den Querbalken. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. In der 77. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Tino Kusanovic krönte einen starken Alleingang mit einem platzierten Abschluss ins Eck zum 1:0 für die Gäste. Am Ende ein verdienter Erfolg für Nürnberg, auch wenn Viktoria Aschaffenburg mit einer couragierten Leistung überzeugte und dem Spitzenreiter alles abverlangte.