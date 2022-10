90.+8: Bursuc rettet den Punkt Am 8. Spieltag empfing der VfB den Absteiger aus der Thüringenliga vom SC 1903 Weimar im Sportpark an der Warte.

In der Anfangsphase nahmen sich beide Mannschaften nicht viel. Es war ein ausgeglichenes Spiel, der VfB spielte mutig nach vorne. In Minute 23. gingen die Gäste nach einer schläfrigen Abwehraktion der 09ner in Führung. Ein Einwurf auf Sechzehnerhöhe landete bei K. Calenius, welcher aus kurzer Distanz vollendete. Weimar war ab diesem Zeitpunkt spielbestimmend. Pößneck gelang recht wenig, aber Weimar konnte nichts aus der Überlegenheit machen.

Nach dem Seitenwechsel stand eine gefühlt andere VfB-Elf auf dem Platz. Man ging entschlossen in die Zweikämpfe und übernahm weitestgehend das Spielgeschehen. Man kam zu vielen Chancen, vergab diese aber recht leichtfertig. Pößneck dominierte die Partie bis zur letzten Sekunde. Gezeichnet war die Schlussphase von langen Bällen in den Sechzehner. Pößneck hatte zu diesem Zeitpunkt viele Ecken und Freistöße, konnte aber leider keinen Erfolg verzeichnen. Für die Erlösung dauert es bis zur 98. Minute: Ein Freistoß von C. Neumann segelte an den langen Pfosten, wo D. Bursuc sträflich alleine gelassen wurde, um zum vielumjubelten Ausgleich einzunetzen.