90+8! Bovender SV rettet einen Punkt in Fallersleben

Von Beginn an bestimmten die Gäste das Spiel. „Wir haben das ganze Spiel bestimmt. Vor der roten Karte hatten wir 2–3 gute Möglichkeiten in Führung zu gehen, leider ist uns dies nicht gelungen“, erklärte Bovens Trainer Yannick Broscheit nach Abpfiff.

Die Partie nahm nach einem Platzverweis für die Gastgeber eine klare Richtung: Fallersleben zog sich tief zurück und konzentrierte sich auf die Verteidigung. „Nach der roten Karte war Fallersleben damit beschäftigt ihr Tor zu verteidigen, was ihnen auch gut gelungen ist. Wir haben zu wenig Möglichkeiten gefunden, durch das Bollwerk durchzubrechen“, so Broscheit.

Trotz spielerischer Überlegenheit geriet der BSV überraschend in Rückstand. Ein abgefälschter Schuss nach einem Konter führte in der 67. Minute zum 1:0 durch David Albanese.

Bovenden warf in der Schlussphase alles nach vorne, erspielte sich zahlreiche Standardsituationen und wurde schließlich belohnt: Paul Mähner traf in der 98. Minute zum 1:1-Endstand. „Der Glaube, noch ein Tor zu erzielen, war immer da“, betonte Broscheit. „Es ist schwierig gegen einen so tiefstehenden Gegner zu spielen, allerdings müssen wir uns dahingehend auch verbessern und Möglichkeiten finden.“

Damit holte der Bovender SV zumindest einen Punkt, während Fallersleben trotz großer kämpferischer Leistung den späten Ausgleich hinnehmen musste.