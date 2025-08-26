90.+8: Aubstadt macht`s in letzter Sekunde - Verletzung trübt Freude

Der TSV Aubstadt hat am Dienstagabend neben dem SV Wacker Burghausen das Viertelfinale des Bayerischen Totopokals erreicht. Dabei machte es "Abscht" vor 532 Zuschauern beim TSV Neudrossenfeld mega spannend. Erst in der achten Minute der Nachspielzeit gelang dem Favoriten der Siegtreffer...
Der Bayernligist aus Neudrossenfeld ging nach einer torlosen ersten Hälfte sogar durch Bas Peeters in der 73. Minute mit 1:0 in Führung. Nur fünf Zeigerumdrehungen später glich allerdings Severo Sturm, der schon beim Coup gegen die Würzburger Kickers am vergangenen Freitag als Torschütze in Erscheinung getreten war, aber zum 1:1 aus (78.). Als sich alle schon auf das Elfmeterschießen eingestellt hatten, schlug der Regionalligist aber dann doch noch zu. Marcel Fischer schoss Aubstadt in der 98. (!) Minute in die Runde der letzten Acht!
Getrübt wurde die Aubstädter Freude durch einen verletzungsbedingten Zwischenfall. Keeper Julian Brätz musste kurz vor Schluss (88.) mit der Trage vom Platz gebracht werden. Es muss leider damit gerechnet werden, dass sich der 19-Jährige, der vor er Saison von der U19 des Hamburger SV nach Aubstadt gekommen war, wohl schwerer verletzt hat...
TSV Neudrossenfeld: Nils Lauckner, Noah Ismail, Lukas Beszczynski, Moritz Hütter, Jannik Nüsslein, Bas Peeters (75. Kilian Schwabe), Nikolas Hofmann (64. Jonas Larkow), Marvin Herath (61. Felix Landgraf), Hannes Greef (46. Lucas Hümmer) (90. Anton Makarenko), Michael Sauerstein, Josef Ziegler - Trainer: Andreas Baumer
TSV Aubstadt: Julian Brätz (88. Vladyslav Vertey), Tim Hüttl, Maximilian Stahl, Marcel Fischer, Egor Zelenskiy, Jens Trunk, Marcel Volkmuth, Timo Pitter, Marvin Weiß, Pascal Moll (65. Marco Nickel), Franz Helmer (55. Max Grimm) - Trainer: Claudiu Bozesan
Schiedsrichter: Florian Islinger (Hainsacker) - Zuschauer: 532
Tore: 1:0 Egor Zelenskiy (73. Eigentor), 1:1 Severo Sturm (78.), 1:2 Marcel Fischer (90.+8)