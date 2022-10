Aufsteiger Walburgskirchen kassierte in Teisbach in der buchstäblich letzten Minute noch den Ausgleich. – Foto: Werner Kroiß

90+7: Walburgskirchen hadert: "fühlt sich an wie eine Niederlage" 15. Spieltag in der Bezirksliga-West: Keine Tore in Dingolfing +++ Wichtiger Dreier für Kelheim +++ Eintracht Landshut mit Auswärtssieg

Eine bittere Pille war das, die die Elf von Trainer Valdrin Blakaj da heute in der Bezirksliga-Partie gegen Teisbach schlucken musste. Zweimal lagen die Walburgskirchener bereits in Führung - doch in der Nachspielzeit kassierte man noch den Ausgleich. Endstand: 3:3. Die Rottaler, die seit acht Partien ohne Niederlage bleiben, klettern damit dennoch - zumindest vorerst - auf Platz eins der Tabelle. Doch die Neufraunhofener können sich den Titel des Ligaprimus bereits morgen gegen Simbach wieder zurückholen. Ein wichtiger 2:1-Dreier gelang dem ATSV Kelheim im Tabellennachbar-Duell gegen den FC Ergolding, für den dies die ersten Niederlage nach drei ungeschlagenen Partien in Folge war. Der FC Eintracht Landshut durfte in Langquaid über einen 2:1-Auswärtssieg jubeln. Der FC Dingolfing (drittes Remis der Saison) und der TuS Pfarrkirchen (seit nunmehr fünf Spielen ungeschlagen) trennten sich mit einem torlosen Unentschieden.

Das Spiel aus Sicht von Manuel Wimmer (Sportlicher Leiter FC Dingolfing): "Zunächst möchten wir uns bei den Pfarrkirchenern für die Platzverhältnisse entschuldigen. Der Rasen im städtischen Stadion war schwer zu bespielen heute. Zur Partie: Beide Teams hatten eine sehr aktive Anfangsphase, spielerisch wie kämpferisch - mit zwei, drei Chancen auf beiden Seiten in der ersten Hälfte. Wir hatten etwas mehr Spielanteile. In der zweiten Halbzeit gab's dann mehr Kampf als Klasse zu sehen. Wir hatten mehr Druck aufgebaut, jedoch ohne uns zwingende Chancen zu erarbeiten. Pfarrkirchen hatte gut verteidigt - die Punkteteilung geht in Ordnung."

Das Spiel aus Sicht von Valdrin Blakaj (Trainer TuS Walburgskirchen): "Teisbach hat uns zu Beginn etwas überrannt. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen, haben die freien Räume gefunden - und in der Folge die Führung erzielt. Durch einen Konter haben wir uns dann den Ausgleich eingefangen. Das 2:1 und 3:1 haben wir richtig schön herausgespielt. Teisbach war stets gefährlich, wir haben Druck gemacht. Die Halbzeitführung war nicht unverdient. In Hälfte zwei kam der Gegner besser aus der Kabine. Kurz vor dem 2:3-Anschlusstreffer hatten wir zwei verletzte Spieler auf dem Feld, die behandelt werden mussten. Ich wollte wechseln, der Schiedsrichter verweigerte mir dies jedoch - wir mussten zu neunt weiterspielen. Wir waren unorganisiert und haben dann den Gegentreffer kassiert. Ich habe mich beschwert und daraufhin eine völlig überzogene Zeitstrafe bekommen. Dann hatten wir gefühlt zehn Konterchancen, die wir allesamt in den Sand gesetzt haben. Wir hätten das 4:2 bzw. auch das 5:2 daraus machen müssen. So haben wir uns in der siebten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich eingefangen. Ein in der Entstehung relativ unglücklich gelaufenes Remis aus unserer Sicht. Es fühlt sich an wie eine Niederlage."





Adam Zahn (Abteilungsleiter FC Teisbach): "Walburgskirchen war in der ersten Hälfte leicht überlegen, vor allem aber effektiver. Im zweiten Abschnitt haben wir durchgehend dominiert, so gut wie nichts zugelassen und hätten bei konsequenterer Chancenverwertung eigentlich gewinnen müssen. Der Schiedsrichter war hervorragend, hat das teilweise unsägliche Zeitspiel der Gäste konsequent geahndet und folgerichtig knapp acht Minuten nachspielen lassen. Ein Tor in der 96. Minute ist natürlich glücklich, das Unentschieden insgesamt jedoch hochverdient."











Das Spiel aus Sicht von Tobias Schlauderer (Trainer ATSV Kelheim): "Das war ein sehr enges Spiel gegen eine richtig gute Mannschaft. Spielerisch die beste, gegen die wir bis dato gespielt haben. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Wir haben das Glück heute gehabt, das wir die letzten Partien nicht hatten. Ein wichtiger Dreier für uns!" Das Spiel aus Sicht von Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Wir waren die deutlich bessere Mannschaft, da gibt's nix zu diskutieren. Die erste Halbzeit waren wir klar besser, doch wir hatten's versäumt unsere Chancen zu verwandeln. Da war Kelheim eiskalt - aus drei Möglichkeiten haben sie zwei Treffer erzielt. Gratulation an Kelheim - wir waren heute selbst schuld."