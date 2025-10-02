90+7: Kräftner-Doppelpack beschert SCG den ersten Saisonsieg

13.Spieltag der Bayernliga Nord am Donnerstagabend: Der SC Großschwarzenlohe beweist Moral und setzt sich am Ende mit 2:1 gegen Erlangen durch. Den Gastgebern gelingt somit der erste Bayernligasieg der Vereinsgeschichte.

Die erste Halbzeit gestaltete sich zunächst insgesamt ausgeglichen, da beide Mannschaften immer wieder gefährliche Offensivaktionen kreieren konnten. Chancen auf beiden Seiten verdeutlichten, dass noch alles offen und das Spiel von Spannung geprägt war. Trotz der ausgeglichenen Spielanteile gelang es den Gästen kurz vor dem Pausenpfiff, die Führung zu erzielen.

Auch im zweiten Durchgang entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften gute Chancen hatten. Die entscheidenden Treffer fielen jedoch in der Schlussphase der Begegnung. Timo Kräftner wurde zum „Man of the Match“ gekürt, da er beide Treffer der Heimmannschaft erzielte. Sein erstes Tor in der 80. Minute erzielte er per Kopf nach einer präzisen Flanke, den zweiten Treffer nach einer starken Einzelaktion in der 7. Minute der Nachspielzeit. Damit feiert der Aufsteiger Großschwarzenlohe den ersten Saisonsieg der laufenden Spielzeit, welcher zugleich der erste Bayernligasieg der Vereinsgeschichte ist.

Florian Bauer (Trainer SC Großschwarzenlohe): „Wir sind sehr erleichtert über diesen Sieg. Die Mannschaft hat sich diesen Erfolg über Wochen hinweg hart erarbeitet. Die Jungs haben im Training konstant fokussiert gearbeitet, es ist schön zu sehen, dass sich diese harte Arbeit heute ausgezahlt hat. Heute hat es gepasst. Wir konnten den ersten Saisonsieg einfahren und zu einem historischen Moment für unseren Verein beitragen. Das macht diesen Erfolg besonders wertvoll.“