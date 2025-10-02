 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Doppelpacker Kräftner sichert dem SC Großschwarzenlohe den ersten Saisonsieg
Doppelpacker Kräftner sichert dem SC Großschwarzenlohe den ersten Saisonsieg – Foto: Zink

90+7: Kräftner-Doppelpack beschert SCG den ersten Saisonsieg

Partie gedreht! Nach dem 0:1-Pausenrückstand erkämpfte sich das Team von Trainer Florian Bauer den ersten Dreier der laufenden Spielzeit

Bayernliga Nord
ATSV Erlang.
Groß`lohe

13.Spieltag der Bayernliga Nord am Donnerstagabend: Der SC Großschwarzenlohe beweist Moral und setzt sich am Ende mit 2:1 gegen Erlangen durch. Den Gastgebern gelingt somit der erste Bayernligasieg der Vereinsgeschichte.

Heute, 19:00 Uhr
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
ATSV Erlangen
ATSV ErlangenATSV Erlang.
2
1
Abpfiff

Die erste Halbzeit gestaltete sich zunächst insgesamt ausgeglichen, da beide Mannschaften immer wieder gefährliche Offensivaktionen kreieren konnten. Chancen auf beiden Seiten verdeutlichten, dass noch alles offen und das Spiel von Spannung geprägt war. Trotz der ausgeglichenen Spielanteile gelang es den Gästen kurz vor dem Pausenpfiff, die Führung zu erzielen.

Auch im zweiten Durchgang entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften gute Chancen hatten. Die entscheidenden Treffer fielen jedoch in der Schlussphase der Begegnung. Timo Kräftner wurde zum „Man of the Match“ gekürt, da er beide Treffer der Heimmannschaft erzielte. Sein erstes Tor in der 80. Minute erzielte er per Kopf nach einer präzisen Flanke, den zweiten Treffer nach einer starken Einzelaktion in der 7. Minute der Nachspielzeit. Damit feiert der Aufsteiger Großschwarzenlohe den ersten Saisonsieg der laufenden Spielzeit, welcher zugleich der erste Bayernligasieg der Vereinsgeschichte ist.

Florian Bauer (Trainer SC Großschwarzenlohe): „Wir sind sehr erleichtert über diesen Sieg. Die Mannschaft hat sich diesen Erfolg über Wochen hinweg hart erarbeitet. Die Jungs haben im Training konstant fokussiert gearbeitet, es ist schön zu sehen, dass sich diese harte Arbeit heute ausgezahlt hat. Heute hat es gepasst. Wir konnten den ersten Saisonsieg einfahren und zu einem historischen Moment für unseren Verein beitragen. Das macht diesen Erfolg besonders wertvoll.“

Leah HauzenbergerAutor