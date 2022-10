"Wir haben uns den Sieg verdient": Trainer Nico Basta und der VfR Garching bewiesen im Kellerduell bei Türkspor Augsburg den längeren Atem. – Foto: Walter Brugger

90.+7! Garching gewinnt "Muss-Spiel" in Augsburg 16. Spieltag in der Bayernliga Süd - die Partie am Sonntag: VfR dreht Kellerduell in Überzahl

Vor dem Spiel beim punktgleichen Abstiegskandidaten Türkspor Augsburg hatte der VfR Garching nur einen Sieg aus elf Partien geholt. Trainer Nico Basta sprach schon vorher davon, dass es für seine Mannschaft "kein Kann-, sondern ein Muss-Spiel" ist, wenn sie die Chancen auf den direkten Klassenerhalt wahren will.

Dementsprechend engagiert gingen die Gäste von Beginn an zu Werke und hatten mehr Spielanteile. "Wir waren zwar spielbestimmend, haben es aber nicht in die Box geschafft", analysierte Basta den ersten Durchgang, in dem tiefstehende Augsburger die klareren Chancen hatten - eine davon nutzte Emre Arik in Minute 25 zur Führung für die Hausherren, die gleichbedeutend mit dem Halbzeitpfiff war. "Das ging absolut in Ordnung", gab der Garchinger Trainer zu.