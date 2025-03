90.+7! Dornberg jubelt ganz spät – Theesen souverän, Kaunitz mit Mühe

Spitzenreiter VfL Theesen gab sich nach dem ernüchternden 0:0-Remis in Paderborn aus der Vorwoche im Top-Spiel gegen den SC Herford keine Blöße und schickte die Gäste mit einem deutlichen 4:0-Sieg heim.

Der TuS Dornberg darf nach einer dramatischen Schlussphase bei der SpVg Beckum wieder Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen. Der TuS lag in der Römerkampfbahn bis zur 84. Minute noch mit 1:2 zurück und verschoss kurz zuvor sogar einen Strafstoß, kam durch Clemens Bachmann dann noch zum Ausgleich, was aber noch nicht der Schlusspunkt der Partie war. Stattdessen drückte Dornbergs Lukas Kuck den Ball in der siebten Minute der Nachspielzeit noch über die Linie und sorgte für kollektiven Jubel auf Seiten der Gäste, die nun punktgleich mit dem SV Avenwedde sind.

Die Gütersloher hielten trotz Platzverweis in der 41. Minute lange gegen die DJK SF Mastbruch stand, mussten sich am Ende dennoch mit 0:2 geschlagen geben. Auch Schlusslicht TSV Oerlinghausen verpasste wichtige Bonuspunkte. Der Anschlusstreffer zum 1:2 in der 84. Minute kam gegen den FC Bad Oeynhausen einfach zu spät.