90.+7: BUL gleicht gegen 9 Kötztinger aus - Teisbach überrascht

Eine turbulente Partie sahen die Zuschauer am Roten Steg zwischen dem 1. FC Bad Kötzting und dem ASV Burglengenfeld zu sehen. Die Hausherren drehten zunächst einen 0:1-Rückstand, ehe die Rot-Blauen in der Schlussphase zwei umstrittene Hinausstellungen erhielten und in der siebten Minute der Nachspielzeit schließlich den 2:2-Ausgleichstreffer kassierten. Ebenfalls 2:2-Remis endete das Duell zwischen dem SSV Eggenfelden und dem Aufsteiger FC Teisbach. Die Gäste verbuchten mit diesem Ergebnis einen Achtungserfolg, während sich der "V" zweifellos die volle Ausbeute erhofft hatte.



Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Enttäuschend! Wir waren 70 Minuten ideenlos und blass, haben fast immer die falschen Entscheidungen getroffen. Erst als bei dem Gegner die Kräfte schwanden, wurden wir griffiger und haben Teisbach immer wieder gut über die außen bespielt. Allerdings waren wir in unseren Aktionen zu unsauber, wenngleich wir nach dem Ausgleich noch zwei Riesenchancen hatten, die Gäste-Keeper Vesely überragend parierte. Trotzdem war das viel zu wenig. Wir müssen wieder cleverer agieren und in die Spur finden. Bemüht sein, reicht nicht! Teisbach hat sich den Punkt redlich verdient, hat viel wegverteidigt und viel Laufarbeit verrichtet."









Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Die erste Hälfte ging an Burglengenfeld, auch wenn wir das 0:1 wieder sehr billig kassiert haben. Kurz nach der Pause hatten wir großes Glück, als ASV-Stürmer Knauer das 0:2 machen hätte müssen. Dann waren wir aber voll im Spiel, läuferisch und kämpferisch sehr gut unterwegs. Wir konnte die Begegnung auf unsere Seite ziehen und drehen, ehe wir die Schlussminuten nach zwei diskussionswürdigen Ampelkarten mit zwei Mann weniger bestreiten mussten. Dass wir dann ganz spät noch den Ausgleich kassierten, ist maximal bitter."





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Eine gute erste Halbzeit von uns, in der wir aber ein paar vielversprechend Möglichkeiten nicht konsequent zu Ende spielen konnten. Die Führung war verdient und bei der Mega-Chance von Knauer hätten wir den Sack zumachen müssen. Mit dem ersten ernsthaften Torschuss kam Bad Kötzting zum Ausgleich und durch einen Elfmeter sind wir dann sogar in Rückstand geraten. Beide Gegentore waren nicht gut verteidigt, das müssen wir uns ankreiden. Am Ende mussten wir froh sein, kurz vor Abpfiff noch das 2:2 gemacht zu haben. Ich tue mich schwer, dieses Ergebnis richtig einzuordnen."