90+7! Aufstiegsdrama in Langenzenn!

Das Spiel begann spürbar mit großer Anspannung auf langenzenner Seite, die Serben dagegen konnten befreit aufspielen und kamen zu ihren ersten Chancen. Der flinke Tounkara wurde durchgesteckt, Schura konnte jedoch den Ball gerade so zu Torhüter Reichel spitzeln. In der 19.Minute dann war es ebenfalls Tounkara, der in einer 1 gegen 2 Situation die beiden Innenverteidiger rumkurvte und sein Abschluss gegen Reichel nur noch Formsache war, der frühe Schock für Langenzenn. Serbia machte weiter und hatte in der folge weiterhin die besseren Gelegenheiten, so auch in in der 23.Minute, jedoch war Jovcic Abschluss zu zentral, Reichel konnte den Ball aufnehmen. Kurz darauf hatte Langenzenn die beste Chance bis dahin, Nach einem Freistoß blieb der Gastgeber drauf, der Ball landete irgendwie bei Pattaro, der sich ein Herz fasste und den Ball volley in Richtung langes Eck schoss und nur sehr knapp verfehlte, der Schlussmann der Gäste wäre wohl Chancenlos gewesen. Nach weiteren Halbchancen war es in der 44.Minute endlich soweit, der zweite Ball landete bei Alexander Schneider, der mit der Innenseite den ball aus knapp 18 Metern platziert flach ins Eck schob, auch hier war der Gästetorhüter machlos. So ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.



In der 2.Halbzeit erwischten wieder die Gäste den besseren Start und zwangen Reichel direkt zu einer klasse Parade. Langenzenn spielte weiterhin ihre Chancen zu halbherzig aus und Serbia fing an, Zeit von der Uhr zu nehmen. Es gab auf beiden Seiten reichlich Gelbe Karten und der Spielfluss ging allmählich verloren. In der 66.Minute prüfte Brütting Kolundzija per Distanzschuss, jedoch zu harmlos. Den Gästen ging so langsam die Luft aus und dem Tabellenführer rannte die Zeit davon und es ergaben sich Lücken. So stande in der 90.Minute auf einmal Mirkov, der ein brutales Spiel machte, allein vor Reichel und bekam mit seinem bis dahin wahrscheinlich ersten schlechten Ballkontakt den Ball nicht an Reichel vorbei, riesen Tat vom Langenzenner Schlussmann. Langenzenn bekam noch eine letzte Aktion, Brütting flankte in halbhoch in den Strafraum, wo Schnur frei stand und den Ball mit der Innenseite in Richtung Kreutzeck lenkte, wo der Ball in hohem Bogen einschlug und an der Netzhalterung zurück ins Feld flog. Ab dem Zeitpunkt gab es auf dem langenzenner Sportgelände kein halten mehr und der Schiedsrichter pfiff in der Euphorie das Spiel ab.