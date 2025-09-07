90+6. – Wickrath feiert späten Sieg gegen den 1. FC Viersen

Diese Partie hielt jedoch eine weitere Wendung bereit. Mit der letzten Aktion brachte Ruben Bruß, ein Ex-Viersener, den Ball im Gewühl über die Linie zum 3:2 für Wickrath – in der sechsten Minute der Nachspielzeit. „Die ganze Mannschaft hat sich unheimlich gefreut. So ein Spiel muss man erst einmal ziehen. In der Liga kann jeder jeden Gegner schlagen – es geht nur mit einhundert Prozent. Ich nehme so ein Ergebnis lieber als ein 5:0, weil diese Emotionen beim 3:2-Treffer vergesse ich nie“, sagte Nurra nach Schlusspfiff. Für sein Team geht es am Mittwoch im Kreispokal weiter mit dem Topspiel gegen den Landesligisten Victoria Mennrath.

Erster Punktverlust für Odenkirchen