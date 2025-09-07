90+6. – Wickrath feiert späten Sieg gegen den 1. FC Viersen

Beinahe hätte sich für den TuS Wickrath die Geschichte der vergangenen Wochen wiederholt. Denn gegen Brüggen und Thomasstadt Kempen ging die Mannschaft von Gianluca Nurra jeweils in Führung, letztendlich aber nicht als Sieger vom Platz. Gegen Brüggen setzte es eine 2:4-Niederlage, gegen Thomasstadt nach 2:0-Führung noch ein 2:2-Remis. Gegen Viersen lag Wickrath erneut mit 2:0 in Führung. Niklas Clemens erzielte nach Flanke in der 51. Minute die verdiente 1:0-Führung für Wickrath.
Elf Minuten spielte eroberte Wickrath den Ball nach guter Pressingaktion, Clemens bediente per Flanke in der Mitte Blessing Agyapong, der nur noch den Fuß zum 2:0 hinhalten musste. Einmal mehr wirkte der TuS auf der Siegerstraße. „Es war ein umkämpftes Spiel, und wie den vergangenen Wochen kommt im Anschluss viel zusammen, sodass ein Viersener den Ball in der 93. Minute zum Ausgleich in den Winkel haut“, sagte TuS-Trainer Nurra. Zuvor erzielte Rabbi Tony Da Silva das 1:2 (75. Minute), ehe Ivan Jajetic eben den späten Ausgleich markierte.
Diese Partie hielt jedoch eine weitere Wendung bereit. Mit der letzten Aktion brachte Ruben Bruß, ein Ex-Viersener, den Ball im Gewühl über die Linie zum 3:2 für Wickrath – in der sechsten Minute der Nachspielzeit. „Die ganze Mannschaft hat sich unheimlich gefreut. So ein Spiel muss man erst einmal ziehen. In der Liga kann jeder jeden Gegner schlagen – es geht nur mit einhundert Prozent. Ich nehme so ein Ergebnis lieber als ein 5:0, weil diese Emotionen beim 3:2-Treffer vergesse ich nie“, sagte Nurra nach Schlusspfiff. Für sein Team geht es am Mittwoch im Kreispokal weiter mit dem Topspiel gegen den Landesligisten Victoria Mennrath.
Für Wickrath war es in der Liga der zweite Saisonsieg im vierten Spiel – beide Dreier erzielte die Mannschaft in Heimspielen. Für den 1. FC Viersen war es wiederum die vierte Niederlage im vierten Spiel. Die Mannschaft von Neu-Trainer Graziano Ruggeri ist Tabellenschlusslicht. In der Spitzengruppe der Liga befinden sich weiterhin viele Teams der Region der Augenhöhe. SpVg Odenkirchen musste nach drei Siegen zum Start erstmals beim 2:2-Remis beim OSV Meerbusch Punkte liegen lassen. Dabei lag Odenkirchen nach einem Doppelpack von Robin Wolf (36. und 48. Minute) bereits mit 2:0 in Führung. In der Nachspielzeit gelang Meerbusch allerdings noch der 2:2-Ausgleich.
Aufgeschlossen zu Spitzenreiter Odenkrichen mit zehn Zähler haben TuRa Brüggen und Fortuna Dilkrath. Brüggen besiegte am Freitagabend den 1. FC Mönchengladbach deutlich mit 4:0 und ist aufgrund des besseren Torverhältnisses neuer Tabellenführer. Nils Bonsels markierte einen Doppelpack für die Brüggener. Der 1. FC Mönchengladbach steckt hingegen mit einem Punkt aus vier Spielen ebenso im Abstiegskampf wie der 1. FC Viersen.
Fortuna Dilkrath besiegte indes durch Tore von Simon Viethen (63. Minute) und Dennis Parzych (86. Minute) den VfL Tönisberg zu Hause mit 2:0.