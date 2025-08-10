90+6! Später Ausgleich sichert TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II Punkt

Mit einem Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit hat die zweite Mannschaft des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ein 1:1 gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg gerettet. Trainer Marcel Pawlow sprach nach der Partie von einem „mehr als verdienten Ergebnis“ und hob insbesondere die Leistungssteigerung seiner Mannschaft nach der Pause hervor.
Erste Halbzeit schwach, zweite Hälfte deutlich überlegen
„Die erste Halbzeit geht klar an Engelbostel“, sagte Pawlow. „Wir haben es einfach nicht hingekriegt, deren lange Bälle zu verteidigen, was auch ihr Spiel war.“ Der MTV agierte aus einem 4-3-3-System heraus, ließ stets drei Offensivkräfte vorne stehen und suchte den schnellen Weg in die Spitze. Der frühe Rückstand resultierte aus einem Fehler im Spielaufbau: „Mein rechter Verteidiger spielt einen Rückpass auf meinen Torwart. Der wartet zu lange, wird angelaufen, vertändelt den Ball, und Louis Trollmann läuft mit dem Ball ins Tor.“
Erst nach dem Seitenwechsel kam der TSV besser ins Spiel. „Die zweite Halbzeit geht ganz klar an uns. Wir haben sehr überlegend, sehr ordentlichen Fußball gespielt. Noch nicht perfekt, aber schon ordentlich“, erklärte Pawlow. Sein Team habe versucht, flach aufzubauen und „so wenig wie möglich mit langen Bällen zu arbeiten“.
Der Lohn für den Aufwand kam spät: In der 90. Minute plus sechs traf Luca Sander aus kurzer Distanz. „Es war ein Kuller-Tor. Ich weiß nicht, ob der Torwart den halten muss, aber am Ende ist das Ergebnis mehr als verdient“, so Pawlow. „Wer in der 90. plus sechs das 1:1 macht, der nimmt den Punkt natürlich gerne mit.“
Wichtig sei für ihn vor allem die Reaktion der Mannschaft gewesen: „Das haben wir gezeigt, und jetzt geht es weiter gegen Altwarmbüchen. Da hoffen wir, den ersten Dreier einzufahren, bin da auch guter Dinge, wir können aus dem Vollen schöpfen.“ Positiv erwähnte der Coach auch die Unterstützung von den Rängen: „Es waren viele Zuschauer da, das war sehr erfreulich.“