– Foto: Marcel Eichholz

90+6! Später Ausgleich sichert TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II Punkt Trainer Marcel Pawlow lobt Reaktion seines Teams – „Ergebnis mehr als verdient"

Mit einem Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit hat die zweite Mannschaft des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ein 1:1 gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg gerettet. Trainer Marcel Pawlow sprach nach der Partie von einem „mehr als verdienten Ergebnis“ und hob insbesondere die Leistungssteigerung seiner Mannschaft nach der Pause hervor.

„Die erste Halbzeit geht klar an Engelbostel“, sagte Pawlow. „Wir haben es einfach nicht hingekriegt, deren lange Bälle zu verteidigen, was auch ihr Spiel war.“ Der MTV agierte aus einem 4-3-3-System heraus, ließ stets drei Offensivkräfte vorne stehen und suchte den schnellen Weg in die Spitze. Der frühe Rückstand resultierte aus einem Fehler im Spielaufbau: „Mein rechter Verteidiger spielt einen Rückpass auf meinen Torwart. Der wartet zu lange, wird angelaufen, vertändelt den Ball, und Louis Trollmann läuft mit dem Ball ins Tor.“ Erst nach dem Seitenwechsel kam der TSV besser ins Spiel. „Die zweite Halbzeit geht ganz klar an uns. Wir haben sehr überlegend, sehr ordentlichen Fußball gespielt. Noch nicht perfekt, aber schon ordentlich“, erklärte Pawlow. Sein Team habe versucht, flach aufzubauen und „so wenig wie möglich mit langen Bällen zu arbeiten“.