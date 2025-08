90+6! Schock für Ingolstadt gegen Jahn Regensburg kurz vor Schluss

Der FC Ingolstadt hat einen optimalen Start in die neue Drittliga-Saison auf tragische Weise verpatzt: In der 96. Minute kassierte der FCI gegen den SSV Jahn Regensburg den Ausgleichstreffer.

Ingolstadt – Highlight-Spiel zum Auftakt für den FCI: Direkt im ersten Saisonspiel bekommt der FCI das Donau-Derby in Ingolstadt. Zu Gast im Audi-Sportpark ist Jahn Regensburg.

„Geheimfavorit“ Ingolstadt? Sabrina Wittmann: „Bleiben demütig wie fleißig“

„Viele Dinge haben in der Vorbereitung bereits sehr gut funktioniert. Unser klares Ziel ist es natürlich, das Spiel am Samstag zu gewinnen – alles danach ist Zukunftsmusik. Die Aufgabe vor der Brust ist groß genug. Wir bleiben sehr demütig wie fleißig“, sagte Sabrina Wittmann vor dem Spiel, die in Ingolstadt einen Umbruch managen muss.