90+6! Münster 08 macht den Landesliga-Aufstieg im Topspiel perfekt

– Foto: Mario Gerken

Nach einer beeindruckenden Saison hat der SC Münster 08 es am heutigen Pfingstmontag endgültig geschafft ­− die Mannschaft von Klas Tranow ist Meister der Bezirksliga 12 und wird ab der kommenden Spielzeit wieder in der Landesliga antreten. Die Art und Weise, wie die Münsteraner im Auswärtsspiel in der Schöneflieth den Aufstieg klarmachten, war dabei bezeichnend für die Qualitäten des Ligaprimus.

Topspiel verläuft fast wie in der Hinrunde

Ein Remis gegen den Tabellenzweiten SC Greven 09 reichte dem SC Münster 08 um Platz eins nicht mehr hergeben zu können. Und genauso sollte es schlussendlich auch kommen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit startete 08 furios in den zweiten Durchgang: Nach nur wenigen gespielten Sekunden traf Münsters Robin Wellermann mit seinem 17. Saisontor zur Führung. Eine gute Viertelstunde später gelang den Gastgebern aus Greven durch Marcel Lukas der Ausgleich (62'). Bis zur Nachspielzeit fielen bei Temperaturen um die 30 Grad keine weiteren Tore, jene genannte Nachspielzeit sollte es aber dann umso mehr in sich haben. Zunächst köpfte Armani Medford die Grevener nach einem Eckball zur Führung (90+2'), damit aber noch nicht genug: In der sechsten Minute der Nachspielzeit zeigte Schiedsrichter Nelson Piroth zu Gunsten der Münsteraner auf den Punkt. Florian Post nahm sich der Sache unter großem Druck an und verwandelte aus elf Metern zur Meisterschaft. Schon im Hinspiel gelang Post der Ausgleich zum 2:2-Endstand tief in der Nachspielzeit.

Rückkehr nach sechs Jahren

Die Nullachter haben sich, das darf man so sagen, diesen Aufstieg redlich verdient. Während man in der letzten Saison nach langem Dreikampf mit dem späteren Meister Emsdetten 05 und dem SC Greven 09 noch am letzten Spieltag auf den dritten Rang abrutschte und so auch die Relegation verpasste, ließ man in dieser Spielzeit wenig anbrennen. Seit dem fünften Spieltag thronte Münster auf dem ersten Tabellenplatz und gab ihn darauffolgend nie ab. Für den frischgebackenen Meister enden − nach dem Landesliga-Abstieg in der Saison 2019/20 − somit sechs Jahre in der Bezirksliga.