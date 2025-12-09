90+6! FC Bayern mit nächstem Drama in der Youth League

Die U19 des FC Bayern München gewinnt auch ihr letztes Spiel in der Youth League nicht, weil Sporting Lissabon ganz spät ausgleicht. Der Live-Ticker.

Vorbericht:

München – Trotz des bereits sicheren Ausscheidens des FC Bayern in der Youth League wollen die Münchner einen versöhnlichen Abschluss. Nur beim 3:0 gegen Paphos ging der FCB heuer in der U19-Champions-League als Sieger vom Platz, ansonsten hagelte es vier Niederlagen. Trotz teils guter Auftritte. Gegen die Londoner Klubs, Arsenal und Chelsea, gab es bittere Pleiten. Gegen Sporting Lissabon gelobt Bayern Besserung.

„Wir wollen an unsere gute erste Halbzeit in London und an die Leistung gegen Freiburg anknüpfen. Mit Sporting Lissabon erwartet uns ein taktisch und technisch sehr starker Gegner, an dem wir unseren eigenen Anspruch messen können. Zum Abschluss der Youth League wollen wir uns mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschieden“, lässt sich Bayern-Trainer Peter Gaydarov auf der FCB-Homepage zitieren.