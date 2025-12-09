90+6! FC Bayern mit nächstem Drama in der Youth League

Die U19 des FC Bayern München gewinnt auch ihr letztes Spiel in der Youth League nicht, weil Sporting Lissabon ganz spät ausgleicht. Der Live-Ticker.
Vorbericht:
München – Trotz des bereits sicheren Ausscheidens des FC Bayern in der Youth League wollen die Münchner einen versöhnlichen Abschluss. Nur beim 3:0 gegen Paphos ging der FCB heuer in der U19-Champions-League als Sieger vom Platz, ansonsten hagelte es vier Niederlagen. Trotz teils guter Auftritte. Gegen die Londoner Klubs, Arsenal und Chelsea, gab es bittere Pleiten. Gegen Sporting Lissabon gelobt Bayern Besserung.
„Wir wollen an unsere gute erste Halbzeit in London und an die Leistung gegen Freiburg anknüpfen. Mit Sporting Lissabon erwartet uns ein taktisch und technisch sehr starker Gegner, an dem wir unseren eigenen Anspruch messen können. Zum Abschluss der Youth League wollen wir uns mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschieden“, lässt sich Bayern-Trainer Peter Gaydarov auf der FCB-Homepage zitieren.
In der U19-Bundesliga und in der Regionalliga Bayern gab es zuletzt versöhnliche Saisonabschlüsse. Die Amateure schlugen den SV Wacker Burghausen mit Cheftrainer Lars Bender klar mit 3:0. Die U19 besiegte den SC Freiburg dank eines Last-Minute-Tors von Yll Gashi mit 3:2 (98.).
Mit an Bord sind zahlreiche Top-Talente des Campus. So auch der lange verletzte Javier Fernandez, der peruanische Nationalspieler Felipe Chavez, Guido Della Rovere und Abwehrtalent Cassiano Kiala. Gleichzeitig beklagen die Münchner einige Ausfälle. Oluwaseyi Wilson, Chivano Wijks, Michel Ekodi, Noah Codjo-Evora und Moritz Göttlicher fehlen verletzungsbedingt. Anpfiff der Begegnung ist um 13:30 Uhr am FC Bayern Campus. (btfm)