90+5 und 90+7 - Wilde Schlussphase beim SV Kaisersbach

Die Partie zwischen der Sport-Union Neckarsulm und dem SKV Rutesheim war an Dramatik kaum zu überbieten. Die Gastgeber starteten furios: Bahadir Özkan (23.) und Edrissa Nyassi (28.) brachten Neckarsulm mit 2:0 in Führung. Doch Rutesheim zeigte Moral: Noch vor der Pause trafen Laurin Stütz (31.) und Tobias Gebbert (39.) zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen, ehe Markus Wellert (73.) den Siegtreffer für die Gäste markierte.

Schwäbisch Hall sicherte sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Leon Eckelmann brachte die Gäste früh in Führung (19.), bevor Niclas Bergemann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0 erhöhte (45.+2). In der zweiten Hälfte sorgte Dennis Koch mit dem Treffer zum 3:0 (71.) für die Entscheidung.

In einem dramatischen Spiel teilten sich Kaisersbach und Pleidelsheim die Punkte. Patrick Sirch brachte die Gäste in Führung (41.), doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Steffen Mastalerz glich zunächst in der 90. Minute aus, bevor ein Eigentor von Constance Igwe (90.+5) Kaisersbach kurzzeitig in Führung brachte. Doch erneut war es Sirch, der in der 90.+7 für den späten Ausgleich sorgte

