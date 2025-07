90+5 und 90+7! Kreisligist schockt Gilching – Penzberg gleicht aus

Im Kreis Zugspitze stehen heute fünf Duelle im Pokal an. Die Bezirksligisten Ohlstadt und Gilching sind jeweils bei Kreisligisten zu Gast. Der SVO in Münsing, der TSV Gilching in Maisach und Penzberg bei Eurasburg-Beuerberg. Im Kreis Donau/Isar spielen mit Hohenkammer und der SG SC Tegernbach/Rudelzhausen zwei A-Klassisten. Die Spiele in der Übersicht.