90.+5. - TSG Backnang kassiert herben Rückschlag beim Schlusslicht

Die Partie begann aus Sicht der TSG ungünstig. Bereits in der 7. Minute brachte Hendrik Gehring die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Denzlingen nutzte seine frühe Gelegenheit und verschaffte sich damit Sicherheit in einem Spiel, in dem Backnang schnell einem Rückstand hinterherlaufen musste. Kurz vor der Pause legte der Tabellenletzte nach: Nikita Ebel erhöhte in der 40. Minute auf 2:0.

Backnang fand erst nach dem Seitenwechsel besser in die Begegnung. In der 67. Minute gelang Fabijan Domic der Anschlusstreffer zum 1:2, womit die Partie wieder offen war. Die TSG drängte in der Folge auf den Ausgleich und hielt sich bis in die Nachspielzeit hinein im Spiel. Der Aufwand wurde zunächst belohnt, als Julian Geldner in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 2:2 erzielte.

Späte Wendung

Der Ausgleich schien Backnang noch einen Punkt zu sichern, doch die Partie nahm in den letzten Minuten eine weitere Wendung. Nur drei Minuten nach dem 2:2 traf Sandro Rautenberg in der 90.+5 Minute zum 3:2 für Denzlingen. Damit kippte ein Spiel, das für die TSG nach dem späten Treffer bereits in Richtung eines versöhnlichen Endes gelaufen war, unmittelbar wieder zugunsten der Gastgeber.

Folgen für die Tabelle

Für Backnang ist die Niederlage in mehrfacher Hinsicht ärgerlich. Zum einen gelang es nicht, gegen das Schlusslicht zu punkten, zum anderen blieb die Aufholjagd nach schwacher erster Halbzeit ohne Ertrag. Nach 28 Spielen steht die TSG bei 42:55 Toren und 33 Punkten, der Vorsprung auf die unteren Plätze ist damit weiterhin begrenzt. Denzlingen bleibt trotz des Sieges Tabellenletzter, verkürzt aber auf 19 Punkte. Für Backnang war es ein Rückschlag, der auch wegen des Spielverlaufs schwer wiegt.