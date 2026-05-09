90.+5: Troffer lässt Deggendorf jubeln - Polling zeigt Moral

Benedikt Troffer erzielte in der 95. Minute den goldenen Treffer für die SpVgg GW Deggendorf – Foto: Karl-Heinz Hönl

Die Meisterschaftsentscheidung in der Bezirksliga Ost ist vertagt! Der TSV Mauth wurde nicht zum Meistermacher des SV Grainet, der am Freitagabend einen 3:1-Sieg beim SV Garham verbuchte. Hätte die Madl-Elf die SpVgg GW Deggendorf in die Schranken verwiesen, wäre der Landkreiskontrahent vorzeitig als Champion festgestanden. Die Donaustädter wankten im Alfons-Fuchs-Stadion zwar das eine oder andere Mal, fielen aber nicht. In der fünften Minute der Nachspielzeit schlug Youngster Benedikt Troffer für den Rangzweiten zu und lässt seine Farben somit weiter vom Titel träumen. Am letzten Spieltag haben die Grün-Weißen den SV Garham zu Gast, während der SV Grainet den FC Künzing erwartet. Beide Landesliga-Anwärter brauchen einen Sieg. Der Primus hat den Vorteil, es in eigener Hand zu haben, während die Penzkofer-Mannen auf Schützenhilfe der "Römer" hoffen müssen. Im Tabellenkeller verpasst es die SpVgg Niederalteich, ihre Relegationsteilnahme zu fixieren. Beim Absteiger SV Oberpolling zogen Falter, Obermeier & Co. mit 0:1 den Kürzeren und müssen nun hoffen, dass die Mitkonkurrenten SV Hofkirchen und SV Hutthurm patzen.





Robert Madl (Trainer TSV Mauth): "Kompliment an meine Mannschaft, die eine hervorragende Leistung abgeliefert hat. Wir waren mit dem Aufstiegsanwärter auf Augenhöhe und hatten die deutlich besseren Chancen, wobei man einräumen muss, dass Deggendorf in der ersten Halbzeit einen Handelfmeter hätte bekommen können. Überragend war Gäste-Tormann Groll, der sein Team im Spiel gehalten hat. Bitter, dass wir uns dann in der Nachspielzeit ein komplett vermeidbares Gegentor eingefangen haben. Zumindest ein Punktgewinn wäre für uns mehr als verdient gewesen."









Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Ein intensives und zeitweise wildes Spiel, in dem wir viel zu viel Harakiri gespielt haben. Mauth hat sich voll reingehauen, großartig gekämpft und hatte auch die eine oder andere sehr gute Chance. Wir hätten zwei Elfer bekommen müssen und hatten mit einem Lattenkopfball von Felix Rem Pech. Mit dem Lucky Punch in der 95. Minute haben wir drei enorm wichtige Punkte geholt, wenngleich ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen wäre. Nun freuen wir uns auf den Showdown am letzten Spieltag."



