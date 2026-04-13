90+5! Roßtal schockt den Spitzenreiter spät

In einem zerfahrenen Spiel zwischen Langenzenn und Roßtal erwischten die Gäste den besseren Start als nach 4 Minuten Horneber nach einem wilden Kopfball eines TSV Verteidigers plötzlich alleine vor dem Tor stande, aber komplett die Nerven verlor und die Chance vereitelte. In der 9ten Minute dann der Dosenöffner von Langenzenn. Brütting nahm sich aus 30 Metern ein Herz und schweißte das Pfund unhaltbar ein, der Gästekeeper kam zwar noch leicht dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern. Wiederum 7 Minuten später dann eine erneute Slapstickeinlage der Langenzenner als Grebehahn bei einem Befreiungsschlag den Ball nicht richtig trifft und Dominik Wolf nur noch einschieben musste. Nachdem das Spiel einige Minuten vor sich hinplätscherte kam in der 43ten Minute der größte Aufregen der Partie als Felix Fröschel zu spät an den Ball kam und statt jenem Reichel Kopf mit offener Sohle trat. Die eigentliche Folge einer roten Karte blieb jedoch Langenzenner Wunschvorstellung und stattdessen kam es zur Rudelbildung und für Reichel durfte sich einer Behandlung im Krankenwagen unterziehen. So ging es mit einem Torwartwechsel in die Halbzeit.



In der zweiten Halbzeit bekam Langenzenn mehr Kontrolle über das Spiel, blieb im letzten Drittel jedoch zu inkonsequent. Und so kam es wie es kommen musste und Roßtal konterte in der mustergültig in der 64ten Minute per Dominik Wolf zum 2:1. Danach kam offensiv nicht mehr viel von den Gästen während Langenzenn weiter anschob , den Anschluss jedoch mehrfach verpasste. In der 84ten Minute dann glich Langenzenn im Form von Alexander Schneider per Brechstange nach einer Ecke zum bis dahin verdienten Ausgleich aus. Langenzenn drückte weiter als in der 95.Minute der Ersatzkeeper bei einem Rückpass ein Luftloch schlug und Felix Reisch zum hochumjubelten Siegtreffer einschob.