90.+5.: Neufraunhofen holt späten Punkt in packendem Schlagermatch Der Neuling schafft mit der letzten Aktion gegen den FSV Landau den 2:2-Ausgleichstreffer





Im zweiten Abschnitt machten die Auhagen-Jungs von Beginn an richtig Dampf, wurden aber in der 57. Spielminute kalt erwischt: Nach einem perfekt vorgetragenen Konter flankte Thomas Ezel auf Offensivmann Nikola Pantic, der aus 13 Metern eiskalt zum 0:2 vollstreckte. Neufraunhofen zeigte sich jedoch nicht geschockt und veranstaltete in der letzten halben Stunde ein wahres Powerplay. Mit einem tollen Drehschuss verkürzte Tobias Brenninger auf 1:2 (72.). In der Schlussphase wurde es hektisch, die Emotionen kochten hoch. Mit der allerletzten Aktion fiel dann doch noch der leistungsgerechte Ausgleich: Einen lang in den Strafraum getretenen Freistoß konnten die Gäste nicht weit genug klären, so dass Stefan Brenninger aus dem Rückraum draufhielt und sein abgefälschter Schuss zum 2:2 in den Torwinkel flog. "Landau hat alles reingehauen und hat zwei wunderschöne Tore gemacht. Wir waren aber die aktivere Mannschaft, die mehr Spielanteile und Chancen hatte. Daher war der späte Ausgleich mehr als verdient", resümierte Neufraunhofens Co-Spielertrainer Daniel Treimer.