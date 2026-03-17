90.+5! Kosova verhindert Haderns fast perfekten Rückrundenstart

Gerade einmal drei Minuten waren in Freiham gespielt, da ging der Favorit durch Avdyli mit 1:0 in Führung. „Business as usual“ dachten sich wohl die meisten Zuschauer und wohl auch die erfolgsverwöhnten Spieler des FC Kosova.

Dem TSV Großhadern wäre am 17. Spieltag um ein Haar ein spektakulärer Coup gelungen. Bis zur 86. Minute führte man gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer FC Kosova und musste am Ende doch mit leeren Händen die Heimreise antreten.

Nach 18 Minuten nahm Kosovas Torhüter Buqinca einen Rückpass mit den Händen auf und ermöglichte Hadern somit die große Chance, per indirektem Freistoß zum Ausgleich zu kommen. Und tatsächlich ließ sich Chris Kazadi Mulamba diese nicht entgehen. Es war sein strammer Schuss, den Kosovas Kapitän Rrustemi schließlich ins eigene Tor „flipperte“. Der verdiente Ausgleich für die Gäste!

Doch der Gast aus dem Tabellenkeller trat nach dem 6:1-Sieg aus der Vorwoche gegen Teutonia durchaus selbstbewusst auf und spielte mutig mit. Schon in der 9. Minute hatten die mitgereisten Haderner Fans zum ersten Mal den Torschrei auf den Lippen, mussten diesen aber vorerst wieder runterschlucken, weil Michi Pautz‘ Schuss an den Pfosten klatschte.

Und es war zu spüren, hier ging noch mehr.

Nach einer knappen halben Stunde sorgte Jeremy Stubhan für einen besonderen Moment, als er mit einem fulminanten Schuss aus gut 25 Metern, der von der Unterkante der Latte regelrecht im Tor einschlug, die gesamte Bandbreite an freudigen Emotionen auf und neben dem Platz auslöste. Ein wahres Potpourri aus Johlen, Lachen, ausgelassenem Jubel und ungläubigem Kopfschütteln. Ein großartiges Tor, dass bei Hadern die Lust auf mehr, bei den Gastgebern allerdings auch spürbar die Wut weckte.

Es entwickelte sich nun ein wahrer Schlagabtausch. Der Tabellenführer arbeitete am Ausgleich, den Haderns Keeper Jonah Thomas mit einer starken Reaktion aber zunächst zu vereiteln wusste. In der 36. Minute setzte Kosovas Angreifer Gjocaj einen Kopfball über den Querbalken.

Fünf Minuten später rettete auf der anderen Seite abermals Aluminium die Gastgeber vor einem höheren Rückstand, als Haderns Mittelstürmer Kazadi Mulamba nur die Latte traf. Nur 60 Sekunden später war Kosovas Keeper zur Stelle und lenkte mit einem starken Reflex Filipovics Kopfball zur Ecke.

Anschließend pfiff der Schiedsrichter, der im Allgemeinen in der ziemlich hitzigen Atmosphäre nicht zu beneiden war, zur Pause. Zeit zum Durchatmen, für einen Spaziergang im Stechschritt zur Toilette oder wahlweise auch die Gelegenheit, sich in Ermangelung einer Gaststätte kein Getränk zu holen. Gemütlich ist anders.

Alles andere als gemütlich sollte es dann auch in der zweiten Halbzeit zugehen. Der Favorit aus Freiham hatte sich sicher viel vorgenommen und musste nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Der direkte Freistoß von Haderns Kapitän Pautz wurde unhaltbar für Kosovas Torhüter zur 3:1-Führung abgefälscht. Was für ein Auftakt im zweiten Durchgang!

In der Folge konnte der TSV nicht mehr so häufig für Entlastung sorgen, man zog sich mehr und mehr zurück, stand sehr tief und überließ so dem Tabellenführer den Ball. Es hatte nun den Anschein, die Haderner Spieler mussten dem hohen Tempo und der überaus intensiven Spielweise der ersten Hälfte Tribut zollen. Die Kräfte schienen nachzulassen und Kosova wusste die nun entstehenden Räume zu nutzen.

Auch die zahlreichen Wechsel schienen Großhaderns Stabilität und der Kompaktheit nicht zuträglich zu sein.

Kosova kam über wachsende Spielanteile systematisch auch zu Torchancen. In der 78. Minute scheiterte Gjocaj mit seinem Kopfball noch, zwei Minuten später führte sein schönes Zuspiel zum sehenswerten 2:3-Anschlusstreffer durch Haxhaj.

Ebenjener Abwehrchef war es auch, der in der 86. Minute per direktem Freistoß Haderns Keeper Thomas zum Ausgleich überwand. Wie bitter für die tapferen Gäste, die sich mit allem gegen das drohende Unheil stemmten und ihrerseits weiter versuchten, Nadelstiche zu setzen. Die wenigen sich nun bietenden Konterchancen spielten sie aber nicht konsequent zu Ende, sondern leisteten sich immer wieder leichtsinnige Ballverluste.

Und so blieb es in der 5. Minute der Nachspielzeit Kosovas Nr. 11 Gjocaj vorbehalten, den Schlusspunkt in Form des Siegtreffers zu setzen.

Beim TSV Großhadern herrschten Wut und Enttäuschung, so nah war man dran an der großen Überraschung und dem fast perfekten Rückrundenauftakt.

Aber man sollte, so schwer das unmittelbar nach Schlusspfiff auch gefallen sein mag, das Positive aus dem Spiel ziehen. Man hatte den großen Favoriten am Rande einer Niederlage. Und das nicht ausschließlich mit den klassischen Tugenden des Außenseiters, sondern man konnte auch spielerisch gefallen, befand sich über weite Strecken auf Augenhöhe.

Wenn man all diese Komponenten, Engagement, Laufbereitschaft, Intensität, aber auch Spielwitz, Mut und Zielstrebigkeit auch gegen die nun kommenden Gegner auf den Platz bringt, wird der TSV Großhadern die dringend benötigten Punkte einfahren.

Auf geht’s, Hadern!