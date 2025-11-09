90.+5! Belitz setzt den Lucky-Punch für Neu Wulmstorf

Der TVV Neu Wulmstorf machte sich das Leben mit seiner Chancenverwertung selbst schwer, setzte aber in der Nachspielzeit den Lucky-Punch. Trotzdem bleiben Ramlelsoh und JesBe II als Führungsduo der 1. Kreisklasse Harburg derzeit unantastbar.
Lucas Freitag brachte die Eintracht Elbmarsch mit einem frühen Doppelpack schnell in die Spur (4., 9.). Anschließend mussten die Deichkicker aber lange hart für ihren Erfolg arbeiten, weil Armin Aldag Tostedt auf die Ergebnistafel brachte (19.). Im zweiten Abschnitt sorgten schließlich Jannik Köster (66.) und Tom Scharping (69.) für klare Verhältnisse. Dass Daniel Piotrowski für den FSV nochmal verkürzte (75.), wusste Matchwinner und Dreierpacker Freitag zu egalisieren (80.).
Der TVV Neu Wulmstorf konnte sich zwar nicht auf seine eigene Chancenverwertung verlassen, dafür war das Spielglück auf Seiten der Roten Teufel. In der fünften Minute der Nachspielzeit setzte Routinier Pascal Belitz den Lucky-Punch für den Tabellendritten.
TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Momentan verballern wir unsere guten Chancen. In den ersten 30 Minuten haben wir vier hundertprozentige Chancen schaffen es aber nicht Tore zu erzielen. Der Platz war für beide Mannschaften sehr schwer zu spielen. Daher war es heute ein kampfbetontes Spiel. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein wildes Spiel. Am Ende hätte alles - Sieg, Niederlage, Unentschieden - passieren können. Wir haben ehrlicherweise auch das Glück auf unsere Seite gehabt."
Die SG Estetal II erwischte eigentlich den besseren Start und legte durch Robin Hinrichs folgerichtig vor (22.). Nach dem Seitenwechsel gelang Doppelpacker Kelvin Gallwas aber der Turnerbund für die Gäste (59., 71.). Der Torjäger sah aber nur wenige Augenblicke später für Ballwegschießen die Ampelkarte (73.( und bescherte seinem Team unangenehme Schlussminuten. Kurz vor Schluss machte Paul Ortleb aber den Deckel für Hanstedt-Brackel drauf (87.).
Der Tabellenführer lag los wie die Feuerwehr: Mathis Radünz brachte die Kugel mit einem überlegten Abschluss von der Strafraumkante im Kasten unter (3.), Marvin Gnadt nickte nach einer Hereingabe vom Flügel ein (7.). Nachdem Hans-Maixent-Billy-Luke Braun den Anschlusstreffer erzielte (15.), war der Schwung der Ramelsloher gebremst. Trotzdem gelang es dem MTV, nach dem Seitenwechsel ein paar Gänge hochzuschalten: Jannis Batsch (51.), Gnade (70.) und Tim-Ole Bleich (72.) erzielten die Treffer zu einem letztlich klaren Heimerfolg.
TVM-Cheftrainer Alexander Bock: "Die erste halbe Stunde haben wir verpennt - da war jeder Schuss ein Treffer. Danach haben wir dagegengehalten und es probiert, einen Elfmeter aber leider nicht bekommen. Wir kamen dann auch engagiert aus der Kabine, verursachen dann aber leider selber einen Strafstoß und holen uns wieder eine sinnlose Rote Karte ab. Es ist sehr ärgerlich, dass wir ein wenig zerbröseln, wenn wir Gegentore bekommen. Im Moment ist der Wurm drin, zu Hause zeigen wir ein anderes Gesicht als auswärts. Im letzten Spiel gegen Roddau wollen wir zu sehen, die drei Punkte in Meckelfeld zu behalten."
Der FC Jesteburg-Bendestorf II schleppt letztlich einen knappen Vorsprung ins Ziel und wahrt seinen Vorsprung auf die Nichtaufstiegsplätze. Mit einem Doppelpack war Julius Sellschopp der Matchwinner für JesBe.