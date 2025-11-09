90.+5! Belitz setzt den Lucky-Punch für Neu Wulmstorf

Lucas Freitag brachte die Eintracht Elbmarsch mit einem frühen Doppelpack schnell in die Spur (4., 9.). Anschließend mussten die Deichkicker aber lange hart für ihren Erfolg arbeiten, weil Armin Aldag Tostedt auf die Ergebnistafel brachte (19.). Im zweiten Abschnitt sorgten schließlich Jannik Köster (66.) und Tom Scharping (69.) für klare Verhältnisse. Dass Daniel Piotrowski für den FSV nochmal verkürzte (75.), wusste Matchwinner und Dreierpacker Freitag zu egalisieren (80.).

Der TVV Neu Wulmstorf konnte sich zwar nicht auf seine eigene Chancenverwertung verlassen, dafür war das Spielglück auf Seiten der Roten Teufel. In der fünften Minute der Nachspielzeit setzte Routinier Pascal Belitz den Lucky-Punch für den Tabellendritten.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Momentan verballern wir unsere guten Chancen. In den ersten 30 Minuten haben wir vier hundertprozentige Chancen schaffen es aber nicht Tore zu erzielen. Der Platz war für beide Mannschaften sehr schwer zu spielen. Daher war es heute ein kampfbetontes Spiel. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein wildes Spiel. Am Ende hätte alles - Sieg, Niederlage, Unentschieden - passieren können. Wir haben ehrlicherweise auch das Glück auf unsere Seite gehabt."