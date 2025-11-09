 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
– Foto: Andreas Hannig

90.+5! Belitz setzt den Lucky-Punch für Neu Wulmstorf

1. Kreisklasse Harburg: Rote Teufel gewinnen wildes Spiel am Deich

Verlinkte Inhalte

1.Kreisklasse Harburg
Ramelsloh
FC Roddau
TVV Neu Wulm
SG Elbdeich

Der TVV Neu Wulmstorf machte sich das Leben mit seiner Chancenverwertung selbst schwer, setzte aber in der Nachspielzeit den Lucky-Punch. Trotzdem bleiben Ramlelsoh und JesBe II als Führungsduo der 1. Kreisklasse Harburg derzeit unantastbar.

Heute, 14:00 Uhr
FSV Tostedt
FSV TostedtFSV Tostedt
Eintracht Elbmarsch
Eintracht ElbmarschE. Elbmarsch II
2
5
Abpfiff

Lucas Freitag brachte die Eintracht Elbmarsch mit einem frühen Doppelpack schnell in die Spur (4., 9.). Anschließend mussten die Deichkicker aber lange hart für ihren Erfolg arbeiten, weil Armin Aldag Tostedt auf die Ergebnistafel brachte (19.). Im zweiten Abschnitt sorgten schließlich Jannik Köster (66.) und Tom Scharping (69.) für klare Verhältnisse. Dass Daniel Piotrowski für den FSV nochmal verkürzte (75.), wusste Matchwinner und Dreierpacker Freitag zu egalisieren (80.).

Heute, 14:00 Uhr
SG Elbdeich
SG ElbdeichSG Elbdeich
TVV Neu Wulmstorf
TVV Neu WulmstorfTVV Neu Wulm
3
4
Abpfiff

Der TVV Neu Wulmstorf konnte sich zwar nicht auf seine eigene Chancenverwertung verlassen, dafür war das Spielglück auf Seiten der Roten Teufel. In der fünften Minute der Nachspielzeit setzte Routinier Pascal Belitz den Lucky-Punch für den Tabellendritten.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Momentan verballern wir unsere guten Chancen. In den ersten 30 Minuten haben wir vier hundertprozentige Chancen schaffen es aber nicht Tore zu erzielen. Der Platz war für beide Mannschaften sehr schwer zu spielen. Daher war es heute ein kampfbetontes Spiel. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein wildes Spiel. Am Ende hätte alles - Sieg, Niederlage, Unentschieden - passieren können. Wir haben ehrlicherweise auch das Glück auf unsere Seite gehabt."

Heute, 12:15 Uhr
SG Estetal
SG EstetalSG Estetal II
FC Hanstedt-Brackel
FC Hanstedt-BrackelFC Hanst.-Br
1
3
Abpfiff

Die SG Estetal II erwischte eigentlich den besseren Start und legte durch Robin Hinrichs folgerichtig vor (22.). Nach dem Seitenwechsel gelang Doppelpacker Kelvin Gallwas aber der Turnerbund für die Gäste (59., 71.). Der Torjäger sah aber nur wenige Augenblicke später für Ballwegschießen die Ampelkarte (73.( und bescherte seinem Team unangenehme Schlussminuten. Kurz vor Schluss machte Paul Ortleb aber den Deckel für Hanstedt-Brackel drauf (87.).

Heute, 14:00 Uhr
MTV Ramelsloh
MTV RamelslohRamelsloh
SV Wistedt
SV WistedtSV Wistedt
5
1

Der Tabellenführer lag los wie die Feuerwehr: Mathis Radünz brachte die Kugel mit einem überlegten Abschluss von der Strafraumkante im Kasten unter (3.), Marvin Gnadt nickte nach einer Hereingabe vom Flügel ein (7.). Nachdem Hans-Maixent-Billy-Luke Braun den Anschlusstreffer erzielte (15.), war der Schwung der Ramelsloher gebremst. Trotzdem gelang es dem MTV, nach dem Seitenwechsel ein paar Gänge hochzuschalten: Jannis Batsch (51.), Gnade (70.) und Tim-Ole Bleich (72.) erzielten die Treffer zu einem letztlich klaren Heimerfolg.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Stelle
TSV StelleTSV Stelle
TV Meckelfeld
TV MeckelfeldMeckelfeld II
5
0
Abpfiff

TVM-Cheftrainer Alexander Bock: "Die erste halbe Stunde haben wir verpennt - da war jeder Schuss ein Treffer. Danach haben wir dagegengehalten und es probiert, einen Elfmeter aber leider nicht bekommen. Wir kamen dann auch engagiert aus der Kabine, verursachen dann aber leider selber einen Strafstoß und holen uns wieder eine sinnlose Rote Karte ab. Es ist sehr ärgerlich, dass wir ein wenig zerbröseln, wenn wir Gegentore bekommen. Im Moment ist der Wurm drin, zu Hause zeigen wir ein anderes Gesicht als auswärts. Im letzten Spiel gegen Roddau wollen wir zu sehen, die drei Punkte in Meckelfeld zu behalten."

Heute, 14:00 Uhr
TuS Fleestedt
TuS FleestedtFleestedt II
FC Jesteburg-Bendestorf
FC Jesteburg-BendestorfFC JesBe II
2
3
Abpfiff

Der FC Jesteburg-Bendestorf II schleppt letztlich einen knappen Vorsprung ins Ziel und wahrt seinen Vorsprung auf die Nichtaufstiegsplätze. Mit einem Doppelpack war Julius Sellschopp der Matchwinner für JesBe.

Aufrufe: 09.11.2025, 19:30 Uhr
Moritz StuderAutor