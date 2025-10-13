90+4! Später Siegtreffer für Eintracht Nordhorn in Vechta

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh durch Christoph Hainke (7.) in Führung. Zwar gelang Hedon Selishta (15.) per Foulelfmeter der schnelle Ausgleich, doch kurz vor dem Pausenpfiff brachte erneut Hainke (45.+4) Vechta wieder in Front. „Wir sind in der ersten Halbzeit überhaupt nicht klargekommen mit der Mentalität von Vechta – die haben uns den Schneid abgekauft“, sagte Hemlein nach dem Spiel selbstkritisch.

Nach einer deutlichen Halbzeitansprache fand Nordhorn jedoch viel besser in die Partie. Junior Seydou Kone (79.) traf zum 2:2, ehe Joshua Michael Morgan (90.+4) in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer erzielte. „In der Halbzeit haben wir das deutlich angesprochen und dann viel besser gemacht, klare Chancen erspielt und dann auch die Tore gemacht“, so Hemlein weiter.

Am Ende stand ein verdienter, wenn auch mühsamer Erfolg für Eintracht Nordhorn – ein klassischer Arbeitssieg, wie es der Trainer treffend zusammenfasste. Es war bereits der fünfte Sieg in Serie für den Aufsteiger, der damit weiterhin in der Top fünf rangiert und nach einem durchwachsenen Start in die Saison so richtig in Fahrt gekommen ist.