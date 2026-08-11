90+4! "Individuelle Fehler" sorgen für Dinklager Derbyniederlage

– Foto: Holger Hartmann

Der TV Dinklage hat am zweiten Spieltag eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Bei BW Lohne II unterlag die Mannschaft von Trainer Carsten Stammermann mit 1:2. Der Derbysieg wurde dabei erst ganz spät eingetütet.

Stammermann haderte nach der Partie mit dem Ergebnis. „Es war eine sehr unglückliche, unverdiente Niederlage. Ich glaube, dass wir zumindest einen Punkt verdient hätten“, sagte der Dinklager Trainer. Auch ein Sieg seiner Mannschaft wäre aus seiner Sicht nicht unverdient gewesen.

Kurz vor der Halbzeit geriet Dinklage allerdings in Rückstand. Lars Hausfeld brachte Lohnes zweite Mannschaft in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Stammermann sah vor allem eigene Fehler als Ursache für die Gegentore: „Wir haben das Spiel durch individuelle Fehler verloren. Wir haben zwei Fehler gemacht, die man nicht machen darf und wurden direkt mit Gegentoren bestraft." Nach dem Seitenwechsel arbeitete Dinklage am Ausgleich und belohnte sich in der 65. Minute. Hollmeyer traf zum 1:1 und brachte seine Mannschaft damit zurück in die Partie. Mit dem Auftritt seiner Spieler zeigte sich Stammermann grundsätzlich zufrieden: „Wir haben, was Einsatz, Laufbereitschaft, Einstellung angeht, alles an den Tag gelegt.“