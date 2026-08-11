90+4! "Individuelle Fehler" sorgen für Dinklager Derbyniederlage

Der TV Dinklage hat am zweiten Spieltag eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Bei BW Lohne II unterlag die Mannschaft von Trainer Carsten Stammermann mit 1:2. Der Derbysieg wurde dabei erst ganz spät eingetütet.
Stammermann haderte nach der Partie mit dem Ergebnis. „Es war eine sehr unglückliche, unverdiente Niederlage. Ich glaube, dass wir zumindest einen Punkt verdient hätten“, sagte der Dinklager Trainer. Auch ein Sieg seiner Mannschaft wäre aus seiner Sicht nicht unverdient gewesen.
Kurz vor der Halbzeit geriet Dinklage allerdings in Rückstand. Lars Hausfeld brachte Lohnes zweite Mannschaft in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Stammermann sah vor allem eigene Fehler als Ursache für die Gegentore: „Wir haben das Spiel durch individuelle Fehler verloren. Wir haben zwei Fehler gemacht, die man nicht machen darf und wurden direkt mit Gegentoren bestraft."
Nach dem Seitenwechsel arbeitete Dinklage am Ausgleich und belohnte sich in der 65. Minute. Hollmeyer traf zum 1:1 und brachte seine Mannschaft damit zurück in die Partie. Mit dem Auftritt seiner Spieler zeigte sich Stammermann grundsätzlich zufrieden: „Wir haben, was Einsatz, Laufbereitschaft, Einstellung angeht, alles an den Tag gelegt.“
In der Folge drängten die Gäste auf einen weiteren Treffer. „Wie ich finde, haben wir Lohne in der zweiten Halbzeit eingeschnürt, ohne wirklich richtig gute Abschlüsse zu haben“, erklärte Stammermann. Im entscheidenden Moment habe seiner Mannschaft jedoch etwas gefehlt: „Da fehlte dann teilweise der Wille oder manchmal die richtige Entscheidung.“
Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Lohne II noch einmal zu. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Conrady das 2:1 und bescherte den Gastgebern damit den Sieg. In der vergangenen Saison konnte der TVD noch beide direkten Duelle gewinnen, nun revanchierte sich BW Lohne II.
Für Stammermann war der späte Gegentreffer besonders bitter. „Die Niederlage ärgert uns sehr, denn mit vier Punkten hätten wir einen Top-Saisonstart hingelegt.“ Dennoch richtet der Dinklager Trainer den Blick bereits nach vorne: „Jetzt müssen wir schauen, dass wir das nächste Heimspiel gegen Pewsum erfolgreich bestreiten.“ Lohne II spielt zwei Tage früher, am Freitag, beim SV Bevern.