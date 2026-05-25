90.+4! Groß Borstel belohnt sich bei HFC Falke

Groß Borstel erwischte beim Favoriten einen starken Auftritt. Nach einer halben Stunde traf Azad Nurettin Kocabey zum 1:0 und belohnte die Gäste für eine mutige Anfangsphase. Redzepi sah seine Mannschaft in dieser Phase sehr gut im Spiel: „Heute haben die Jungs gegen Falke eine starke Leistung gezeigt. Defensiv waren wir sehr strukturiert gegen den Ball und haben offensiv immer wieder gute Lösungen nach vorne gefunden.“

Die Führung sei aus Sicht des Trainers verdient gewesen. Redzepi ergänzte: „Mit etwas mehr Konsequenz hätten wir das Ergebnis zwischenzeitlich sogar weiter ausbauen können.“ Stattdessen kam Falke kurz vor der Pause zurück. Niclas Schlafke erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:1. Kurz zuvor hatte Hoffmann die Gelb-Rote Karte gesehen, wodurch sich die Ausgangslage für Groß Borstel deutlich erschwerte.

Schlafke dreht das Spiel - Groß Borstel bleibt dran

Nach dem Seitenwechsel musste der SVG lange in Unterzahl bestehen. Falke nutzte die Überzahl zunächst und ging durch den zweiten Treffer von Schlafke in der 62. Minute mit 2:1 in Führung. Für Groß Borstel drohte die Partie damit zu kippen, doch die Gäste blieben im Spiel und suchten weiter ihre Möglichkeiten.

Redzepi lobte genau diese Reaktion: „Trotzdem hat die Mannschaft große Moral bewiesen, weiter mutig nach vorne gespielt und sich nie aufgegeben.“ Die Belohnung folgte spät. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Groß Borstel zum 2:2 und nahm damit einen Punkt vom Tabellenzweiten mit.

„Macht Lust und Hoffnung“

Für Redzepi war der Auftritt mehr als nur ein ordentlicher Saisonabschluss. Er wertete das Spiel als Hinweis darauf, wohin sich seine Mannschaft entwickeln kann: „Auf die heutige Leistung können die Jungs wirklich stolz sein. Sie macht definitiv Lust und Hoffnung auf die kommende Saison.“

Nach einer Spielzeit, in der Groß Borstel zeitweise in den Tabellenkeller blicken musste, richtet der Trainer den Blick schon nach vorne. „Wenn wir diesen Weg weitergehen, werden wir mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben“, sagte Redzepi.

Der späte Punkt bei Falke passt zu dieser Botschaft. Groß Borstel hat in Unterzahl Moral bewiesen, gegen ein Spitzenteam bestanden und sich mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit für einen engagierten Auftritt belohnt. Für den SVG endet die Saison damit nicht nur mit dem Klassenerhalt, sondern auch mit einem Gefühl, auf dem sich aufbauen lässt.