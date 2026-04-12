90+4! Göttingen 05 besiegt Bleckenstedt "Mentalität"

Dabei entwickelte sich von Beginn an ein intensives und unterhaltsames Duell, in dem die Gäste zunächst den besseren Start erwischten. Thomas Sonntag brachte Bleckenstedt früh in Führung (8.), nachdem die Anfangsphase klar den Gästen gehörte.

Nach rund 15 Minuten fand Göttingen besser ins Spiel und kam durch Laurin Böll zum Ausgleich (17.), ehe Jannis Wenzel (28.) die Partie drehte. Brinkwerth lobte die Reaktion seiner Mannschaft: „Aber Kompliment an meine Mannschaft, dass sie danach den richtigen Zugriff auf den Gegner hatten.“

In der Anfangsphase hat Bleckenstedt wirklich zwei, drei sehr gute Torchancen gehabt. Wenn alles schlecht läuft, liegen wir da schon höher zurück.“ so Jozo Brinkwerth, Trainer der 05er.

Last Minute-Sieg

Auch danach blieb die Partie offen und intensiv. „Es war ein interessantes Spiel für unsere Fans und sehr unterhaltsam bis zur letzten Minute“, so Brinkwerth weiter. In der zweiten Halbzeit wurde Bleckenstedt zunehmend stärker: „Da muss man erwähnen, dass Bleckenstedt immer mehr das Heft in die Hand genommen hat und in der zweiten Halbzeit deutlich überlegen war.“

Kurz vor Schluss gelang Rico-Rene Frank der Ausgleich (86.), was die Partie noch einmal kippen ließ: „Da musste man aus unserer Sicht moralisch schon das Schlimmste befürchten.“ Doch Göttingen zeigte Moral und schlug in der Nachspielzeit zurück. Maximilian Herwig erzielte nach einer Standardsituation den umjubelten Siegtreffer zum 3:2 (90.+4). Nach dem 2:2 im Hinspiel also nun der Sieg für die 05er.

Brinkwerth hob dabei besonders den Teamgeist hervor: „Zusammenhalt und Mentalität war das Motto heute und das hat die Mannschaft dann irgendwie hingekriegt in den letzten Minuten.“ Insgesamt sprach er von einem glücklichen, aber wichtigen Erfolg: „Aber wir freuen uns über den im Großen und Ganzen glücklichen Sieg gegen eine starke Bleckenstedt-Mannschaft. Danke an Bleckenstedt. für das tolle Spiel und viel Glück für den Rest der Saison."

Göttingen 05 bleibt zuhause eine Macht und drängt damit in die Spitzengruppe tiefer ein. Bleckenstedt hingegen muss im Titelrennen eine bittere Pille schlucken.