90.+3! Weiden II siegt zu zehnt – Tännesberg legt Schalter um

In der Bezirksliga Nord marschiert Klassenprimus SV Etzenricht weiterhin Richtung Meistertitel, allerdings bleibt der ärgste Widersacher SpVgg SV Weiden II auf sechs Punkte dran. Am heutigen Samstag hatte das Führungsduo durchaus seine Probleme. Gerade die Wasserwerkler, die in Vilseck einen frühen Platzverweis an ihren Keeper Jannik Karger hinnehmen mussten. Dennoch gewannen sie gegen eine sehr kampfstarke Heimelf durch Johannes Rodlers Lucky Punch in der 93. Minute mit 2:1. Einen 3:0-Heimerfolg über den FC Weiden-Ost feierte Etzenricht, wobei so einseitig wie das Endresultat das Spiel an sich nicht verlief. Indes kann sich der 1.FC Schlicht weiter nicht aus der Negativ-Spirale im neuen Jahr befreien. Diesmal setzte es für die Ellmaier-Elf eine 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Tännesberg, der damit endgültig für ein weiteres Bezirksliga-Jahr planen kann.



Tobias Graßler (Trainer FV Vilseck): „Weiden war von Beginn an sehr druckvoll und ging früh mit 1:0 in Führung. Wir sind dann besser ins Spiel gekommen und erzielten, begünstigt natürlich durch die rote Karte, das 1:1. In der ersten Halbzeit war es ein offenes Spiel. Nach der Pause ließen wir eine Riesenmöglichkeit auf die Führung liegen. Trotz Unterzahl hat es Weiden mit seiner spielerischen Klasse hervorragend gelöst. Wir haben das zweite Tor versäumt und kassierten in der 93. Minute den Weidener Lucky Punch, wobei Weiden über das gesamte Spiel immer wieder gefährlich war. Ich muss meiner Mannschaft ein Lob aussprechen, es gilt nach vorne auf das Derby gegen Schlicht zu schauen.“



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Das war ein ganz schweres Spiel gegen einen brutal kämpfenden Gegner, der sich in jeden Zweikampf reingeworfen hat. Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs, weil sie nach der frühen roten Karte richtig dagegengehalten haben und trotzdem noch Fußball gespielt haben. Sie haben eine ganz große Siegermentalität und eine geschlossene Mannschaftsleistung an den Tag gelegt. Das ist überragend.“







Bastian Ellmaier (Trainer 1.FC Schlicht): „Unsere Negativ-Serie reißt leider nicht ab. Im Gesamten haben wir verdient 0:2 verloren. Wir müssen alles tun, um uns aus der Spirale wieder herauszukämpfen!“



André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Die erste Halbzeit war überhaupt nicht gut von uns; wir waren in jedem Zweikampf und Laufduell einen Schritt zu spät. Es hat so gewirkt, als hätte uns das Mittwochsspiel noch relativ stark den Beinen gesteckt. Schlicht war zunächst die bessere Mannschaft, aber auch nicht wirklich durchschlagkräftig. Für die zweite Halbzeit wollten wir nochmal alles probieren. Wir haben umgestellt, um etwas offensiver zu agieren. Das hat sich ausgezahlt. Die Jungs haben den Schalter gefunden. In der zweiten Hälfte hatte Schlicht so gut wie keine wirkliche Torchance, während wir viele schnelle Umschaltsituationen und gute Bälle hatten und das 1:0 erzielten. Danach verschossen wir einen Elfmeter und ließen zwei weitere hundertprozentige Chancen liegen. Kurz vor Schluss machten wir den Deckel drauf, und gewannen das Spielaufgrund der zweiten Halbzeit verdient. Überragend, dass wir im neuen Jahr den Turnaround geschafft haben.“







Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Wir haben eine gute erste Halbzeit gezeigt, damit war ich total zufrieden, auch wenn beide Tore durch Standards fielen. Im zweiten Durchgang hatten wir leider wieder eine Phase, in der nicht so überzeugt haben und den Gegner wieder kommen ließen. In der ein oder anderen Situation hätte auch das Tor für Weiden-Ost fallen können, einmal klärten wir auf der Linie. Das Tor zum 3:0 war dann irgendwo erlösend. Das 3:0 hört sich klarer an als es war, ist aber trotzdem nicht unverdient.“