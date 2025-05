”90+3, SG ll“ - Shoshaj verdirbt Königsdorfer Meisterfeier

In der 67. Minute fiel dann der Ausgleich für die Hausherren: Ein Freistoß wurde gefährlich in den Strafraum geschlagen, wo ein TSV-Akteur zum 1:1 einköpfte. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, beide Mannschaften suchten den Siegtreffer.

In der Folge entwickelte sich ein körperbetontes Spiel, in dem sich beide Teams nichts schenkten. Zweikämpfe wurden hart, aber fair geführt, und Chancen gab es auf beiden Seiten. Die Königsdorfer versuchten, das Spiel an sich zu reißen, doch die SG hielt mit viel Leidenschaft dagegen.

Als alles schon nach einem Unentschieden aussah, schlug die SG in der Nachspielzeit eiskalt zu: In der 93. Minute setzte sich Gentien Shoshaj mit einem starken Solo über die Außenbahn durch und zirkelte den Ball unhaltbar in den Winkel – ein Traumtor zum 2:1-Endstand.

Der Jubel bei der SG kannte keine Grenzen – mit diesem Erfolg wurde nicht nur eine starke Leistung belohnt, sondern auch die Titelparty des TSV kräftig gedämpft.

Trainer Roland Woratsch zeigte sich nach dem Spiel begeistert:

„Auf diesem großen Platz und gegen so einen starken, schon als Aufsteiger feststehenden Gegner konnten wir heute beweisen, dass wir in der Lage sind, oben mitzuspielen. In der nächsten Saison wollen wir noch weiter angreifen. Kompliment an meine Mannschaft!“