90.+3: Schalding muss bittere Pille in der Nachspielzeit schlucken

Der 1:0-Derbysieg vor einer 2.000-Zuschauer-Traum-Kulisse vom vergangenen Wochenende gegen Sturm Hauzenberg hat den SV Schalding-Heining insofern beflügelt, dass man an diesem Samstagnachmittag freilich mit stolz geschwollener Brust und jeder Menge Selbstvertrauen ins schwäbische Nördlingen fahren konnte. Doch für einen weiteren Meilenstein in dieser noch recht jungen Bayernliga-Saison reichte es am Ende dennoch nicht: Mit 2:3 zogen die Mannen von Trainer Stefan Köck im Gerd-Müller-Stadion den Kürzeren - und mussten die erste bittere (!) Niederlage der Saison einstecken.

Nördlingens Schröter und Schmidt brachten die Hausherren binnen der ersten zwanzig Minuten sogleich mit 2:0 in Front. Kurz vor dem Pausenpfiff verkürzte Schaldings Schnabel per Foulelfmeter auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel sorgte dann Gallmeier in der 65. Minute für den Ausgleich. Als gravierender Knackpunkt im Schaldinger Spiel entpuppte sich die rote Karte für Bauernfeind in Minute 75. Und obwohl die Passauer Vorstädter bis zum Schluss in Unterzahl noch einmal alles gaben, versetzte Nördlingens Reicherzer mit seinem 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit Tschugg, Zillner, Drofa und Co. den unerbittlichen Genickschlag.

Somit wurde nichts aus der erhofften Fortsetzung einer bis dato beeindruckenden Schaldinger Serie. Nördlingen springt in der Tabelle vor von Rang 14 auf neun vor. Der SVS bleibt trotz Niederlage auf Platz acht. Am kommenden Freitag ist dann der FC Ismaning am Reuthinger Weg zu Gast.