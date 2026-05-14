90+3! Herringhausen gewinnt Herforder Kreispokal 2025/2026

Stift-Quernheim. Vor rund 600 Zuschauern setzte die SG FA Herringhausen/Eickum am 13. Mai 2026 die nächste Pokal-Überraschung und gewann das Finale des Herforder Kreispokals gegen den eine Liga höher spielenden SC Herford mit 1:0. Unter der Leitung von Schiedsrichter Patrick Jeroch entschied ein unumstrittener Foulelfmeter in der Nachspielzeit die Partie.

Anpfiff. Herringhausen in rot, Herford in blau. Die Anfangsphase verlief zunächst ausgeglichen. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, klare Torchancen blieben Mangelware. Herford übernahm phasenweise die Spielkontrolle und suchte immer wieder über die Außenbahnen den Weg in den Strafraum, fand jedoch kaum einen Abnehmer für seine Hereingaben. Herringhausen stand defensiv kompakt und lauerte auf Umschaltmomente.

Die Rollen waren vor dem Anpfiff klar verteilt: Herringhausen als Bezirksligist, Herford als Tabellenführer der Landesliga und somit Favorit. Bereits der Weg ins Finale hatte jedoch gezeigt, wozu der vermeintliche Außenseiter fähig ist. Im Halbfinale bezwang Herringhausen den damaligen Landesliga-Tabellenführer Kirchlengern im Elfmeterschießen.

Mit zunehmender Spieldauer nahm die Partie Tempo auf. Der SC erhöhte nach der Pause den Druck und kam zu mehreren gefährlichen Aktionen, primär durch Standardsituationen. Doch entweder fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss oder die gut organisierte Defensive des Bezirksligisten war zur Stelle. Auch ein indirekter Freistoß nahe des 5m-Raums durch Markus Esko blieb ungenutzt.

Herringhausen wiederum kam besonders durch Konter zu einigen hochkarätigen Chancen. Es schien bereits alles auf ein Elfmeterschießen hinauszulaufen, als die Nachspielzeit begann.

Dann die entscheidende Szene: In der dritten Minute der Nachspielzeit wurde Güzelel im Strafraum zu Fall gebracht. Der Unparteiische zeigte auf den Punkt. Krüger übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän zum 1:0 (90.+3). Der Treffer ließ die Herringhausener jubeln und brachte die Entscheidung.

Herfords Schlussoffensive blieb ohne Ertrag. Trotz zunehmenden Drucks in der Schlussphase gelang es dem möglichen Westfalenliga-Aufsteiger nicht mehr, den Ausgleich zu erzwingen. Herringhausen verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Herringhausens Trainer Ümüt Gözlükcü lobte seine Mannschaft nach dem Spiel. Man habe sehr diszipliniert agiert, taktisch klug die Räume eng gemacht und wenig zugelassen. Herford sei spielbestimmend gewesen und habe mehr Ballbesitz gehabt, doch man habe sich gut behauptet. Gleichzeitig räumte er ein, dass das Umschaltspiel nicht wie gewünscht funktioniert habe und man sich phasenweise zu weit habe zurückdrängen lassen. „Die Jungs haben ihr Herz auf dem Platz gelassen.“

Zum Strafstoß sagte er zudem: „Am Ende hatten wir uns eigentlich schon aufs Elfmeterschießen vorbereitet. Es war glücklich, dass wir noch einen Elfmeter bekommen haben.“ Über die Entstehung des Elfmeters gab es jedoch keine Zweifel. Auch die Herforder sollen die Entscheidung bestätigt haben.

Auch auf Seiten des SC Herford zeigte man sich sportlich fair. Vorsitzende Milena Scherf sprach von einem „sehr guten Finale mit zwei Mannschaften auf Augenhöhe“. Am Ende habe es nur einen Gewinner geben können – erneut Herringhausen. Man gratuliere dem Pokalsieger herzlich, lasse sich von der Niederlage nicht unterkriegen und richte den Fokus wieder voll auf die Meisterschaft. Zudem bedankte sie sich bei allen Zuschauern sowie beim BV Stift Quernheim für die hervorragende Ausrichtung des Endspiels.

Mit diesem Erfolg krönt sich die SG FA Herringhausen/Eickum zum Kreispokalsieger 2025/2026. Der Sieg gegen den Landesliga-Tabellenführer ist der Höhepunkt einer starken Pokalsaison und ein weiteres Kapitel in einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte.