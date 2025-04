90.+3: Grausame Hankofen-Niederlage gegen triumphale Vilzinger

Der aus Hankofener Sicht am Ende überaus schmerzliche Spielverlauf an diesem Derby-Samstagnachmittag im Maierhofer-Bau-Stadion schildert sich choronologisch in etwa wie folgt: Andreas Wagner brachte die Hausherren bereits in der zweiten Minute mit seinem elften Saisontreffer in Führung. Tobias Lermer hätte nach zehn Minuten per Foulelfmeter erhöhen können, ja müssen - doch Vilzings Goalie Maxi Putz war zur Stelle und parierte bravourös. Die Gäste ließen mit den ersten größeren Chancen bis zur 20. Minute auf sich warten: Zunächst scheiterte Sedlaczek am Pfosten, danach vergaben Fambo, Jünger und Müller binnen Sekunden ihre Gelegenheiten zum Ausgleich. Kurz nach dem Seitenwechsel (47.) erfolgte dann das (scheinbar) erlösende Tor für die Hankofener durch Brian Wagner zum 2:0. Doch Vilzing steckte nicht auf und markierte in der 70. Minute durch Mario Kufners erstes Saisontor den Anschlusstreffer. Und dann sah bereits alles danach aus, als ob Hankofen endlich zum ersten Dreier nach dem Winterpausen-Restart kommen könnte - wären da nicht die späten Buden von Lukas Dotzler (90.) und Jim-Patrick Müller (93.) gewesen, die das Spiel noch einmal zu Gunsten der Eibl-Truppe wendeten.

Aus der Revanche für die vor elf Tagen mit 1:3 verlorenen Partie für die angeschlagene Elf von Trainer Tobias Beck wurde somit nichts. Seine Truppe bleibt seit dreizehn Spielen in Folge ohne Sieg. Die Vilzinger hingegen setzen ihre Serie nach dem kurzem Aubstadt-Unterbrecher (0:1) mit neun von zehn Spielen ohne Niederlage weiter fort.Summa summarum war das ein (weiterer) absolut bitterer Tag für die Mannen der SpVgg Hankofen-Hailing, die nicht nur die Partie in letzter Minute aus der Hand gaben, sondern obendrein auch noch drei schwerverletzte Spieler zu beklagen haben: Tobias Richter (vermutlich Muskelfaserriss), Asllan Shalaj (vermutlich Kreuzbandriss) und Simon Pichlmeier (Knieverletzung) - alle drei im Krankenhaus.Die Huthgarten-Kicker aus der Oberpfalz wiederum dürfen sich einmal mehr über drei Punkte freuen - und die Planungen für die kommende Regionalliga-Saison in Angriff nehmen. Mit dem Thema Abstieg hat die Mannschaft von Beppo Eibl wohl nichts mehr zu tun...Das Spiel aus Sicht von Vilzings Trainer Beppo Eibl: "Es ist extrem viel passiert in diesem Spiel. Ich kann mit Hankofen mitfühlen, weshalb mein Torjubel beim 3:2 eher verhalten ausgefallen ist. Es war aus deren Sicht ein brutales Spiel: 2:0 geführt, dann drei schwerverletzte Spieler - ohne unser Zutun. Da sieht man wieder, dass der Fußball einerseits sehr schön, andererseits aber auch grausam sein kann...Ich habe jedenfalls etwa 50 Minuten lang kein gutes Spiel unserer Mannschaft gesehen. Wir haben den Gegner zum Toreschießen eingeladen - und genau so agiert, wie wir nicht agieren wollten. Wir sind vor allem in den ersten 20 Minuten etwas überheblich aufgetreten - und dementsprechend verdient zurückgelegen. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen, konnten unsere Chancen jedoch nicht verwerten. Ab der 60. Minute haben wir aber auf ein Tor gespielt, der Gegner hat nur noch verteidigt und stand hinten drin. Nach dem Anschlusstreffer war's gefühlt eine Frage der Zeit bis zum Ausgleich. Doch wir haben's am Ende absolut erzwungen und Power-Play auf ein Tor gespielt. Einerseits ein glücklicher Sieg, über 90 Minuten gesehen aber doch verdient."Das Spiel aus Sicht von Tobias Beck (Trainer SpVgg Hankofen-Hailing): "Wir starten gut in die Partie, machen das frühe 1:0. Haben dann die Chance, per Elfmeter zu erhöhen. Da haben wir mit relativ einfachen Mitteln gefährliche Aktionen kreiert. Vilzing hatte dann mehr Ballbesitz, doch wir haben so gut wie alles wegverteidigt und Leidenschaft gezeigt.Der Start in die zweite Hälfte war ebenfalls richtig gut aus unserer Sicht, wir gehen mit 2:0 in Führung. Die frühen Wechsel haben uns jedoch wehgetan und wir wurden von Vilzing immer mehr in die eigene Hälfte gedrückt. Es gab noch die ein oder andere Kontersituation, doch wir haben das Spiel durch zwei Standardsituationen aus der Hand gegeben - und die Partie per Lucky-Punch in der letzten Minute verloren. Das tut natürlich sehr weh und ist mental für die Mannschaft ein brutaler Schlag. Es ist nicht leicht gerade, aber wir müssen weitermachen und die nächste schwere Aufgabe in Augsburg lösen."