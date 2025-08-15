90.+3! Derby-Ekstase beim ATSV – Furiose Schlussphase in Weiden

Kapitän und Siegtorschütze Lucas Markert (rechts) feiert mit dem ATSV Erlangen. – Foto: Wolfgang Zink

Gigantische Jubelstürme beim ATSV Erlangen! Die Franken jubeln am Freitagabend über einen Last-Minute-Sieg im Stadtderby beim SC Eltersdorf. Als wohl alle der knapp 700 Zuschauer schon mit einer Nullnummer rechneten, netzte Lucas Markert zum vielumjubelten 0:1 ein. Mit nun zehn Punkten erobert der ATSV (vorerst) die Tabellenführung der Bayernliga Nord.



Weiter auf den ersten Heimsieg der Saison wartet derweil die SpVgg SV Weiden. Die Oberpfälzer kamen gegen Aufsteiger SC Großschwarzenlohe vor einer Traumkulisse von rund 1.110 Besuchern nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Beide Tore fielen in der letzten Viertelstunde. Der TSV Neudrossenfeld erkämpfte sich einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen den ASV Cham; das Tor des Tages erzielte Marvin Herath kurz nach der Pause.



Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Wir suchen in dieser Saison noch nach unserem Heim-Gesicht. Ich hoffe, dass es das mit zwei Punkten aus drei Spielen nicht ist. Uns fehlt noch die nötige Cleverness und Zielstrebigkeit mit dem Ball. Es war zu erwarten, dass der Umbruch schwer wird und Zeit braucht. Aber der ein oder andere Spieler darf sich gerne beeilen, endlich in dieser Saison anzukommen.“









Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Die erste Halbzeit war von gegenseitigem Respekt und viel Taktik geprägt. Dementsprechend gab es wenig Spektakuläres und wenige Torchancen. Wir waren auf Besserung aus nach der jüngsten 0:3-Niederlage. Am Ende des Tages haben wir weniger zugelassen und das entscheidende Tor gemacht. Wir haben einen verdienten Sieg gefeiert, den wir uns hintenraus mit Herz und Leidenschaft erkämpft haben. Eine tolle Leistung der Jungs, so können wir weitermachen.“









Bernd Eigner (Trainer SC Eltersdorf): „Glückwunsch an den ATSV zum Derbysieg. Wir sind gut ins Spiel gekommen, auch wenn die klare Torchance gefehlt haben. Durch ein, zwei Nachlässigkeiten haben wir dem ATSV Fuß fassen lassen. In der Rest des Spielzeit habe ich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torchancen gesehen. Wir hatten in den letzten Spielminuten nicht mehr ganz so die Körpersprache. In der aktuellen Situation müssen wir uns am eigenen Schopf packen und rausziehen.“



Shqipran Skeraj (Trainer ATSV Erlangen): „Ich muss ehrlich sagen, ich war nicht auf das Tor vorbereitet. Ich persönlich habe mich auf ein Unentschieden eingestellt. Es war ein typisches 0:0-Spiel, es gab viele Zweikämpfe und wenig Spielfluss. Beide Mannschaften haben gefightet. In einem hitzigen und zweikampfbetonten Spiel war ein Fehler entscheidend. Ich freue mich für die Jungs, die sehr viel geopfert haben und alles fürs Derby gegeben haben.“





Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Erneut bekommen wir zu leicht die Gegentore. Hier sind wir nicht aggressiv genug. Es war ein Bonusspiel für die Spieler der zweiten Reihe, um auch sich aufmerksam zu machen. Diese Chance haben sie leider nicht genutzt. Das war ein lehrreicher Test für uns.“