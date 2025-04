90+2! Wolfenbüttel gewinnt "das schwerste Spiel der Saison"

Das Spiel war geprägt von "Brisanz", wie Deniz Dogan, Trainer des MTV sagte, was daran lag, da es richtungsweisen für den weiteren Saisonverlauf war. Die Gäste starteten gut rein und setzte Wolfenbüttel früh und hoch unter Druck. "Göttingen ist sehr mutig im Mann-gegen-Mann angelaufen, hat viel riskiert und uns richtig Druck gemacht." sah Dogan und auch Jozo Brinkwerth, Coach der 05er sah eine gute Anfangsphase seines Teams: "Wir sind gut ins Spiel gekommen. Wollten MTV weit weg von unserem Tor halten und die Spielfreude nehmen und kamen so auch zu zwei guten Chancen." Diese parierte jedoch Philipp Steinke gut.

Dann kam Wolfenbüttel besser ins Spiel und übernahm die Kontrolle. Zwei Abseitstore wurden zurückgenommen, wobei Deniz Dogan beim Abschuss von Jordi Nyoja auf der Kamera sah, dass seine Schützlinge wohl nicht in der strafbaren Zone standen. Auch zwei weitere gute Chancen parierte Fabian Sündram im Tor der 05er. "Zur Pause müssen wir meiner Meinung nach mit 2:0 führen. Das 0:0 war etwas schmeichelhaft für Göttingen." fand Dogan.

Lauern auf Konter wird belohnt

In der zweiten Hälfte überließ Wolfenbüttel den Gästen dann den Ball und sie zogen sich etwas zurück, um auf Konter zu lauern mit dem Raum, der sich dann bot. Diese Spielweise sorgte auch für zwei sehr gute Chancen, die aber ungenutzt blieben und auch die 05er kamen nicht zu Hochkarätern.

"Wir wollten auf Sieg spielen und sind dann weiter aufgerückt." so Brinkwerth über die absolute Schlussphase. Dieses hohe Stehen der Verteidigungsreihe wurde dann vom Tabellenführer genutzt. Nach einem langen Ball, der eher als Befreiungsschlag galt, setzte sich der eingewechselte Hadi Abou-Raya durch und überlupfte Sündram zum ganz späten Siegtreffer. "Da hat Hadi gut geschaltet." fand Dogan.

Zwar bekamen die Gäste noch die Chance, auszugleichen, doch einen Freistoss von Harut Hayreptyan parierte Steinke gut und die dritte Niederlage gegen Wolfenbüttel in Serie war besiegelt. "Im Großen und Ganzen ist der Sieg nicht unverdient. Wer weiß, wenn wir das 1:0 machen, hätten wir abwartend spielen können und dann gegebenenfalls auch gewonnen." so Brinkwerth. Auf der Gegenseite war Dogan natürlich froh und zollte dem Gegner seinen Respekt: "Es ist ein schönes Erlebnis am Ende doch noch zu gewinnen und es war am Ende auch verdient, aber Göttingen war hochmotiviert, hat alles reingeworfen und es uns brutal schwer gemacht. Es war ein hartes Stück Arbeit im schwersten Spiel der Saison."

Tabellarisch steht Wolfenbüttel nun 13 Punkte vor Göttingen 05 und die Saison neigt sich so langsam dem Ende zu, doch man müsse noch einige Punkte einfahren, so Deniz Dogan, um am Ende dann auch eine Meisterschaftsgratulation anzunehmen. Auf der Gegenseite resümierte Brinkwerth: "Gratulation zum MTV zum Sieg. Zur Meisterschaft gratuliere ich noch nicht, da es Unglück bringt, aber es ist schon schwer vorstellbar, dass sie dieses Polster noch verspielen."

Die nächste Chance, um einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft zu gehen, hat Wolfenbüttel dann am Samstag gegen Nörten-Hardenberg. Göttingen 05 reist am Sonntag nach Kästorf.