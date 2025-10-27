90+2! Pödinghausen gewinnt Spitzenspiel gegen Herringhausen-Eickum

Im Bezirksliga-Topspiel zwischen dem TuS Grün-Weiß Pödinghausen und der SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum setzte sich der TuS am Ende knapp mit 2:1 durch. Beide Teams gingen hochmotiviert in die Partie, was man von Beginn an an der Intensität auf dem Platz spürte.
Die Gäste erwischten den besseren Start und nutzten bereits früh eine Unsicherheit in der Pödinghauser Defensive zur Führung. Danach entwickelte sich ein temporeiches Spiel mit leichten Vorteilen für Herringhausen, das vor allem über schnelle Angriffe über die Außenbahnen gefährlich blieb. Pödinghausen wirkte zunächst verunsichert, kämpfte sich aber mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie hinein.
Nach der Pause zeigte der TuS, weshalb er die Tabelle anführt. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff sorgte eine mustergültige Flanke für den Ausgleich. In der Folge schenkten sich beide Teams nichts, das Spiel wurde ruppiger, und der Schiedsrichter musste die beteiligten Akteure häufig verwarnen, um die aufkommende Hektik zu beruhigen.
Auch auf der Pödinghauser Bank ging es hoch her: Sowohl der Trainer als auch zwei weitere Grün-Weiße sahen Gelb, da sie ihre Emotionen nicht im Griff hatten.
Als vieles bereits auf ein Remis hindeutete, schlug Pödinghausen in der Nachspielzeit doch noch zu. Nach mehreren aufeinanderfolgenden Ecken drückte Gülec den Ball über die Linie und sorgte damit für den umjubelten Siegtreffer.
Der Jubel der Gastgeber fiel jedoch etwas zu provokant aus und führte auf der Herringhauser Bank, die ebenfalls auf einen Siegtreffer hofften, für Unmut.
Pödinghausen bleibt nach dem späten Sieg Tabellenführer und baut den Vorsprung mit nun 28 Punkten auf vier Zähler aus. Dahinter folgen Stift Quernheim (24 Punkte aus 11 Spielen) und Herringhausen (24 Punkte aus 12 Spielen).