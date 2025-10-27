90+2! Pödinghausen gewinnt Spitzenspiel gegen Herringhausen-Eickum Verlinkte Inhalte BZL Westfalen St 1

Im Bezirksliga-Topspiel zwischen dem TuS Grün-Weiß Pödinghausen und der SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum setzte sich der TuS am Ende knapp mit 2:1 durch. Beide Teams gingen hochmotiviert in die Partie, was man von Beginn an an der Intensität auf dem Platz spürte.

Die Gäste erwischten den besseren Start und nutzten bereits früh eine Unsicherheit in der Pödinghauser Defensive zur Führung. Danach entwickelte sich ein temporeiches Spiel mit leichten Vorteilen für Herringhausen, das vor allem über schnelle Angriffe über die Außenbahnen gefährlich blieb. Pödinghausen wirkte zunächst verunsichert, kämpfte sich aber mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie hinein. Nach der Pause zeigte der TuS, weshalb er die Tabelle anführt. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff sorgte eine mustergültige Flanke für den Ausgleich. In der Folge schenkten sich beide Teams nichts, das Spiel wurde ruppiger, und der Schiedsrichter musste die beteiligten Akteure häufig verwarnen, um die aufkommende Hektik zu beruhigen.