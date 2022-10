90.+2: Dillingen in Unterzahl versetzt Aislingen den späten Knockout

Dieses war von zwei grundverschiedenen Spielhälften geprägt: Die Kreisstädter, die wiederum einen an Adonis Isufi verursachten Foulelfmeter nicht verwandeln konnten, Baris Er war in der elften Spielminute am überzeugenden Kapellenberg-Keeper Matthias Klett gescheitert, hätten zur Halbzeit gut und gerne 4:1 führen können oder gar müssen, nutzten ihre Überlegenheit aber nur für den 1:0-Führungstreffer: Nach einem desaströsen Fehlpass der Aislinger Hintermannschaft erkämpfte sich Jetmir Zekaj den Ball und netzte im Nachschuss ein (16.).

Gästecoach Sezgin Er wusch seinen Mannen in der Pause gehörig und auch deutlich hörbar den Kopf, was auch offensichtlich Wirkung zeigte. Diese waren nun klar überlegen und drängten auf den Ausgleich. Die SSV hingegen spielte die sich ihr vereinzelt bietenden Konterchancen nicht konsequent genug aus und wirkte fahrig, dennoch hielt ihr Abwehrbollwerk mit etwas Glück, Marcel Bronnhuber hatte in der 76. Minute nur die Querlatte getroffen, und Geschick den knappen Vorsprung - allerdings nur bis zur 86. Minute: Nach Hereingabe von Niklas Emminger auf Niklas Hahn jubelte nämlich Grün-Weiß - 1:1! Aislingen wollte nun in Überzahl, Dillingens Konstantin Sakowrjaschin saß wegen Foulspiels (88.) eine Zeitstrafe ab, den Siegtreffer. Aber auch die SSV bündelte nun nochmal alle Kräfte, hielt dagegen, setzte immer wieder offensive Nadelstiche und wurde dafür reichlich belohnt: Nach einem reichlich missglückten Klärungsversuch der SVA-Abwehr krönte Jetmir Zekaj seine klasse Leistung mit dem energiegeladenen Assist zum vielumjubelten Dillinger Siegtreffer, den Baris Er gegen seinen Ex-Klub mit aller gebotenen Coolness markierte (90.+2).