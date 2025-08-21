 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Matthias Weißkopf von den SF/BG Marburg (M.) wird gegen die TSF Heuchelheim eingewechselt und hilft mit, beim 2:2 den ersten Saisonzähler in der Fußball-Verbandsliga Mitte einzufahren. (Archivfoto) © Steffen Bär
90.+1: SF/BG Marburg holen Premierenpunkt in Heuchelheim

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte hat Oskar Stahl den SF/BG Marburg mit einem späten Treffer den ersten Saisonzähler gerettet – obwohl ein Marburger frühzeitig duschen geht +++

Heuchelheim. Es hatte sich angedeutet: In der Nachspielzeit kam ein letzter Angriff der SF/BG Marburg durch, eine Flanke von links segelte in den Strafraum und Oskar Stahl schob den Ball an Torwart Dorian Balser vorbei ins linke Eck. Es war das 2:2 im Duell der TSF Heuchelheim mit den Marburgern in der Fußball-Verbandsliga Mitte.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

