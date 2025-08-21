90.+1: SF/BG Marburg holen Premierenpunkt in Heuchelheim

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Heuchelheim. Es hatte sich angedeutet: In der Nachspielzeit kam ein letzter Angriff der SF/BG Marburg durch, eine Flanke von links segelte in den Strafraum und Oskar Stahl schob den Ball an Torwart Dorian Balser vorbei ins linke Eck. Es war das 2:2 im Duell der TSF Heuchelheim mit den Marburgern in der Fußball-Verbandsliga Mitte.