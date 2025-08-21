90.+1: SF/BG Marburg holen Premierenpunkt in Heuchelheim

Heuchelheim. Es hatte sich angedeutet: In der Nachspielzeit kam ein letzter Angriff der SF/BG Marburg durch, eine Flanke von links segelte in den Strafraum und Oskar Stahl schob den Ball an Torwart Dorian Balser vorbei ins linke Eck. Es war das 2:2 im Duell der TSF Heuchelheim mit den Marburgern in der Fußball-Verbandsliga Mitte.