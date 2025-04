9:0 — Vaihingen II überrollt Stammheim II

So., 13.04.2025, 13:00 Uhr

Im zweiten Heimspiel in Folge lieferte der SV Vaihingen II eine hervorragende Leistung gegen den SC Stammheim II: nach neun Minuten stand es 3:0, die erste Hälfte endete mit sieben Toren. Ein fulminantes 9:0 wurde zum fünften Sieg in Serie für die Vaihinger, die damit ihre Tabellenführung verteidigten.

Aber erstmal der Reihe nach. Das erste Tor fiel schon in der vierten Minute: nach einer flachen Freistoßhereingabe von Sep Heydari schob Nilson Jemixe ein. Für den Mittelfeldmotor war das der zweite Saisontreffer. Minuten später traf der spielwitzige Dorian Tank per Volley ('8), dann staubte Heydari nach Parade von Stammheims Schlussmann Florian Vogel ab ('9). Kapitän Daniel Ullrich war an beiden Treffern entscheidend beteiligt.