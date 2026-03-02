9:0-Sturmlauf des SV 1885 Golßen, BSC Preußen 07 II im 13:0-Torrausch

Ruhlsdorfer BC 1923 – SV Rangsdorf 28 3:3

Was für eine emotionale Achterbahnfahrt vor 24 Zuschauern, die ihr Kommen wahrlich nicht bereuen mussten! Die Partie startete mit einem Paukenschlag, als Wim Schmitz (2.) die Gäste aus Rangsdorf bereits nach wenigen Augenblicken in Ekstase versetzte. Doch Ruhlsdorf zeigte sich unbeeindruckt und antwortete mit purer Leidenschaft: Timo Lottermoser (5.) markierte fast im Gegenzug den Ausgleich, bevor Aleksandrs Jersovs (13.) die Partie mit seinem Treffer unter großem Jubel komplett drehte. Nach dem Seitenwechsel peitschte der SV Rangsdorf seine Spieler erneut nach vorne, was durch den verdienten Ausgleich von Manuel Domnik (52.) belohnt wurde. In einer dramatischen Schlussphase schien das Glück auf der Seite der Hausherren zu liegen, als ein unglückliches Eigentor von Lars Briesemeister (66.) die erneute Führung bedeutete. Doch die Gäste bewiesen ein riesiges Kämpferherz: Taher Marohan Zaloun (68.) markierte nur zwei Minuten später den Endstand in diesem hochemotionalen Schlagabtausch, der keinen Verlierer verdient hatte.

SV Siethen 1977 – Heideseer Sportverein 1:3

Ein intensiver Nachmittag in Siethen, an dem die 65 Zuschauer ein Spiel voller Einsatzbereitschaft erlebten. Mike Gaedicke (11.) brachte den Heideseer Sportverein früh auf Kurs und sorgte für die nötige Sicherheit im Spiel der Gäste. Siethen steckte jedoch nicht auf und kämpfte sich mit viel Herzblut zurück, was kurz vor dem Pausenpfiff durch den Ausgleich von Levin Hackbart (43.) belohnt wurde. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein packendes Duell, in dem Heidesee schließlich den längeren Atem bewies. Nils Gustmann (65.) versenkte den Ball zur viel umjubelten Führung im Netz, bevor Gerd Milde (83.) in der Schlussphase mit unbändiger Entschlossenheit den Deckel draufmachte. Ein leidenschaftlich erspielter Auswärtssieg für den Heideseer Sportverein.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SG Niederlehme 1912 13:0

Ein historischer Offensiv-Orkan fegte vor 55 Zuschauern über den Platz! Die Reserve des BSC Preußen spielte sich in einen regelrechten Rausch und ließ der SG Niederlehme nicht den Hauch einer Chance. Den Torreigen eröffnete Dustin Kögler (1.) bereits in der ersten Minute – es war der Auftakt zu einer unglaublichen Fünf-Tore-Gala des Stürmers, der auch in der 38., 44., 53. und 57. Minute eiskalt zuschlug. Mehdi Madani (27., 41.) sorgte mit seinem Doppelpack bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Auch in der zweiten Halbzeit kannte die Heimelf keine Gnade: Felix Berndt (63.) und Michell Steinbuch (64.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, bevor Tobias Wellnitz (82., 86.), Fabian Ihlow (85.) und erneut Michell Steinbuch (88.) den zweistelligen Kantersieg in einer berauschenden Schlussphase perfekt machten. Eine Machtdemonstration voller Spielfreude.

RSV Waltersdorf 1909 – SV Zernsdorf 3:1

Vor 74 Zuschauern lieferten sich beide Teams einen leidenschaftlichen Kampf um die drei Punkte. Der RSV Waltersdorf agierte mit viel Ruhe und Belohnte sich kurz vor dem Seitenwechsel, als Martin Pingel (40.) den Ball zur Führung über die Linie drückte. Nach der Pause erhöhte Marco Moeckel (56.) mit einer entschlossenen Aktion und versetzte den heimischen Anhang in helle Freude. Zernsdorf gab sich jedoch zu keinem Zeitpunkt geschlagen und hauchte der Partie durch den Anschlusstreffer von Tobias Hakansson (64.) wieder neues Leben ein. Es entwickelte sich eine spannungsgeladene Schlussphase, in der Waltersdorf die Nerven behielt. Erneut war es Marco Moeckel (90.), der pünktlich zum Schlusspfiff den Sieg des unbändigen Willens unter Dach und Fach brachte.

SV Teupitz/Groß Köris – Ludwigsfelder FC II 2:1

Ein echtes Fußballfest für die 94 Zuschauer, die eine hochemotionale Begegnung sahen. Jakob Schenk (31.) brach nach einer halben Stunde den Bann und brachte den SV Teupitz/Groß Köris mit viel Herzblut in Führung. Die Hausherren blieben auch im zweiten Durchgang am Drücker und schraubten das Ergebnis durch Simon Frommelt (60.) auf 2:0 hoch. Ludwigsfelde bewies jedoch Moral und startete eine leidenschaftliche Schlussoffensive, die durch den Treffer von Christian Mewes (70.) belohnt wurde. In den letzten zwanzig Minuten brannten beide Teams ein Feuerwerk an Einsatz ab, doch Teupitz verteidigte den knappen Vorsprung mit unbändiger Entschlossenheit bis zum Abpfiff. Ein Sieg der Leidenschaft!

SG Wacker Motzen – SG Großziethen II 1:1

Ein nervenaufreibendes Geduldsspiel in Motzen, das die 83 Zuschauer bis in die Schlussphase fesselte. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften in der Defensive, wobei jeder Zentimeter Rasen hart umkämpft war. Als Paul Kretzschmar (76.) die Heimelf spät in Führung schoss, schien der Heimsieg zum Greifen nah. Doch die Reserve der SG Großziethen bewies ein Kämpferherz par excellence. In der allerletzten Minute der regulären Spielzeit war es Oliwier Danowski (90.), der den Ball zum viel umjubelten Ausgleich versenkte und den Motzener Anhang fassungslos zurückließ. Ein emotionales Unentschieden, das den Willen beider Teams widerspiegelte.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 4:3

Was für ein dramatischer Wahnsinn vor 57 Zuschauern! Die Gäste schienen nach dem Treffer von Dominik Engelage (28.), dem Ausgleich durch Dennis Schmidt (45.) und weiteren Toren von Dominik Engelage (55.) sowie Steve Neumann (64.) beim Stand von 1:3 bereits wie der sichere Sieger. Doch Miersdorf/Zeuthen II startete eine hochemotionale Aufholjagd, die ihresgleichen sucht. Ein Eigentor von Tobias Weiland (71.) gab den Startschuss, bevor Sven Enge (90.) in der letzten Minute den Ausgleich markierte und das Stadion zum Beben brachte. Damit nicht genug: In der vierten Minute der Nachspielzeit wurde Tomislav Kresovic (90.+4) zum ultimativen Helden, als er den Siegtreffer in diesem unglaublichen Herzschlagfinale erzielte. Ein Spiel für die Ewigkeit!

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SG Aufbau Halbe 1:2

Ein hochemotionaler Krimi, der erst in der allerletzten Sekunde seinen Sieger fand! Vor 57 Zuschauern brachte Morris John (28.) die Gäste aus Halbe zunächst in Führung, doch Dahlewitz II antwortete nach dem Seitenwechsel mit viel Wut im Bauch. Mauricius Mang (48.) markierte den Ausgleich und sorgte für eine packende zweite Halbzeit, in der beide Teams auf Sieg spielten. Als sich alle Beteiligten bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug die Stunde von Marius Hortig (90.+5). Mit der letzten Aktion des Spiels versenkte er den Ball im Netz und sorgte für grenzenlosen Jubel bei Halbe und Tränen der Enttäuschung bei den Hausherren. Ein Sieg der puren Entschlossenheit!