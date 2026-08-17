9:0-Sieg gegen dezimierte Greizer

Bereits nach drei Minuten konnte der SVS die 1:0-Führung bei hochsommerlichen Temperaturen bejubeln. Nach einem Ballgewinn bediente Leon Schulze Alexander Korent am 2. Pfosten und dieser konnte aus Nahdistanz einschieben. 5 Minuten später erhöhte Nabi gar auf 2:0, als er eine Flanke von Justin Schmidt am 2. Pfosten freistehend einschieben konnte. Nach einem Chipball von Erik Großmann auf Alexander Korent, konnte der Schmöllner Kapitän mit links seinen 2. Treffer bejubeln und sein Team mit 3:0 in Führung bringen (18.). Bis zur Trinkpause durch Schiedsrichter Leon Breuninger verpassten Leon Schulze (20.) und Nabi weitere Schmöllner Treffer. Ein Fehler von Florian Schmidt sorgte das erste Mal für Gefahr vor dem heimischen Tor, doch Richard Klaus konnte die Situation bereinigen (27.). Weiter ging es aber zumeist nur in eine Richtung und Schmölln ließ zunächst beste Chancen liegen. So nach Eingabe von Justin Schmidt, welche Alexander Korent neben das Tor der Gäste setzte (28.). Oder nach guter Vorarbeit von Leon Schulze, bei der Nabi zweiter Sieger gegen den Greizer Hüter war (35.). Als ein Eckball von Justin Schmidt durch den Schlussmann der Gäste an den eigenen Querbalken gelenkt wurde, hatten die Heimfans den Torschrei erneut auf den Lippen (36.). In den letzten 5 Minuten vor dem Pausenpfiff machte der SVS allerdings noch einmal ernst und zog auf 6:0 davon. Der aufgerückte Pascal Zopora sorgte mit straffem Schuss aus der Zentrale für das 4:0 (40.). Erik Großmann nahm einen Schmidt-Eckball am 2. Pfosten direkt und sorgte somit für das 5:0 (42.). Als Eric Lochmann Alexander Korent fand, stellte dieser auf den 6:0-Halbzeitstand.

Im 2. Durchgang blieb der SVS spielbestimmend und kam zu weiteren verheißungsvollen Chancen. So durch Eric Lochmann, der seinen Schlenzer am Winkel vorbeisetzte (53.) oder durch Justin Schmidt, dessen Eckball am Pfosten landete (55.). Eine weitere Standardsituation führte auch zum 7.Schmöllner Treffer. Dominick Heinze setzte seinen Freistoß dabei an den Pfosten und Florian Schmidt nickte gedankenschnell ins verwaiste Greizer Tor ein (58.). Die einzige nennenswerte Chance der Gäste ergab sich in der 60. Minute, als ein Angriff über die linke Seite nicht rigoros verteidigt wurde, aber der anschließende Abschluss am langen Eck vorbeiging. In der 77. Minute setzte Justin Schmidt Leon Schulze auf der rechten Seite in Szene und dieser konnte mit seinem schwächeren rechten Fuß zum 8:0 einschieben. Nach einer guten Kombination verpasste der eingewechselte Jan Marvin Krüger den 9. Schmöllner Treffer. Das 9:0 und somit der Schlusspunkt der Partie resultierte aus einer feinen Einzelleistung von Leon Schulze mit anschließender scharfer Eingabe, bei dem Rene Schimmel ein Eigentor unterlief (88.).