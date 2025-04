90 Scorerpunkte in einer Saison: Dostlukspor holt Emrullah Bayhoca

Als Aufsteiger steht Dostlukspor Bottrop derzeit phänomenal an der Tabellenspitze der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop. Ganz unabhängig von der Ligazugehörigkeit steht der Kader schon in großen Teilen, das aktuelle Team geht geschlossen auch in die nächste Saison. Dazu kommt aber auch noch ein absoluter Hochkaräter. Emrullah Bayhoca, Torjäger des 1. FC Hirschkamp, wechselt zum Team von Can Ucar.

Diese Einsatzgarantie wurde zuletzt dann aber voraussichtlich nicht mehr gewahrt – das obwohl Bayhoca vor seinem Transfer noch lange mit sich ringen musste. "Beim Wechsel dahin haben mir schon viele gesagt: 'Emo, du gehörst nicht in die Kreisliga B, tu das bitte nicht, du wirst das bereuen.‘ 20 bis 30 Leute haben mich dazu angerufen und mir gesagt, dass ich das nicht tun soll."

So wird es auch zu keinen weiteren Einsätzen im Trikot des 1. FCH kommen: "Letztendlich habe ich mich dann entschieden, nicht mehr für Hirschkamp aufzulaufen und es soll denen klar sein, dass ohne mich und vier andere Spieler der Aufstieg niemals möglich gewesen wäre", betonte Bayhoca, richtete aber auch ein paar positive Worte zum Abschied an seinen zukünftigen Ex-Verein. "Weiterhin wünsche ich Hirschkamp viel Glück und muss auch den Trainer Joussef Ramadan loben. Der hatte immer ein Ohr für uns Spieler, aber es wurden viele Dinge verdreht, von denen er nichts wusste."

Stattdessen geht es also in der kommenden Saison zu Dostlukspor. Der dortige Cheftrainer, Can Ucar, ist keinesfalls ein Unbekannter für Bayhoca. "Wir kennen uns schon ein paar Jährchen vom VfB Bottrop, FC Bottrop und sind auch so schon gut befreundet. Da kam dann das eine zum anderen", verriet Ucar, der in den höchsten Tönen von seinem zukünftigen Schützlinge schwärmt. "Emrullah passt als Typ und Charakter voll in die Truppe. Er ist erfahren und bringt eine gewisse Leichtfüßigkeit mit, eine Abgezocktheit und Abgeklärtheit."

Diese konnte Bayhoca in der Vergangenheit auch in einigen Einsätzen in der Bezirks - und Landesliga für Vereine wie BG Überruhr, den SC Oberhausen und eben den VfB Bottrop unter Beweis stellen.