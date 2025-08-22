90 Minuten Wahnsinn, sieben Minuten Ekstase

Wahnsinn in Bramsche: BVC erkämpft sich 5:5 nach 2:5-Rückstand in Unterzahl Ein denkwürdiger Fußballabend endete in Bramsche mit einem 5:5-Unentschieden, das sich für den BVC wie ein Sieg anfühlte. Die Mannschaft von Trainer Marius Frerich bewies nach einer schwachen ersten Hälfte Moral und drehte in Unterzahl auf.

Dabei begann die Partie vielversprechend: Der BVC kontrollierte den Ball und bestimmte zunächst das Geschehen. Doch nach einem individuellen Fehler brachte Nils Nölker die Hausherren früh in Führung (16.). Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Jonas Griep markierte mit seinem 100. Treffer für die Erste Herren den Ausgleich (31.), eine beeindruckende Marke für den erst 21-Jährigen. Die Euphorie hielt allerdings nicht lange. Innerhalb weniger Minuten stellten Philipp Reulmann (37.) und Simon Schotte (38.) auf 3:1. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Niklas Franken sogar auf 4:1 (45.+3). Mit hängenden Köpfen ging der BVC in die Kabine.